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Морпіхи з мінометів ліквідували ворожу групу із 10 окупантів. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мінометники 501 батальйону морської піхоти знищили ворожу групу з десяти окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи морпіхів зафіксував безпілотник.

"Мінометники 501 батальйону морської піхоти утилізують російських окупантів на одному з напрямків", - йдеться у дописі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Шаволяться тварюки , мабуть жити дуже хочеться
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05.05.2023 14:19 Відповісти
деякі неначе пастись почали, травку щіпають дзьобиками...
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05.05.2023 14:26 Відповісти
Наїлися земельки і сплять.
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05.05.2023 14:31 Відповісти
Хробачки.
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05.05.2023 14:33 Відповісти
Одно тєло семена, и те крало!!!
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05.05.2023 14:33 Відповісти
"Буде тобі, враже, як Залужний скаже".
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05.05.2023 14:38 Відповісти
Шось подібне відчував коли колорадських жуків травив, мовби попадали але ще лапками ото шось мовтузять. Але я то знав шо їм піздець, як і цім
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05.05.2023 15:04 Відповісти
Да они живые все
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05.05.2023 16:58 Відповісти
вошкаються недолюди, як глисти у дупі
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05.05.2023 19:29 Відповісти
 
 