Морпіхи з мінометів ліквідували ворожу групу із 10 окупантів. ВIДЕО безпілотника

Мінометники 501 батальйону морської піхоти знищили ворожу групу з десяти окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи морпіхів зафіксував безпілотник.

"Мінометники 501 батальйону морської піхоти утилізують російських окупантів на одному з напрямків", - йдеться у дописі до відео.

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