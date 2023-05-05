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ПВК "Вагнер" (1476) Пригожин Євген (503)

Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" та обматюкав Шойгу та Герасимова: "Суки, тварюки, господарі життя". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео, в якому показав трупи "вагнерівців" і вилаяв російське військове керівництво через брак боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал пресслужби Пригожина.

У відео Пригожин стоїть біля трупів "вагнерівців", які нібито загинули 4 травня на війні в Україні.

Він з використанням нецензурної лексики звертається до міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, звинувачуючи військове керівництво в смертях "вагнерівців" та браку боєприпасів. Пригожин стверджує, що "брак боєприпасів становить 70%".

Відео підписано "Втрати ПВК "Вагнер" за 4 травня 2023 року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин повідомив про початок українського контрнаступу для того, щоб отримати додаткову допомогу, - ISW

"Ви сидите, тварюки, у дорогих клубах. Ваші діти пруться від життя, знімають ролики на Ютюбі. Ви думаєте про те, що ви господарі цього життя і про те, що ви маєте право розпоряджатися їхніми життями. Думаєте про те, що якщо у вас є склади від снарядів, то ви маєте на це право. Є елементарні підрахунки - якщо ви даєте норму боєприпасів, їх [загиблих] у п'ять разів менше. Вони прийшли сюди добровольцями і помирають за те, щоб ви жирували у своїх кабінетах із червоним деревом. Враховуйте це", - сказав Пригожин (нецензурну лексику пропущено).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+78
Неужели это животное думает,что проблемы его банды в отсутствии боеприпасов? Нечисть должна быть уничтожена. Вот и всё. Этому упырю тоже недолго осталось.
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05.05.2023 06:40
+70
Ну хоча би подивиться на тушки дохлих "іванів". Гарний настрій на день забезпечено 👍
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05.05.2023 06:42
+62
Вони прийшли сюди просто здохнути,як і ти, якщо не втечеш. Бо ніхто вас сюди, терористи, не кликав, ми жили собі мирно, в вам все мало землі на Цапії? Тут наїстеся її вдоволь. Слава нашим ЗСУ!
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05.05.2023 06:42
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Істерикою лисого 3,14дора задоволений. )
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05.05.2023 10:03 Відповісти
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07.05.2023 15:36 Відповісти
Жєка, всьо па плану..... "Кієвзатрідня, смєшниєх4хли скємтамваєвать".
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05.05.2023 10:03 Відповісти
Сомневаюсь, что такие проблемы с снабжением боеприпасов противник решал бы публично. Думаю у их все есть и всего хватает. Нужно осторожно относиться к этой информации.
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05.05.2023 10:06 Відповісти
***** вміло стравлює своїх "фаворитів", створюючи систему та важелі противаг і протиріч. Там і шойгу, і пригожин, і кадир, і патрушев, і гіркін... Боїться, щоб хтось один не вибився у лідери.
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05.05.2023 10:11 Відповісти
Поки вагнерівців фінансують - питання про їх згортання вважаю дезою.
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05.05.2023 10:18 Відповісти
Усі троє на стовп. Але все-таки чому "оленевод" має давати зекам більше снарядів, ніж дає іншим свинособачим бандам?
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05.05.2023 10:39 Відповісти
Красивое ). И истерика забавная ).
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05.05.2023 10:53 Відповісти
ахаха, ну да, ... ему позволили
просто шоб никто из военных не замахивался на Чемоданника
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05.05.2023 19:27 Відповісти
пригожин,застрелься!
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05.05.2023 11:03 Відповісти
Кухар істерить, як справжня *****.
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05.05.2023 11:03 Відповісти
Так і є . Це ж ссучений.
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05.05.2023 14:04 Відповісти
Мне понравилось.
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05.05.2023 11:20 Відповісти
Лоліта розбушєвалась і забула добавити що вони там сідітє в його клубє
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05.05.2023 11:27 Відповісти
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05.05.2023 11:59 Відповісти
Знает, шо нет оружия и посылает орков на убой. Где логика, Зин?
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05.05.2023 12:13 Відповісти
Крысы начинают грызть друг друга вперед на маскву
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05.05.2023 12:41 Відповісти
Чувак пускает орков на мясо и жалуется что еще подохли не все.
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05.05.2023 13:55 Відповісти
Добре пердак горить, та нічого все буде Україна!!!
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05.05.2023 14:21 Відповісти
кувалда хоч в один кадр попала, бо я бачу тільки статичне зображення і звуковий супровід?
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05.05.2023 14:47 Відповісти
а де відео?
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05.05.2023 14:55 Відповісти
Дешёвая фейковая постановка. Щас за камерой "трупы" встанут, отряхнутся и пойдут бухать. Ржу.
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05.05.2023 15:14 Відповісти
Раніше була ще одна. Там ще більше. Навряд чи постановка.
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05.05.2023 16:01 Відповісти
ой, у нього тіпа мало цього гівна?
Слава Єрмаку!!
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05.05.2023 19:36 Відповісти
А ведь он правильно сказал:
"Они сюда пришли добровольцами и умирают за то, что б вы жировали..."

Достойная цель жизни и смерти кацапа обыкновенного.
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05.05.2023 15:50 Відповісти
Истерикой этого ублюдка и отличными результатами ЗСУ в утилизации рашистского скота удовлетворен !
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05.05.2023 17:42 Відповісти
Предсмертне соло на цвинтарі...
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05.05.2023 18:05 Відповісти
Звучит как угроза, а скатывается всё к "дайте пожалуйста". Биомусор дохнет, элита в кабинетах сидит ровно, кушает хорошо, всех всё устраивает.
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05.05.2023 18:45 Відповісти
Аж пір'я в заду колихається...
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05.05.2023 18:48 Відповісти
Рашистськє біосміття помирає за те, щоби за пірамідами трупів не було видно рекордного крадійства самого півня-пригожина, луб'янського вибл*дка х*йло-путлєра, шойгу тощо... Сторічна злочинна ЛУБ'ЯНСЬКА ОПГ не вміє робити нічого іншого, крім вбивств та крадійств... Вона не була засуджена та розпущена 1991р., як НСДАП, СС тощо... Зараз маємо наслідки цього...
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05.05.2023 18:59 Відповісти
заткни морду.
я от би не зрівнював русню з Німеччиною.
ти совок?
а, ок - Срава Сраліну!
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05.05.2023 19:35 Відповісти
Кооо-коооо-коооо! Коооо, ко,ко!
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05.05.2023 19:05 Відповісти
Нагадався древній дурнуватий совєцький мультик, де огидним голосом співалося щось таке: "Кокоє фсьо кросівоє, кокоє фсьо зільоноє, ко-ко, ко-ко, ко-ко-коро-ко-ко..."
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06.05.2023 00:58 Відповісти
типичная кацапская мразь!славно визжит знать чует свой скорый конец!
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05.05.2023 19:09 Відповісти
эй..................
это бред
никто бы ему так не позволил.
это тупо - шоб военных держать подальше от мыслей - "Очкелла промахну.лось"
ну реально - никто этому клоуну бы не позволил, кстати, я не психолог, но послушав пару секунд = понимаю наигранность то.
епт, ему то эти тысячи тушек были бы (если бы переживал за это дерьмо)
как то более, по голосу, по тембру, .... тьху, падаль падалью, что и чутно.
вообще - тупо наигранно мычит - типо дерется с военными, дабы они не .... не думали шо ***** - промахнулся.
кстати, а нахер Отхожину с тушками дефилировать то? точно какой то ритуал шолею
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05.05.2023 19:33 Відповісти
то є так ,путінська макака для дурників віщує
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05.05.2023 19:37 Відповісти
в принципі так, але можливо то буде шо тіпа пуйло - фсьо і ця лиса тварина - замість нього
дуже не думаю шо лисому улибається воювати до ост.
просто .. ну щось середнє - ... Я не Аллах, не знаю. але - тех не кричав би як другі козли шо путін мовляв ше 5-50 років проіснує., смішно ж, придурок явно в окультизм вдарився. а там"там" - нєт нікаво.
ну і от Єрмак врятує світ, ясно всім, Єрмак мужній і тільки Він реально світом керує.
Це круто, насолоджуйся правлінням Єрмака(ммм, сподобалось? жах, я росто прикинув якщо би був ботом елдака - тупо оспівувати ... ну, а зате рило неголене - от як і у мого пса )
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05.05.2023 19:51 Відповісти
Во первых, это красивое видео...Надеюсь, будет продолжение.
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05.05.2023 19:34 Відповісти
Самое прикольное может быть то, что половину этих ЖМУРИКОВ сам же Пригожин намедни и ОТКУВАЛДИЛ, ну для "полноты" картины.
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05.05.2023 21:36 Відповісти
как пригожин может угрожать шойгу, если он все еще не обоссал гиркина?
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05.05.2023 21:47 Відповісти
Вот вам и мясо для кацапо-быдла , мясо свежей кровью , для Пригожинских -супермаркетов , будет чем кормить ***** , и его свиту новороссии..
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05.05.2023 22:40 Відповісти
Приватна армія має воювати за справедливість.
Вагнер воює в імя зла.
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05.05.2023 23:50 Відповісти
Лапаухая ******
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06.05.2023 02:29 Відповісти
Може статися так,що цей злочинець грає комедію,мовляв,всьо прапала,до 10 і кранти.Але може статися,що 9 го буде нове відео,мовляв,спасіба ***** ,абароні і прастим расіянам,всьо рєшено,ми астаємся,пабєда будєт за намі,мугут же єслі захатят(((
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06.05.2023 07:48 Відповісти
****, тварюка обматюкала сук і тварюк

Все вы вместе взятые достойны того, чтобы вас откувалдили, но не до конца, чтоб помучались
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06.05.2023 08:09 Відповісти
Интересно, почему этот член, не направляет свой претензии в сторону карлика?
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06.05.2023 08:41 Відповісти
Тю... Якщо дебіли захотіли добровільно здохнути ,як біосміття ,то які претензії до Шайгу?
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06.05.2023 09:20 Відповісти
Мартышка, пытаеться отмазать пуйла от проблем на фронте. Типо царь не виноват, это все шайгу, и тд...
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06.05.2023 15:51 Відповісти
ШКОДА, ЩО НЕ ТВОЇ ТЕЛЬБУХИ ТАМ ВАЛЯЮТЬСЯ, ПІДЕРАСТЕ!
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06.05.2023 16:31 Відповісти
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06.05.2023 16:55 Відповісти
Всьо па плану. Патєрь нєт.
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06.05.2023 17:45 Відповісти
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