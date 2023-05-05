УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7985 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
10 247 7
війна (56444) бойові дії (1679) 3 ОШБ (25) 3 Окрема штурмова бригада (160)

Бій воїнів 3 ОШБр з російськими окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці третьої штурмової роти першого штурмового батальйону 3 ОШБр зафільмували фрагмент бойової роботи свого підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі воїни ведуть бій з окупантами, зачищаючи від окупантів невеликий перелісок. Запис зроблений камерою, що установлена на амуніції одного з українських бійців.

"Ворог продовжує кидати свої війська на ключові напрямки, не жаліючи піхоти та вогню артилерії, - 3 Штурмова Рота1 ШБ 3ОШБр. Наразі бійці успішно відбивають атаки ворога та навіть контратакують на окремих напрямках. Не дивлячись на втрати та виснаження наші хлопці мають високий бойовий дух та нестримне бажання бити ворога!", - йдеться в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ влаштували "бавовну" ворогу та ліквідували з десяток окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не вивезли вагнера ї@ані проти "Азову" та інших козаків))
показати весь коментар
05.05.2023 11:41 Відповісти
Мені здається, що для штурмових отрядів дуже потрібно мати гарний зір. Щоб видивлятися орків крізь траву і гілки
показати весь коментар
05.05.2023 11:43 Відповісти
Не зважаючи на втрати.....думаю що зовсім навпаки, потрібно мати мотивацію не зазнавати втрат, бо кожний побратим на щиті це боляче, це нова Варта Небесної.
показати весь коментар
05.05.2023 11:52 Відповісти
Боже бережи Вас, хлопці. І Ви бережіть одне одного, бо Ви ще дуже знадобитесь Україні після війни.
показати весь коментар
05.05.2023 12:03 Відповісти
Важко в ціх кущах відстежувати ворога! Наші воїни великі профессіонали! Молодці! Але зайве не ризикуйте,ми за вас хвилюємося!
показати весь коментар
05.05.2023 12:21 Відповісти
Лісополоси стали полем бою. Тримайтесь хлопці.
показати весь коментар
05.05.2023 13:23 Відповісти
Щось так виглядає, що це не наступальні дії.
показати весь коментар
06.05.2023 01:35 Відповісти
 
 