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П’яні "учасники СВО" влаштували бійку на борту літака "Чита-Єкатеринбург" під час польоту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

П’яні російські військові влаштували бійку на борту літака регулярного пасажирського рейсу "Чита-Єкатеринбург" під час польоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантів безуспішно намагалася втихомирити бортпровідниця. В соцмережах повідомляється, що дебоширів заспокоїли "брати по зброї". На шевронах окупантів, які були у салоні літака, було помітно тактичний знак "V".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+68
а чего они без гранат летают?
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05.05.2023 13:06
+55
Про то что этот скот надо в товарных вагонах возить, а не на самолётах катать..
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05.05.2023 13:08
+34
Літак не впав, ніхто не здох.. Новина не цікава..
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05.05.2023 13:10
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05.05.2023 13:05 Відповісти
Про то что этот скот надо в товарных вагонах возить, а не на самолётах катать..
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05.05.2023 13:08 Відповісти
100% , но есть категория скотины, которую нужно доставлять на мясо именно самолетом , иначе разбегутся .
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05.05.2023 13:23 Відповісти
вони ще покажуть ,руцькому бидлу,як треба жити,перестріляють всіх моцьковських дятлів
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05.05.2023 13:38 Відповісти
Так всі без винятку уzкі скот є баниũ.

Саме тому Захід увів санкції проти каzламордої авіації.

Тєплушек на деревляних підшипниках ніхто ж не чіпав.
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05.05.2023 14:13 Відповісти
Гойда!
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05.05.2023 13:06 Відповісти
а чего они без гранат летают?
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05.05.2023 13:06 Відповісти
Дуже влучне запитання 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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05.05.2023 13:08 Відповісти

Терпіння, колего: на все свій час.
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05.05.2023 13:45 Відповісти
згадалось як окупант кричав..прівєт Чіта...! Улан- Уде..! 02 2015""" Горловка, «Привет, Чита! Привет, Улан удэ!
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05.05.2023 13:07 Відповісти
Вагнерівця Ваху , задвухсотили наше ЗСУ , в червні 2022 .
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05.05.2023 17:08 Відповісти
Хіба це вперше? П"яний лапоть вимагає щоб літак летів не по маршруту, а в Сочі на олімпіаду.
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05.05.2023 13:07 Відповісти
Якби у кожного було по маленькій гранатці то було б значано видовишніше.
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05.05.2023 13:10 Відповісти
Уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля.
И куда не взгляни, в эти майские дни всюду пьяные бродят они.
И куда не взгляни, в эти майские дни всюду пьяные бродят они.
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05.05.2023 13:10 Відповісти
Літак не впав, ніхто не здох.. Новина не цікава..
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05.05.2023 13:10 Відповісти
без гранати, то не бійка - кацапклоунада.
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05.05.2023 13:16 Відповісти
За родінууу! Бєй фажиздов!
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05.05.2023 13:16 Відповісти
Нікчеми. Ніхто навіть нікого не стріляв, літак не вронили. Нічого не можуть, уйобки тупорилі.
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05.05.2023 13:19 Відповісти
що тут скажеш - незачьот.

от якби влаштували бійку та звалили на землю літак то сказав би ГОЙДА.
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05.05.2023 13:22 Відповісти
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05.05.2023 13:22 Відповісти
Із жизні животних... Хоч тварини себе так не ведуть.
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05.05.2023 13:23 Відповісти
нехай радіють, що в них ще є якійсь рейси...
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05.05.2023 13:25 Відповісти
шкода що літак не впав, не порадували "герої раzії"
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05.05.2023 13:26 Відповісти
Почему так слабенько, ну и поубивали бы друг- дружку, или пилота хотя бы!
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05.05.2023 13:27 Відповісти
русня она такая, нажреться как свинья и давай лезть у драку.
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05.05.2023 13:33 Відповісти
У росії в літаках є стоячі місця
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05.05.2023 13:44 Відповісти
Так, пілоти по дорозі підбирають "голосуючих". І висаджують таким же чином
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05.05.2023 15:18 Відповісти
А, зкріпні розваги одічалих.
Тут в жодному разі не можна їм заважати: хай ковбасяться лихим парфумам на радість.
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05.05.2023 13:47 Відповісти
А я так мріяв, що в хід підуть гранати або вони відчинять люк і повикидають одне одного з висоти 12 км. Недопрацювали, дайте їм ще водки.
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05.05.2023 13:52 Відповісти
На этих линиях это обычная вещь, обрыгано все, обосрано. Лет 20 назад в нижневартовске стоял полчаса в аэропорту, ждал багаж - три драки в кровь.
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05.05.2023 13:57 Відповісти
Це не бійка,це так,потасовка.Бійка - це коди б усі пасажири перемістилися у хвіст літака і порушили центровку,оце було б видовище.Стрімкий безладний спуск з висоти 10 000 метрів.
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05.05.2023 14:02 Відповісти
Где бы это быдло не было, летало , ползало, везде поносный срачь .
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05.05.2023 14:19 Відповісти
Це, в смислі, Vеки проти Zеків? І що не поділили "б...і по зброї"? Вкрадену пралку?
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05.05.2023 14:22 Відповісти
Мабуть, унітаза...
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05.05.2023 15:01 Відповісти
Почему они без намордников?
Почему им не вкололи снотворное как зверям - они же не люди ....
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05.05.2023 14:54 Відповісти
Певно вколоти було нікому: в "бєлих халатах" там такі ж тварини.
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05.05.2023 15:03 Відповісти
П'яних бурятів везуть на м'ясо .
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05.05.2023 17:09 Відповісти
Шкода, що не потягнули за ручку аварійного виходу... От була би умора!!!
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06.05.2023 19:30 Відповісти
 
 