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Знищення ворожого ЗРК "Оса" на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни знищили ворожий ЗРК "Оса" 9А33-1Б поблизу Авдіїївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"Спільна робота БУАР 110 та РХБР ССО 3 полку на Авдіївському напрямку, злагодженими діями знищено ЗРК Оса. Слава УКРАЇНІ!", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення пускової установки комплексу С-300ПС на території РФ поблизу кордону з Україною. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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мразі ви кончєніє Российский пропагандон порвался после предложения депутата Госдуры рф оборонять Кремль от украинских беспилотников с помощью "эскадрильи орлов"https://t.me/Ukraine_365News/51696
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05.05.2023 13:39 Відповісти
який рукожопий дебіл постійно ліпить шеврон так щоб той був не скраю а літав перед очима?

ви б повчилися у людини, яка монтує ролики під шевроном сухопутних військ - показали шеврон на початку відео і показали в кінці а саме відео йде без оцих дурнуватих літань.
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05.05.2023 13:40 Відповісти

- двбби, сер.
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05.05.2023 13:45 Відповісти
здається, ви не дуже розвинений, взагалі-то це "Visual Watermark" для захисту відео від копіювання і спотворення наприклад руснявими попагандонами, і це ок! так шо - лікуйте нерви!
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05.05.2023 15:02 Відповісти
иначе шеврон вырежут, прилепят свой и покажут на парашатудей как сбитый хаймерс
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05.05.2023 16:05 Відповісти
музичний супровід-Тар'я Турунен
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05.05.2023 13:49 Відповісти
NightWish
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05.05.2023 14:17 Відповісти
За то чтобы всех…
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05.05.2023 14:14 Відповісти
 
 