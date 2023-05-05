Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" та обматюкав Шойгу та Герасимова: "Суки, тварюки, господарі життя". ВIДЕО

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео, в якому показав трупи "вагнерівців" і вилаяв російське військове керівництво через брак боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал пресслужби Пригожина.

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У відео Пригожин стоїть біля трупів "вагнерівців", які нібито загинули 4 травня на війні в Україні.

Він з використанням нецензурної лексики звертається до міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, звинувачуючи військове керівництво в смертях "вагнерівців" та браку боєприпасів. Пригожин стверджує, що "брак боєприпасів становить 70%".

Відео підписано "Втрати ПВК "Вагнер" за 4 травня 2023 року".

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"Ви сидите, тварюки, у дорогих клубах. Ваші діти пруться від життя, знімають ролики на Ютюбі. Ви думаєте про те, що ви господарі цього життя і про те, що ви маєте право розпоряджатися їхніми життями. Думаєте про те, що якщо у вас є склади від снарядів, то ви маєте на це право. Є елементарні підрахунки - якщо ви даєте норму боєприпасів, їх [загиблих] у п'ять разів менше. Вони прийшли сюди добровольцями і помирають за те, щоб ви жирували у своїх кабінетах із червоним деревом. Враховуйте це", - сказав Пригожин (нецензурну лексику пропущено).