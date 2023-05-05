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Бій воїнів 3 ОШБр з російськими окупантами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці третьої штурмової роти першого штурмового батальйону 3 ОШБр зафільмували фрагмент бойової роботи свого підрозділу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі воїни ведуть бій з окупантами, зачищаючи від окупантів невеликий перелісок. Запис зроблений камерою, що установлена на амуніції одного з українських бійців.
"Ворог продовжує кидати свої війська на ключові напрямки, не жаліючи піхоти та вогню артилерії, - 3 Штурмова Рота1 ШБ 3ОШБр. Наразі бійці успішно відбивають атаки ворога та навіть контратакують на окремих напрямках. Не дивлячись на втрати та виснаження наші хлопці мають високий бойовий дух та нестримне бажання бити ворога!", - йдеться в коментарі до відео.
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