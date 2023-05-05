Бійці підрозділу VOG-17 знищили місце базування групи окупантів. ВIДЕО

Бійці підрозділу VOG-17 за допомогою безпілотника знищили місце базування групи окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєприпас з дрона українські воїни скинули на ціль уночі. Атаці передувала розвідка, що теж проводилася за допомогою дрона. Судячи із запису, що зроблений камерою дрона-розвідника у будинку облаштувалися щонайменше шестеро окупантів. У гаражі вони ховали автомобіль.

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