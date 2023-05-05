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Киянин під час вчорашньої повітряної тривоги стріляє з рушниці по безпілотнику, облаштувавши позицію у вікні своєї квартири. ВIДЕО
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Киянин під час вчорашньої повітряної тривоги стріляв по безпілотнику з рушниці, влаштувавшись у вікні своєї квартири.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому чоловік робить кілька пострілів у бік БПЛА, опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+35 Urs
показати весь коментар05.05.2023 15:04
+27 Lis Pedersen b6e739d6
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+23 Oleksiy Tym
показати весь коментар05.05.2023 15:07
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Будь ласка, зачекайте...
тобто клоунада якась виходить. судити за те що виконував свій конст... ой, писати довго
цікаво як у фінів - там певно би ніхто і не подумав чувака вінтіть за те що підтримував ППО, котре пропустила ворожий бпла
У цьому випадку він міг наробити ще більше лиха, підбивши безпілотник.
Пояснюю, підбитий та споряджений вибухівкою БПЛА може впасти на житловий будинок чи інший цивільний об'єкт.
Цей стрілець ніяк не міг зі своєї рогатки знищити апарат у повітрі, на відміну від бригади спеців з крупнокаліберним кулеметом.
2. Підбитий "з рогатки" БПЛА має шанси НЕ влучити у будинок.
Обирай варіант який подобається.
Стули пельку, або коментуй події в країні де сидиш!
Ти на прапорці кидаєшся, як дрібний та злий тер'єр, бо самого на кордоні розвернули?
А про впн у твоєму колгоспі не знають?
Це якщо він би стріляв по горизонталі у будинок навпроти.
Дійсно, ВПС України тут ні до чого.
Ну і будуть проблєми у чувака.
Війна війною, але мусора прийдуть до стрільця за розкладом.
Писали ж що рекомендація Геращенока - хайпожерство і шкода(врєд).
стріляти.
Геращенок.
Ви просто помилився у прочитанні.
хоча, можна, я думаю - шоб картинку для упоротишей трампожопих = типу бачите, вже навіть громадяни мочаться з дронами, так шо давай.те ППО побільше.
просто Єлдак ще не вирішив такі відосіки робити шоб Шольц виклав побільше - https://defence-line.org/2023/05/raznye-drony-i-raznye-pvo-chast-1/
ну, зверніться тоді в ОПу - гарантую шо завтра і закони змінять, і ви приїдете двірником працювати - сто євро за день.
б*же, ну подив. от як тягАють Червінського, а ви тут за "може закони змінити"
мля, зараз, штани знайду та Арахамії накладу в папку звернень від небайдужих Бадан-дер-бодано-швальцехудо-герхунденців...... ууууххх, ну реально, смішно.
ви там?
совєт - забудь "тут".
вот як ця, ... ну, Спартц - нахер надо, навіть мову забудь. хоча, путін може всіх взірвати, так ок, пиши тут, дуракам і тролям на посміх.
А тепер подивись пару роликів про Червінського, навіть просто у Бутусова.
А потім буде.те розказувать про.... ну, те що типу має бути і все що типу логічно, і/або згідно закону.
припишуть якщо схочуть аж бігом - типу заряд цього пана влучив у вазон госпожі С. чим злякав її кота і той загриз її собачку породи Єлдакотер.єр
слухай.те, не вангувать попрошу. знаємо ми вас - та нічо не буде, а потім сидиш в КПЗ і думаєш - Ех би зараз цю "вангу" сюди......
а тепер подивіться.те
на свій тут прапорець, та сусідові - Мірку будете розказувати про демократичність.
Я ж нормально написав - якщо тупо розвідника обзивають і звинувачують шо ..... совковий аеродром він здав.... ну, це типу шо я б "здав" шо на стадіоні Динамо тренується ..... Динамо
так шо йдіт.те і борі.те.ся, поборемо, Аллах помагає.
нє, ну просто прикольно читати від людини, або жінки шо сидить на Польщі, ой, в Польщі, настанови шо тут тіпа як вистрелиш по дрону то тебе не закують....
ну реально, а як ще ставитись до дурниць? - йди постріляй, завтра будеш чуть не агентом Два-***, або щось напишуть типу - Стрілєв з вікна, іспугав двоурідного брата Єлдака.
смішно, але.... так як є, Арестович бореться, воює(збій прогррами) Єрмак всіх захищає, от так, а ці всі - пил на нігтях Єрмака, всіх захищає Єрмак.!!111
пара ящиков самогона на выручку от сданного металла кого хошь заставят расслабл*ться прямо за порогом, или даже возле лежанки
че у тя нет телефона то?
если за тобой упал, то можно бы и продвинуться туда и хотя бы заснять видосик то. типо - ыыы, сматрите бабы как я стреляю с рогатки то
Розумію цього чоловіка:коли вмієш стріляти,та мимо пролітає ворожий безпілотник,та ще є рушниця - руки чешуться його збити...і ти не думаєш про те,що не маєш права цього робити.