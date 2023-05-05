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П’яні "учасники СВО" влаштували бійку на борту літака "Чита-Єкатеринбург" під час польоту. ВIДЕО
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П’яні російські військові влаштували бійку на борту літака регулярного пасажирського рейсу "Чита-Єкатеринбург" під час польоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантів безуспішно намагалася втихомирити бортпровідниця. В соцмережах повідомляється, що дебоширів заспокоїли "брати по зброї". На шевронах окупантів, які були у салоні літака, було помітно тактичний знак "V".
Топ коментарі
+68 Urs
показати весь коментар05.05.2023 13:06
+55 Fox Zeint 4b8d7570
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+34 Vadim Zertin
показати весь коментар05.05.2023 13:10
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Саме тому Захід увів санкції проти каzламордої авіації.
Тєплушек на деревляних підшипниках ніхто ж не чіпав.
Терпіння, колего: на все свій час.
И куда не взгляни, в эти майские дни всюду пьяные бродят они.
И куда не взгляни, в эти майские дни всюду пьяные бродят они.
от якби влаштували бійку та звалили на землю літак то сказав би ГОЙДА.
Тут в жодному разі не можна їм заважати: хай ковбасяться лихим парфумам на радість.
Почему им не вкололи снотворное как зверям - они же не люди ....