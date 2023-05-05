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Оператор дрона однією гранатою знищив російський новітній танк Т-90М "Прорив" у Бахмуті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператор дрона однією гранатою знищив російський новітній танк Т-90М "Прорив" у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі видно, що український воїн спрямував ручну гранату з дрона точнісінько у відчинений люк танка. За мить у бронемашині здетонував боєкомплект.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський танк ударив по позиції російських піхотинців. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+40
Страйк! Смажені кацапи!
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05.05.2023 13:47
+25
а вот была бы решотка ))) Все было бы по другому
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05.05.2023 13:47
+23
Немає різниці... -1танк у свинособак
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05.05.2023 13:51
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Страйк! Смажені кацапи!
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05.05.2023 13:47 Відповісти
а вот была бы решотка ))) Все было бы по другому
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05.05.2023 13:47 Відповісти
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05.05.2023 14:08 Відповісти
😎
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05.05.2023 14:09 Відповісти
Рєшотка - то і є порив)))
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05.05.2023 14:35 Відповісти
Немає різниці... -1танк у свинособак
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05.05.2023 13:51 Відповісти
Могли відтягнути і відремонтувати. Тепер ні. Це дуже дорогий пєпєлац, штучний товар, так би мовити.
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05.05.2023 14:07 Відповісти
Ручна робота.
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05.05.2023 17:13 Відповісти
"Прорив" прорвало.
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05.05.2023 13:49 Відповісти
Це повний прорив
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05.05.2023 13:50 Відповісти
ggg
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05.05.2023 13:57 Відповісти
Нарешті Цензор.НЕТ зробив великі літери. Як на мене рішення дуже правильне, бо я знаю багатьох людей, які мають проблеми з очима, але серед моїх знайомих немає нікого, хто б мав проблеми з пальцями. Тобто стрічку новин завжди можна прокрутити пальцем вниз, а ось очі втомлюються.
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05.05.2023 13:51 Відповісти
може я відкриваю вам страшну таємницю, та на всіх сайтах можна корегувати "розмір" літер самостійно
комбінацією Ctrl+(+ -) або Ctrl + колесиком миші.
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05.05.2023 13:58 Відповісти
Можливо, йдеться про смартфон.
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05.05.2023 17:15 Відповісти
chrome://settings/appearance -> font size
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06.05.2023 04:10 Відповісти
в самому браузері,можна збільшувати розмір сторінки
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05.05.2023 14:04 Відповісти
А вони зробили навпаки, зараз решітка внутрі танку, щоб усе було по феншую(кацапи на решітці), а раніше треба було після підриву, вижити і карабкаться ще на ту кляту решітку на башті.
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05.05.2023 13:51 Відповісти
Більше рашистських танків з відкритими люками .
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05.05.2023 13:51 Відповісти
Ювелір
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05.05.2023 13:51 Відповісти
Швидше добив
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05.05.2023 13:52 Відповісти
Kogda viprigivajut podbitova tanka, to zasaboi ljuk neodin obosravshijsja roSSijskiji fashist o ljuke dumat nebudet...
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05.05.2023 14:37 Відповісти
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05.05.2023 13:53 Відповісти
Экипаж был плох,
Экипаж весь сдох,
Ну а оператор был снайперу под стать.
Что легко ты смог прямо в люк попасть!
(поётся на мотив песни "Барабан")
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05.05.2023 13:54 Відповісти
ха! а то все всякоё говно совковоё знают - типо я бы что то напечатал и сказал: - поется бла-бла-бла, под мёлодию гондурасской вуду-группы 90-ххх(19-го века)
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05.05.2023 13:59 Відповісти
Ну если вы хотите - напечатайте что то, что поется бла-бла-бла, под мёлодию гондурасской вуду-группы 90-ххх(19-го века.
Или вам кто то мешает? Ха!
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05.05.2023 14:05 Відповісти
я такой дурни не напишу - типо мол гуглите какую то говногруппу совковую, потом слушайте все высеры и найдите мелодию, шо подошла бы под то шо я напечатал.
Не многовато ли "чести"?
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05.05.2023 14:14 Відповісти
А как назвать то, что вы тут наваяли, с горкой, как не вашей личной глупостью? Или вы у нас тут такой весь из себя ну невыносимо умный и продвинутый шо все остальные тут вам и в подметки не годятся? Вы на истину в последней инстанции не претендуете?
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05.05.2023 15:43 Відповісти
Это не группа, а Николай Гнатюк, любимец Хонеккера.
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05.05.2023 16:43 Відповісти
ну и слава Сталину шо не Хрущева.
я не хочу в совковых сортах говна, ой, "рока", или что там вызвергают данные деятели - разбираться
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05.05.2023 16:54 Відповісти
я даже догадываюсь кто и как название сиему творению придумал.
Просто у путина была диарея, чемодан не выдержал, а тут как раз Шойгу по телефону спрашивал - Как товарищь сцарь, новый танчик назовем?(так и оркиваивале будут ваивать).
На что сцарек изрек: Прорыв, все туфли засрало со штанами!11111 Эй, Кожухетович, да это не назван(короткие гудки) - Ну и ладно, хоть на Нарыв, и то хорошо - Эй, раб, зови команду чистильщиков и палачей, щас казнить будем умельца, который чемоданы такими хлипкими делает.
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05.05.2023 13:58 Відповісти
Так а он был "аналоговнетный" или нет?
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05.05.2023 13:59 Відповісти
На ******** танках країн НАТО такий феєрверк від гранатки з дрона неможливий, позаяк там боєкомплект від місць екіпажу відділений бронеплитою.
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05.05.2023 14:01 Відповісти
Мокрая боеукладка, а в совковых танках вообще автомат заряжания набитый снарядами под ногами, попадание в него и все, детонация
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05.05.2023 14:06 Відповісти
але є відео як Абрамси горіли в Сирії, якщо влучають кумулятивним та пробивають башту то немає різниці де та боєукладка - танку капець.
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05.05.2023 14:28 Відповісти
ну так, 10 Абрамсів ще в Іраку загасили, правда проти 2000 саддамівських гівновисерів совкових.

Ви б хоч Леопардів приклад навів - турецькі танкісти обісрались проти ІДІЛ з РПГ.

ну так якщо воювати не вміти, то хоч Леклерк чи Челенджер теж вигорить - ясно шо нігде надійно боєкомплект не сховаєш всередині.

типу - я кину танкістів в місто, а згори їх підстережуть повстанці, ой, бойовики з РПГ, ну ясно шо я буду кричати шо це танки були(!) хрінові, а не я.
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05.05.2023 15:19 Відповісти
Dobra robota, jeszcze trochę i będzie zwycięstwo. Chwała Ukrainie
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05.05.2023 14:32 Відповісти
хана говяностику 😁
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05.05.2023 14:49 Відповісти
Мама не научила в детстве закрывать за собой дверь, а вырос и не закрыл люк в танке. Плохое воспитание и привычки к хорошему не приводят. И не хрен шастать по чужой земле!
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05.05.2023 15:13 Відповісти
Гарний самовар!
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05.05.2023 15:14 Відповісти
Оператору Оскар
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05.05.2023 15:26 Відповісти
Красіва! Що не кажи, черт би його обрав.
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05.05.2023 16:55 Відповісти
 
 