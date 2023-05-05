8 139 8
Знищення ворожого ЗРК "Оса" на авдіївському напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни знищили ворожий ЗРК "Оса" 9А33-1Б поблизу Авдіїївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
"Спільна робота БУАР 110 та РХБР ССО 3 полку на Авдіївському напрямку, злагодженими діями знищено ЗРК Оса. Слава УКРАЇНІ!", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ви б повчилися у людини, яка монтує ролики під шевроном сухопутних військ - показали шеврон на початку відео і показали в кінці а саме відео йде без оцих дурнуватих літань.
- двбби, сер.