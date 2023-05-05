Киянин під час вчорашньої повітряної тривоги стріляє з рушниці по безпілотнику, облаштувавши позицію у вікні своєї квартири. ВIДЕО

Киянин під час вчорашньої повітряної тривоги стріляв по безпілотнику з рушниці, влаштувавшись у вікні своєї квартири.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому чоловік робить кілька пострілів у бік БПЛА, опублікований у соцмережах.

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