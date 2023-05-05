Поблизу Бахмуту снайпери ССО ліквідували 10 окупантів за одну ніч. ВIДЕО

Снайпери Сил спеціальних операції за одну ніч ліквідували 10 окупантів на околиці Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів українські воїни опублікували на сторінці ССО в соцмережах.

"В околицях міста Бахмут окупант, за одну ніч втратив 10 бійців. Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу", - зазначається у дописі до відео.

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