Гордон просить СБУ перевірити громадянство Пальчевського, його роботу на спецслужби Росії і встановити бенефіціарів компанії Eurolab. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Журналіст, засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон на своєму YouTube-каналі повідомив, що написав звернення до голови Служби безпеки України Василя Малюка з проханням встановити громадянство бізнесмена і телеведучого Андрія Пальчевського та перевірити його ймовірні зв’язки зі спецслужбами країни-агресора Росії.

Про це пише Гордон, передає Цензор.НЕТ.

"Є хороша новина. Як я і обіцяв, я надіслав листа голові Служби безпеки України, генералу Василю Васильовичу Малюку, листа про відому російську "консерву" Андрія Пальчевського", – сказав Гордон.

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Журналіст продемонстрував листа, де вказано, що ще "1995 року Пальчевський балотувався до Державної думи Росії. До 2009 року був громадянином Росії. У зверненні наголошено, що і медцентр Eurolab міг паралельно вести "розвідувальну діяльність". Гордон попросив керівника СБУ перевірити, чи є Пальчевський співробітником російських спецслужб, чи є він досі громадянином Росії, установити джерела фінансування лабораторії Eurolab і її кінцевих бенефіціарів.

Гордон нагадав, що раніше Пальчевський звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності.

"Андрій Іванович сильно збудився свого часу і подав на мене до суду. Він вимагав, щоб я спростував свої заяви про те, що він був громадянином Росії, що він балотувався у депутати Державної думи, але він цей суд програв. Тому нічого спростовувати стосовно того, що він був громадянином Росії, я не буду за рішенням суду", – заявив журналіст.

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Він наголосив, що правосуддя буде відновлено.



"На завершення хочу передати смердючій російській "консерві" Андрію Івановичу Пальчевському: у нас багато в Україні змінилося, і від українського правосуддя така гнида, як ви, не втечете. Я б на вашому місці поїхав би за кордон. Саме туди, де вам найкраще дихати і жити – на вас чекає російська педерація", – заявив Гордон.