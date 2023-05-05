Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" та обматюкав Шойгу та Герасимова: "Суки, тварюки, господарі життя". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео, в якому показав трупи "вагнерівців" і вилаяв російське військове керівництво через брак боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал пресслужби Пригожина.
У відео Пригожин стоїть біля трупів "вагнерівців", які нібито загинули 4 травня на війні в Україні.
Він з використанням нецензурної лексики звертається до міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, звинувачуючи військове керівництво в смертях "вагнерівців" та браку боєприпасів. Пригожин стверджує, що "брак боєприпасів становить 70%".
Відео підписано "Втрати ПВК "Вагнер" за 4 травня 2023 року".
"Ви сидите, тварюки, у дорогих клубах. Ваші діти пруться від життя, знімають ролики на Ютюбі. Ви думаєте про те, що ви господарі цього життя і про те, що ви маєте право розпоряджатися їхніми життями. Думаєте про те, що якщо у вас є склади від снарядів, то ви маєте на це право. Є елементарні підрахунки - якщо ви даєте норму боєприпасів, їх [загиблих] у п'ять разів менше. Вони прийшли сюди добровольцями і помирають за те, щоб ви жирували у своїх кабінетах із червоним деревом. Враховуйте це", - сказав Пригожин (нецензурну лексику пропущено).
Будь ласка, зачекайте...
просто шоб никто из военных не замахивался на Чемоданника
Слава Єрмаку!!
"Они сюда пришли добровольцами и умирают за то, что б вы жировали..."
Достойная цель жизни и смерти кацапа обыкновенного.
я от би не зрівнював русню з Німеччиною.
ти совок?
а, ок - Срава Сраліну!
это бред
никто бы ему так не позволил.
это тупо - шоб военных держать подальше от мыслей - "Очкелла промахну.лось"
ну реально - никто этому клоуну бы не позволил, кстати, я не психолог, но послушав пару секунд = понимаю наигранность то.
епт, ему то эти тысячи тушек были бы (если бы переживал за это дерьмо)
как то более, по голосу, по тембру, .... тьху, падаль падалью, что и чутно.
вообще - тупо наигранно мычит - типо дерется с военными, дабы они не .... не думали шо ***** - промахнулся.
кстати, а нахер Отхожину с тушками дефилировать то? точно какой то ритуал шолею
дуже не думаю шо лисому улибається воювати до ост.
просто .. ну щось середнє - ... Я не Аллах, не знаю. але - тех не кричав би як другі козли шо путін мовляв ше 5-50 років проіснує., смішно ж, придурок явно в окультизм вдарився. а там"там" - нєт нікаво.
ну і от Єрмак врятує світ, ясно всім, Єрмак мужній і тільки Він реально світом керує.
Це круто, насолоджуйся правлінням Єрмака(ммм, сподобалось? жах, я росто прикинув якщо би був ботом елдака - тупо оспівувати ... ну, а зате рило неголене - от як і у мого пса )
Вагнер воює в імя зла.
Все вы вместе взятые достойны того, чтобы вас откувалдили, но не до конца, чтоб помучались