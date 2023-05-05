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вибух (3749) пожежа (3746) Росія (47217)

На НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї РФ знову вибух. Попередньо, була атака безпілотника, - Baza. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Краснодарському краї РФ знову повідомляють про вибух на "Ільському" НПЗ.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"На території НПЗ "Ільський" знову вибух. За попередніми даними, кілька хвилин тому завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місце прямують екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 травня також повідомлялось про пожежу на "Ільському" НПЗ. 

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
О-о-о...!!!
Це до тих, хто вже півмісяця здивовано запитує - Де наступ, де анонсований наступ? А це хіба не наступ?
Чи вони хотіли по класично-книжковому - хмари ракет, тисячі танків і літаків, сотні тисяч бійців одночасно, в одному пориві кричать ура і йдуть на ворога... Прокиньтеся, на дворі 21 століття.
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05.05.2023 09:30
+20
Ставропольская народная республика нанесла удар по краснодарской народной республике!
Ростовская народная республика призвала враждующие стороны сесть за стол переговоров в Гааге !
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05.05.2023 09:28
+11
НПЗ "Ільський" - це фіг знає де на Кубані, між Краснодаром і Новоросійськом. Це тобі не Таманский півострів. Красави!!!
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05.05.2023 09:34
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05.05.2023 09:23 Відповісти
А я до вас в ранковий час.
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05.05.2023 11:13 Відповісти
Треба заборонити на кацапстані цигарки.)
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05.05.2023 09:23 Відповісти
Навпаки.Співробітникам які працюють на НПЗ видавати безкоштовно
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05.05.2023 09:26 Відповісти
Гори, гори, ясно, щоби не погасло!
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05.05.2023 09:23 Відповісти
Внадились .
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05.05.2023 09:24 Відповісти
Ставропольская народная республика нанесла удар по краснодарской народной республике!
Ростовская народная республика призвала враждующие стороны сесть за стол переговоров в Гааге !
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05.05.2023 09:28 Відповісти
О-о-о...!!!
Це до тих, хто вже півмісяця здивовано запитує - Де наступ, де анонсований наступ? А це хіба не наступ?
Чи вони хотіли по класично-книжковому - хмари ракет, тисячі танків і літаків, сотні тисяч бійців одночасно, в одному пориві кричать ура і йдуть на ворога... Прокиньтеся, на дворі 21 століття.
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05.05.2023 09:30 Відповісти
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05.05.2023 09:33 Відповісти
Чекали "ШОУ контратака"..лицар на білому коні ,посеред поля з шаблею,веде в бій тисячі воїнів. напевно в їх уяві ,так виглядає контрнаступ
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05.05.2023 09:53 Відповісти
А як же без "літакі літять, будєм всєх бамбіть"?
Дійсно, наступ вже йде, коли відбивали Херсон, то також розвалювали у першу чергу тилове забезпечення.
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05.05.2023 10:07 Відповісти
От власне!
Від себе додам: так і "паляться" кацапи, самі того не усвідомлюючи.
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05.05.2023 11:36 Відповісти
Свято триває (Міжнародний День пожежника - 04.05)
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05.05.2023 09:32 Відповісти
НПЗ "Ільський" - це фіг знає де на Кубані, між Краснодаром і Новоросійськом. Це тобі не Таманский півострів. Красави!!!
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05.05.2023 09:34 Відповісти
На Google Maps чітко видні паливні резервуари головного сховища кацапського флоту в Інкермані (північний берег Північної бухти в Севастополі). Щоправда, резервуари стоять не так кучно, як в Казачій бухті.
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05.05.2023 09:50 Відповісти
Эффект линзы
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05.05.2023 10:02 Відповісти
Нічого не зруйновано, невелике загорання. Очевидно що ця атака безпілотником неефективна, а тому провальна у порівнянні з Козачою Бухтою чи ударом ізраїльських безпілотників по іранських воєнних заводах
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05.05.2023 10:05 Відповісти
Очевидно що атака змусить покращити ППО в цьому районі. А для того щоб там ППО поставити потрібно звідкись її забрати. А використання арктичних версій Панциря на Херсонщині свідчить про те що дефіцит є.
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05.05.2023 10:47 Відповісти
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05.05.2023 10:51 Відповісти
Значить, вкрадене не "перекрило" "спалене" Або у холопів кацапських "праснулся апетит" - вирішили на "хахлов" списать ще більше!
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05.05.2023 11:31 Відповісти
Это один из вчерашних таки долетел!
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05.05.2023 12:35 Відповісти
 
 