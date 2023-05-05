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Бійці підрозділу VOG-17 знищили місце базування групи окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці підрозділу VOG-17 за допомогою безпілотника знищили місце базування групи окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєприпас з дрона українські воїни скинули на ціль уночі. Атаці передувала розвідка, що теж проводилася за допомогою дрона. Судячи із запису, що зроблений камерою дрона-розвідника у будинку облаштувалися щонайменше шестеро окупантів. У гаражі вони ховали автомобіль.

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Автор: Сергій Яковенко
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головне зібрали свиней до кучі
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05.05.2023 12:19 Відповісти
А голубые вспышки - это разрывы пердаков или электрические разряды? Мы туда еще свет подаем или как?
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05.05.2023 12:23 Відповісти
200 + 200 + 200 + ....... = капєц лаптєногім "вітязям"
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05.05.2023 12:24 Відповісти
Музон саме воно!
Бадьоро!
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05.05.2023 12:27 Відповісти
Нічні Бабайки!
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05.05.2023 12:32 Відповісти
гарно відпочили...
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05.05.2023 13:07 Відповісти
Скоро вже і у 3Д почнуть знімати...
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05.05.2023 14:49 Відповісти
что-то тяжелое сбросили. Что за супердрон такой?
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05.05.2023 15:22 Відповісти
да, интересно, на первом фото ведь явно не вог-17
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06.05.2023 17:01 Відповісти
 
 