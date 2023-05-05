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Поблизу Бахмуту снайпери ССО ліквідували 10 окупантів за одну ніч. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Снайпери Сил спеціальних операції за одну ніч ліквідували 10 окупантів на околиці Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів українські воїни опублікували на сторінці ССО в соцмережах.
"В околицях міста Бахмут окупант, за одну ніч втратив 10 бійців. Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу", - зазначається у дописі до відео.
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