Оператор дрона однією гранатою знищив російський новітній танк Т-90М "Прорив" у Бахмуті. ВIДЕО

Оператор дрона однією гранатою знищив російський новітній танк Т-90М "Прорив" у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі видно, що український воїн спрямував ручну гранату з дрона точнісінько у відчинений люк танка. За мить у бронемашині здетонував боєкомплект.

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