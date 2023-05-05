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Гордон (110) Пальчевський Андрій (36)

Гордон просить СБУ перевірити громадянство Пальчевського, його роботу на спецслужби Росії і встановити бенефіціарів компанії Eurolab. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Журналіст, засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон на своєму YouTube-каналі повідомив, що написав звернення до голови Служби безпеки України Василя Малюка з проханням встановити громадянство бізнесмена і телеведучого Андрія Пальчевського та перевірити його ймовірні зв’язки зі спецслужбами країни-агресора Росії.

Про це пише Гордон, передає Цензор.НЕТ.

"Є хороша новина. Як я і обіцяв, я надіслав листа голові Служби безпеки України, генералу Василю Васильовичу Малюку, листа про відому російську "консерву" Андрія Пальчевського", – сказав Гордон.

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Журналіст продемонстрував листа, де вказано, що ще "1995 року Пальчевський балотувався до Державної думи Росії. До 2009 року був громадянином Росії. У зверненні наголошено, що і медцентр Eurolab міг паралельно вести "розвідувальну діяльність". Гордон попросив керівника СБУ перевірити, чи є Пальчевський співробітником російських спецслужб, чи є він досі громадянином Росії, установити джерела фінансування лабораторії Eurolab і її кінцевих бенефіціарів.

Гордон нагадав, що раніше Пальчевський звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності.

Гордон просить СБУ перевірити громадянство Пальчевського, його роботу на спецслужби Росії і встановити бенефіціарів компанії Eurolab 01

"Андрій Іванович сильно збудився свого часу і подав на мене до суду. Він вимагав, щоб я спростував свої заяви про те, що він був громадянином Росії, що він балотувався у депутати Державної думи, але він цей суд програв. Тому нічого спростовувати стосовно того, що він був громадянином Росії, я не буду за рішенням суду", – заявив журналіст.

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Він наголосив, що правосуддя буде відновлено.

"На завершення хочу передати смердючій російській "консерві" Андрію Івановичу Пальчевському: у нас багато в Україні змінилося, і від українського правосуддя така гнида, як ви, не втечете. Я б на вашому місці поїхав би за кордон. Саме туди, де вам найкраще дихати і жити – на вас чекає російська педерація", – заявив Гордон.
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Топ коментарі
+67
а Гордон не хочет заодно написать письмо Малюку, чтобы проверил еще раз анализы на наркоту сданые Зеленским перед выборами в ЕвроЛабе?
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05.05.2023 22:29
+50
Ну, интересно людям почему Наивеличайший Солнцеликий проходил тест на наркоту именно у фсб-шной мрази.
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05.05.2023 22:37
+39
і клієнтів "доктора" пальчевського що, теж перевірити ?

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05.05.2023 22:33
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Жириновский після Інституту східних мов працював у Турції перекладачем у військового атташе і мав найнижчий дипломатичний ранг. Але попався пер ос,пер анум і його прогнали. В Росії неформально існує спілка військових перекладачів, головою є Сєчин. Дуже впливова організація. А Спальчик проник в душу Гнусавого і все..... Два п.......ни, один на анал.... х а другий прибор клав на музінструмент.
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06.05.2023 19:39 Відповісти
одна лысая кремлевская консерва накатала маляву на другую протухшую консерву --- лысого гандона и пальчевского посадить в одну камеру , до утра разберутся кто папа а кто мама
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07.05.2023 06:29 Відповісти
Їбала жаба гадюку...
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07.05.2023 09:07 Відповісти
Вони один одного варті ,що проросійська консерва пальчевськи ,що "патріот" що тридцять років ніс "руский мир" через ЗМІ.
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07.05.2023 09:33 Відповісти
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