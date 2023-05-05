П’яні "учасники СВО" влаштували бійку на борту літака "Чита-Єкатеринбург" під час польоту. ВIДЕО

П’яні російські військові влаштували бійку на борту літака регулярного пасажирського рейсу "Чита-Єкатеринбург" під час польоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантів безуспішно намагалася втихомирити бортпровідниця. В соцмережах повідомляється, що дебоширів заспокоїли "брати по зброї". На шевронах окупантів, які були у салоні літака, було помітно тактичний знак "V".

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