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Після зустрічей у Фінляндії та Нідерландах маємо потужне посилення зброєю, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 436 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми зберегли темп і силу міжнародної роботи – увесь тиждень дає Україні потрібні результати.

За тиждень: Сполучені Штати і Бахрейн, Нідерланди і Бельгія, Фінляндія і Швеція, Норвегія і Данія, Ісландія, Канада, Нова Зеландія, Африканський Союз і Коморські Острови та вся багатонаціональна спільнота донорів і партнерів United24. Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів Україну та допомагав Україні, бо, допомагаючи нам, світ захищає себе.

Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення. Маємо більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу. Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави.

Вистояти, перемогти й покарати ворога – це наше спільне завдання. У єдності, щодня роблячи Україну сильнішою, щодня додаючи нашій державі нових можливостей, дійдемо до перемоги!", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не хоче погоджуватися на гібридний трибунал над Росією. Це одне з принципових питань, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
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05.05.2023 20:46
+17
У цього клоуна є якесь гальмо для язика? Прям після його зустрічей у Фінляндії і Нідерляндах до України зразу же "потужно" повалила зброя? Чи він просто клеїть дурня, як у кварталі, щоб з нього реготали і плескали в долоні...
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05.05.2023 20:49
+13
Понти понад усьо.
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05.05.2023 20:53
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05.05.2023 20:46 Відповісти
Потужний шкет.
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05.05.2023 20:47 Відповісти
У цього клоуна є якесь гальмо для язика? Прям після його зустрічей у Фінляндії і Нідерляндах до України зразу же "потужно" повалила зброя? Чи він просто клеїть дурня, як у кварталі, щоб з нього реготали і плескали в долоні...
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05.05.2023 20:49 Відповісти
Понти понад усьо.
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05.05.2023 20:53 Відповісти
А навіщо йому щось клеїти? Він є такий! Тільки грає іншого.
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05.05.2023 21:03 Відповісти
Пістоль з Чехії точно вже в Україні. Незнаю правда наскільки він потужний, але виглядає гарно
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05.05.2023 22:29 Відповісти
Фінляндія і Нідерланди не є потужними виробниками і експлуатантами зброї. Завдяки чому буде ця обіцяна клоуном потужність?!
Клоун знову всіх ******. Просто поїхав у ЄС відпочити.
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05.05.2023 20:52 Відповісти
язик як помело... цікаво, чи він хоть трохи розуміє яким посьміховиськом себе виставляє ?
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05.05.2023 20:53 Відповісти
головне- рояль я забув..
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05.05.2023 20:55 Відповісти
Вот эта преЗедент, поехал, добился, выбил можно сказать, вырвал,рассказал… теперь ждём
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05.05.2023 20:57 Відповісти
Вони не бажали віддаваи. А він вирвав. Хоча б погоні не було!
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05.05.2023 21:25 Відповісти
+ пистоль
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05.05.2023 21:00 Відповісти
Я і моя молодая команда
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05.05.2023 21:01 Відповісти
Дякуємо нашим західним партнерам! А де все ж таки Баканов? Коли його судитимуть? Чи ще
не на часі??? Де командири АЗОВУ? Чому вони досі не в Україні? Чому вже декілька місяців не звільняють решту АЗОВЦІВ, які ще й досі у полоні???
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05.05.2023 21:03 Відповісти
Гео Лерос сказав що баканафф спокійно живе собі в Україні, тренується з тренером суркісів
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06.05.2023 11:19 Відповісти
піаніст, Африканський Союз і Коморські Острови--дуже добре, але чому мовчить Оман? Чи ти з ним не порозумівся?
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05.05.2023 21:18 Відповісти
Заспокійтеся срані критики. Трема критикувати по суті, а не просто щоб пукнути.
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05.05.2023 21:19 Відповісти
Та по суті, віслюк і його шапітолій "шашликами" і "дєвятаємая" призвели до десятків тисяч трупів мирняка та і військових. Як тобі суть, зебіл?
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06.05.2023 14:34 Відповісти
Ніби для цього треба було їхати в ці країни. Він просто на собі везе. Робить човникові рейси.
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05.05.2023 21:22 Відповісти
вот интересно, Польша сказала что уже в этом году построит завод по производству HIMARS

А завод Байрактаров, наверное много электричества потребляет, раз ему сказали надо 10млн$ и пару лет, чтобы только электричество подключить
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05.05.2023 21:39 Відповісти
а нахіба нам той завод і ті байрактари? (це не знімає питання за 10 млн $)

бо про байрактари ми чули на війні рівно двічі: в перший місяць війни і вчора (коли збивали над Києвом)
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05.05.2023 22:23 Відповісти
Це для порівняння

А з іншого це інвестиції, технології, робочі місця

Наприклад той же Тайвань збираються захищати, тому що там випускаються чіпи.

Хоча з іншого боку, збираються кинути згодом - виділили понад 250 млрд на перенесення випуску чіпів до США. Краще мати свої чіпи...
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05.05.2023 23:33 Відповісти
Потужне підсилення ризикуємо втратити через нездатність протидіяти сраним ланцетам. Мудило лише пташок партнерів навчився рахувати та яйцекілограми вигадувати. Та й Федоров самоусунувся від проблеми.
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05.05.2023 23:39 Відповісти
Про ланцети це дуже кретично. Дуже багато вже поставленої техніки знищено саме системою - орлан(розвідник) +ланцет(ударний). У нас за систему бпла ше навіть і не думали. Працює система - клоун+адвокат+ветеринар.
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06.05.2023 17:26 Відповісти
Та скільки ж ти брехатимеш. Як ти задовбав. Якби ж ти не заважав військовим, а не "допомагав", було б значно краще. "Верховний головнокомандувач" Зе - це якийсь сюрр.
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06.05.2023 01:26 Відповісти
Воно справді думає, що це його заслуга чи швидше за все, це шоу для свого дебільного електорату.
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06.05.2023 10:03 Відповісти
Усе у віслюка потужно і вперше. Цікаво, а віслюк здогадується, що в нього синдром Данінга-Крюгера? Хоча, про що це я)))?
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06.05.2023 14:32 Відповісти
--Вчора аж змарудило. споглядаючи. як у теленовинах : експерт--демагог (срулик ) возвеличував заслуги перед Світом неперевершеного ЗЕ-коміка. стратега контрнаступів... Зокрема : ---- Вьі видели. как Європа. стоя . -- встречала.. аплодисментами нашего Президента ?! Йому і НЕвтямки. що Європа стоячи віддавала почесті і глибоку пошану нашому героїчному народу України за його мужність і самопожертву. задля спільної ПЕРЕМОГИ над мерзенними рашистами--зарізяками... / А вони думають . що це їх так возвеличують... які убожества.../
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06.05.2023 17:04 Відповісти
Оце він - https://www.youtube.com/watch?v=4lCiwcweVYY
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06.05.2023 17:20 Відповісти
Дурень клеїть дурня? Можливо...
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06.05.2023 22:24 Відповісти
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07.05.2023 12:12 Відповісти
 
 