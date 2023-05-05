Бахмут у вогні - росіяни засипали місто фосфорними бомбами. ВIДЕО

Ввечері 5 травня були опубліковані кадри масованого обстрілу росіянами фосфорними бомбами кварталів Бахмута.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Сили спеціальних операцій.

"Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити Бахмут!", - зазначається у повідомленні.

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