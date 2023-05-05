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Киянин під час вчорашньої повітряної тривоги стріляє з рушниці по безпілотнику, облаштувавши позицію у вікні своєї квартири. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Киянин під час вчорашньої повітряної тривоги стріляв по безпілотнику з рушниці, влаштувавшись у вікні своєї квартири.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому чоловік робить кілька пострілів у бік БПЛА, опублікований у соцмережах.

Читайте також: Унаслідок падіння уламків БПЛА виникло займання в Печерському районі, - Кличко

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+35
это ПВО ОСМД.
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05.05.2023 15:04
+27
український народ 💪 один- за всіх, всі- за одного
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05.05.2023 15:05
+23
навіщо Ви так? можливо в цієї людини безпілотники викликають глибоку неприязнь і душевні муки (чуть не написав борошна як тут заведено)
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05.05.2023 15:07
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дурбецело тупориле
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05.05.2023 15:02 Відповісти
чому? по ньому в той самий час і так гатять зі всього з чого можна
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05.05.2023 15:06 Відповісти
навіщо Ви так? можливо в цієї людини безпілотники викликають глибоку неприязнь і душевні муки (чуть не написав борошна як тут заведено)
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05.05.2023 15:07 Відповісти
Аааа... Вот кто байрактар сбил
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05.05.2023 15:10 Відповісти
и кинжал
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05.05.2023 17:00 Відповісти
ну не знаю....год назад так же завис беспилотник ...кацапы потом захерячили ракетой ...
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05.05.2023 15:15 Відповісти
З довгої качатниці картеччю - та нормальок!
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05.05.2023 15:19 Відповісти
дебілоїд, сподіваюся, поліція його забрала
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05.05.2023 15:21 Відповісти
з одного боку так, але наприклад завтра каци зайшли і він замість стріляти - виніс би хліб і гірчицю.
тобто клоунада якась виходить. судити за те що виконував свій конст... ой, писати довго
цікаво як у фінів - там певно би ніхто і не подумав чувака вінтіть за те що підтримував ППО, котре пропустила ворожий бпла
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05.05.2023 15:38 Відповісти
Ще раз: військові та поліція закликають не намагатися самостійно стріляти по дрону. Ймовірність його збити вкрай низька, а когось чи щось підстрелити - значно вища. Якщо чуваку не йметься допомогти батьківщині - хай йде у протиповітряні війська, у чому проблема? В Києві цілком контрольована та налагоджена система ППО. Аматорські пострілушки тут зайві.
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05.05.2023 15:51 Відповісти
это ПВО ОСМД.
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05.05.2023 15:04 Відповісти
«Patriot»
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05.05.2023 16:11 Відповісти
Зенитно Ружейный Комплекс "Петро"
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05.05.2023 20:03 Відповісти
Проста під столом)))))))
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05.05.2023 18:11 Відповісти
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05.05.2023 20:37 Відповісти
Ідіот він. Такі цілі мають бути знищені у повітрі разом з вибухівкою, яку вони несуть. Це мають робити профі.
У цьому випадку він міг наробити ще більше лиха, підбивши безпілотник.
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05.05.2023 15:09 Відповісти
Дебілоїд тупий, з тої рушниці більше шансі пристрелити когось, ніж збити безпілотника
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05.05.2023 15:22 Відповісти
Комою відокремлюється звернення до когось, в данному випадку, до тебе, бездаря дегенеративного.
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05.05.2023 15:45 Відповісти
якщо це звернення, то повинно бути ''дебілоїдЕ''
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05.05.2023 17:12 Відповісти
Дуже добре, що ти тут "живьош".
Пояснюю, підбитий та споряджений вибухівкою БПЛА може впасти на житловий будинок чи інший цивільний об'єкт.
Цей стрілець ніяк не міг зі своєї рогатки знищити апарат у повітрі, на відміну від бригади спеців з крупнокаліберним кулеметом.
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05.05.2023 15:53 Відповісти
1. Не підбитий БПЛА гарантовано впаде (влучить) у житловий будинок
2. Підбитий "з рогатки" БПЛА має шанси НЕ влучити у будинок.
Обирай варіант який подобається.
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05.05.2023 16:09 Відповісти
Ти б обрав щоб у твій влучило? Як цікаво.
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05.05.2023 21:54 Відповісти
той БП і так підбили всеред міста, яке тоді має значення - хто?
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05.05.2023 15:17 Відповісти
Це профі стріляють по безпілотникам з ручних кулеметів, та ак?!
Стули пельку, або коментуй події в країні де сидиш!
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05.05.2023 15:31 Відповісти
Не вказуй, що мені робити, "містєр".
Ти на прапорці кидаєшся, як дрібний та злий тер'єр, бо самого на кордоні розвернули?
А про впн у твоєму колгоспі не знають?
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05.05.2023 15:56 Відповісти
А для чого українцеві на цензорі ВПН другої країни?
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05.05.2023 16:55 Відповісти
ага, саме тому чутна стрілкотня на фоні
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05.05.2023 15:38 Відповісти
профі це добре, але там явно чути стрілкову зброю, то яка різниця ?

Це якщо він би стріляв по горизонталі у будинок навпроти.
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05.05.2023 15:55 Відповісти
український народ 💪 один- за всіх, всі- за одного
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05.05.2023 15:05 Відповісти
когда нету возможности выехать на охоту
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05.05.2023 15:06 Відповісти
А шо, полювання закрите можно хоч по БПЛА постріляти.
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05.05.2023 15:06 Відповісти
"Та проста у нєво патрони нє той сістєми ! " (Белое солнце пустыни )
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05.05.2023 15:07 Відповісти
Там були гранати.
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05.05.2023 16:56 Відповісти
Так ось хто справді збив "Кинжал".
Дійсно, ВПС України тут ні до чого.
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05.05.2023 15:07 Відповісти
Геращенок так рекомёндував.
Ну і будуть проблєми у чувака.
Війна війною, але мусора прийдуть до стрільця за розкладом.
Писали ж що рекомендація Геращенока - хайпожерство і шкода(врєд).
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05.05.2023 15:08 Відповісти
та не тільки геращенок. Монастирський та військові не рекомендують намагатися збивати дрони. Бо поцілити ймовірність вкрай мала. А підстрелити когось чи щось - запросто. А якщо тому дегенератові не йметься пошмаляти - він має прекрасну нагоду. А так він - диванний ворошиловський стрілець-довбойоб. Маю надію, вполіція ним зайнялася.
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05.05.2023 15:55 Відповісти
"рекомендував"
стріляти.
Геращенок.
Ви просто помилився у прочитанні.

хоча, можна, я думаю - шоб картинку для упоротишей трампожопих = типу бачите, вже навіть громадяни мочаться з дронами, так шо давай.те ППО побільше.
просто Єлдак ще не вирішив такі відосіки робити шоб Шольц виклав побільше - https://defence-line.org/2023/05/raznye-drony-i-raznye-pvo-chast-1/
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05.05.2023 16:01 Відповісти
ага, дякую, зрозумів)
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05.05.2023 16:02 Відповісти
а чого в перші дні мовчали? бо як би не люди, зараз би і рекомендувати не було би кому.
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05.05.2023 16:20 Відповісти
А літати на гелікоптері в туман над житловими кварталами він не рекомендував?
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06.05.2023 07:20 Відповісти
Нажаль, скоріш за все так... Може закони поміняти? Ні?
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05.05.2023 18:13 Відповісти
знаєте, от реально прикольно коли люди живучи в норм країні щось таке пропонують.....
ну, зверніться тоді в ОПу - гарантую шо завтра і закони змінять, і ви приїдете двірником працювати - сто євро за день.
б*же, ну подив. от як тягАють Червінського, а ви тут за "може закони змінити"
мля, зараз, штани знайду та Арахамії накладу в папку звернень від небайдужих Бадан-дер-бодано-швальцехудо-герхунденців...... ууууххх, ну реально, смішно.
ви там?
совєт - забудь "тут".
вот як ця, ... ну, Спартц - нахер надо, навіть мову забудь. хоча, путін може всіх взірвати, так ок, пиши тут, дуракам і тролям на посміх.
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05.05.2023 18:45 Відповісти
Ось хто збив Байрактар.
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05.05.2023 15:09 Відповісти
Судячі з коментів, то ото за бажання - щира повага, за виконання - ну такоє, раптом би влучів нетудої
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05.05.2023 15:09 Відповісти
Супермен. А ************. що залишаться, валити по тих, хто не дозволлє.
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05.05.2023 15:11 Відповісти
То це він збив наш байрактар? 3,14здець...
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05.05.2023 15:13 Відповісти
Жаль, до чоловіка теперь будуть питання, хоча він поводиться як патріот.
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05.05.2023 15:15 Відповісти
як довбойоб він поводиться. Якщо людині так кортить стріляти , він може це робити справді с користю для батьківщини. А йому, як пацану, просто закортіло популяти. Тільки збити дрона - ймовірність вкрай мала, А шмаляючи у спальному районі влучити комусь у вікно - дуже просто. У того дегенерата мізки відсутні.
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05.05.2023 15:57 Відповісти
Влучили у вікно можна якщо вже зовсім сліпий). З оптикой все ок, але згоден, так робити не треба, бо сенсу як у кактусу біля компа.
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05.05.2023 16:13 Відповісти
А вікна його квартири не на Банкову "дивляться"?
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05.05.2023 15:18 Відповісти
ну так ось, думаю ви підказав куди самё дивитись слідчим - пакушёніё на самого Ёрмака!!1111
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05.05.2023 15:30 Відповісти
команда - до бою! кацапи,тремтіть!! народна війна чекає наказу.
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05.05.2023 15:18 Відповісти
Украине нужен закон о свободном владении оружия как в США.не надо вонять что будет беспредел и тд,тер обороне выдавали автоматы ,и шо то я не слышал шо боец пошел в гражданских стрелять.даже не уявляю сколько бы жизней было спасено,когда кацапская ******* заходила в села насиловала и грабила,а у гражданских бы было в руках оружие,русня ********* дальше чем видела,эта ***** только с безоружными умеет воевать
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05.05.2023 15:20 Відповісти
доки такі, як той стрілець-дегенерат, не розуміють коли, як , де і за яких обставин можна застовувати стрілецьку зброю, то про яке вільне володіння зброєю може йти мова? Ось у чувака є волина. Дебіл нею намагається збити дрона у спальному районі... А тепер уяви, що вилізло сто таких дебілов десь у троєщинських нетрях. І ******* хто в небо, хто у вінкна навпроти...
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05.05.2023 15:59 Відповісти
там не в США такий закон, а тільки в окремих штатах, Техас на приклад. Проте все одно ідея файна.
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05.05.2023 16:22 Відповісти
Нічого йому не буде, а як будуть питання то напрямок крейсера масква можна вказати і тим хто попробує задати йому питання .Це не юридичне питання бо по факту це політична воля громадянина і здається є постанова КМУ про використання цивільної зброї під час воєнного стану
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05.05.2023 15:21 Відповісти
Ага!
А тепер подивись пару роликів про Червінського, навіть просто у Бутусова.
А потім буде.те розказувать про.... ну, те що типу має бути і все що типу логічно, і/або згідно закону.
припишуть якщо схочуть аж бігом - типу заряд цього пана влучив у вазон госпожі С. чим злякав її кота і той загриз її собачку породи Єлдакотер.єр
слухай.те, не вангувать попрошу. знаємо ми вас - та нічо не буде, а потім сидиш в КПЗ і думаєш - Ех би зараз цю "вангу" сюди......
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05.05.2023 15:28 Відповісти
ну тоді тим більше, чи може нам як кацапам голову між колінами засунути і в дупу себе на останок поцьомати? пропишуть якщо захочуть аж бігом. А так не має бути. Ми демократичну державу створюємо. А про ступінь демократичності держави можна судити по тому, наскільки ефективно суспільство може впливати на владу. А не навпаки.
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05.05.2023 16:24 Відповісти
шан.тов,
а тепер подивіться.те
на свій тут прапорець, та сусідові - Мірку будете розказувати про демократичність.
Я ж нормально написав - якщо тупо розвідника обзивають і звинувачують шо ..... совковий аеродром він здав.... ну, це типу шо я б "здав" шо на стадіоні Динамо тренується ..... Динамо
так шо йдіт.те і борі.те.ся, поборемо, Аллах помагає.
нє, ну просто прикольно читати від людини, або жінки шо сидить на Польщі, ой, в Польщі, настанови шо тут тіпа як вистрелиш по дрону то тебе не закують....
ну реально, а як ще ставитись до дурниць? - йди постріляй, завтра будеш чуть не агентом Два-***, або щось напишуть типу - Стрілєв з вікна, іспугав двоурідного брата Єлдака.
смішно, але.... так як є, Арестович бореться, воює(збій прогррами) Єрмак всіх захищає, от так, а ці всі - пил на нігтях Єрмака, всіх захищає Єрмак.!!111
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05.05.2023 16:35 Відповісти
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05.05.2023 15:23 Відповісти
Три нежели назад за мной в поле упал шахед ,так он заглох в соседнем селе как раз там где мой знакомый в сельском туалете засел,теперь в туалете он долго расслабляться не будет.
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05.05.2023 15:24 Відповісти
да че там расслабл*ться то?
пара ящиков самогона на выручку от сданного металла кого хошь заставят расслабл*ться прямо за порогом, или даже возле лежанки
че у тя нет телефона то?
если за тобой упал, то можно бы и продвинуться туда и хотя бы заснять видосик то. типо - ыыы, сматрите бабы как я стреляю с рогатки то
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05.05.2023 15:33 Відповісти
На війні - як на війні.
Розумію цього чоловіка:коли вмієш стріляти,та мимо пролітає ворожий безпілотник,та ще є рушниця - руки чешуться його збити...і ти не думаєш про те,що не маєш права цього робити.
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05.05.2023 17:04 Відповісти
А, так вот эта **** сбил наш БАЙРАКТАР
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05.05.2023 17:14 Відповісти
А, вообще, Байрактары - это полное ГАМНО, годятся толькро против тупых ар, у которых нет ПВО.
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05.05.2023 17:17 Відповісти
швидкість шахеда 70-90 км/год тобто треба брати упередження 7-9 корпусів й полювання буде вдалим. картєчь9 коштує десь 3 грн, шахед значно дорожче. якщо не долетів й вполювали- пох що там на майданчику згорить, все дешевше ніж в ціль поцілить
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05.05.2023 17:20 Відповісти
Поважаю його громадянську позицію.
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05.05.2023 17:35 Відповісти
Картечю йього, запальовальною. Хай горить.
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05.05.2023 18:36 Відповісти
Не он один палил. Полно видосов. Столько идиотов с оружием и камерами. Зенитные позиции спалили.
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06.05.2023 05:47 Відповісти
 
 