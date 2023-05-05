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Знищення ворожого складу боєприпасів. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 56 мотопіхотної бригади та артилеристи 45 ОАБр знищили ворожий склад боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафільмував безпілотник.
"Знищений ворожий БК - це насамперед врятовані життя наших захисників. Плюс кілька "двохсотих" окупантів у загальний залік ЗСУ. Спільна робота 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада та 45 ОАБр", - йдеться в коментарі до відео.
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і не тільки.
навпаки?))))