Знищення ворожого ЗРК "Оса" на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий ЗРК "Оса" 9А33-1Б поблизу Авдіїївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"Спільна робота БУАР 110 та РХБР ССО 3 полку на Авдіївському напрямку, злагодженими діями знищено ЗРК Оса. Слава УКРАЇНІ!", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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