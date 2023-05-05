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Знищення ворожого складу боєприпасів. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 56 мотопіхотної бригади та артилеристи 45 ОАБр знищили ворожий склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафільмував безпілотник.

"Знищений ворожий БК - це насамперед врятовані життя наших захисників. Плюс кілька "двохсотих" окупантів у загальний залік ЗСУ. Спільна робота 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада та 45 ОАБр", - йдеться в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор українського дрона влучив у купу ворожих протитанкових мін ТМ-62. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Хлопці , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.05.2023 16:33 Відповісти
Отличная работа, парни! Разобрали склад на запчасти вместе с рашистами!
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05.05.2023 16:34 Відповісти
Пригожин плакал не хватает боеприпасов и тут на тебе
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05.05.2023 16:41 Відповісти
Успішна розвідка гарантує знищення бк...
і не тільки.
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05.05.2023 16:44 Відповісти
Хай щастить! Чи
навпаки?))))
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05.05.2023 16:56 Відповісти
❗️ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19
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05.05.2023 17:03 Відповісти
Була ''БеКа'', **** і нема ''БеКи''.
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05.05.2023 17:09 Відповісти
Яка печалька!
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05.05.2023 18:39 Відповісти
 
 