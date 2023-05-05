31 434 44
Оператор дрона однією гранатою знищив російський новітній танк Т-90М "Прорив" у Бахмуті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператор дрона однією гранатою знищив російський новітній танк Т-90М "Прорив" у Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі видно, що український воїн спрямував ручну гранату з дрона точнісінько у відчинений люк танка. За мить у бронемашині здетонував боєкомплект.
Топ коментарі
+40 vitaliymkua
показати весь коментар05.05.2023 13:47
+25 Псамметих II
показати весь коментар05.05.2023 13:47
+23 Aleksii Rodin
показати весь коментар05.05.2023 13:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
комбінацією Ctrl+(+ -) або Ctrl + колесиком миші.
Экипаж весь сдох,
Ну а оператор был снайперу под стать.
Что легко ты смог прямо в люк попасть!
(поётся на мотив песни "Барабан")
Или вам кто то мешает? Ха!
Не многовато ли "чести"?
я не хочу в совковых сортах говна, ой, "рока", или что там вызвергают данные деятели - разбираться
Просто у путина была диарея, чемодан не выдержал, а тут как раз Шойгу по телефону спрашивал - Как товарищь сцарь, новый танчик назовем?(так и оркиваивале будут ваивать).
На что сцарек изрек: Прорыв, все туфли засрало со штанами!11111 Эй, Кожухетович, да это не назван(короткие гудки) - Ну и ладно, хоть на Нарыв, и то хорошо - Эй, раб, зови команду чистильщиков и палачей, щас казнить будем умельца, который чемоданы такими хлипкими делает.
Ви б хоч Леопардів приклад навів - турецькі танкісти обісрались проти ІДІЛ з РПГ.
ну так якщо воювати не вміти, то хоч Леклерк чи Челенджер теж вигорить - ясно шо нігде надійно боєкомплект не сховаєш всередині.
типу - я кину танкістів в місто, а згори їх підстережуть повстанці, ой, бойовики з РПГ, ну ясно шо я буду кричати шо це танки були(!) хрінові, а не я.