Після зустрічей у Фінляндії та Нідерландах маємо потужне посилення зброєю, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 436 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми зберегли темп і силу міжнародної роботи – увесь тиждень дає Україні потрібні результати.
За тиждень: Сполучені Штати і Бахрейн, Нідерланди і Бельгія, Фінляндія і Швеція, Норвегія і Данія, Ісландія, Канада, Нова Зеландія, Африканський Союз і Коморські Острови та вся багатонаціональна спільнота донорів і партнерів United24. Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів Україну та допомагав Україні, бо, допомагаючи нам, світ захищає себе.
Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення. Маємо більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу. Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави.
Вистояти, перемогти й покарати ворога – це наше спільне завдання. У єдності, щодня роблячи Україну сильнішою, щодня додаючи нашій державі нових можливостей, дійдемо до перемоги!", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Клоун знову всіх ******. Просто поїхав у ЄС відпочити.
не на часі??? Де командири АЗОВУ? Чому вони досі не в Україні? Чому вже декілька місяців не звільняють решту АЗОВЦІВ, які ще й досі у полоні???
А завод Байрактаров, наверное много электричества потребляет, раз ему сказали надо 10млн$ и пару лет, чтобы только электричество подключить
бо про байрактари ми чули на війні рівно двічі: в перший місяць війни і вчора (коли збивали над Києвом)
А з іншого це інвестиції, технології, робочі місця
Наприклад той же Тайвань збираються захищати, тому що там випускаються чіпи.
Хоча з іншого боку, збираються кинути згодом - виділили понад 250 млрд на перенесення випуску чіпів до США. Краще мати свої чіпи...