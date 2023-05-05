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Поблизу Бахмуту снайпери ССО ліквідували 10 окупантів за одну ніч. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Снайпери Сил спеціальних операції за одну ніч ліквідували 10 окупантів на околиці Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів українські воїни опублікували на сторінці ССО в соцмережах.

"В околицях міста Бахмут окупант, за одну ніч втратив 10 бійців. Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу", - зазначається у дописі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Смерть ворогам України!
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05.05.2023 11:49 Відповісти
Воно на відео наче легкою роботою виглядає, але коли береш карабіна і намагаєшся щось вцілити то розумієш шо фіг там.
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05.05.2023 11:52 Відповісти
це таке стисле кіно... про важку та велику працю, гарна робота, молодці!
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05.05.2023 12:00 Відповісти
Цікаво, що за зброя?
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05.05.2023 13:40 Відповісти
Интересно, какой калибр - от рашенСВИНЕЙ аж куски мяса отлетают???!!!
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05.05.2023 14:13 Відповісти
Кожен убитий СОУ свинорилий смердючий каzап наближає нашу перемогу.

Слава Україні!
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05.05.2023 14:35 Відповісти
Бабченко б сказав: Ну і шо, пришлють 100 нових на місце забараненого свинопса.
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06.05.2023 07:48 Відповісти
 
 