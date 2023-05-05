Бахмут у вогні - росіяни засипали місто фосфорними бомбами. ВIДЕО
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Ввечері 5 травня були опубліковані кадри масованого обстрілу росіянами фосфорними бомбами кварталів Бахмута.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Сили спеціальних операцій.
"Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити Бахмут!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+73 Чайка Київ
показати весь коментар05.05.2023 23:03
+71 Ирина Мороз
показати весь коментар05.05.2023 23:00
+62 Lex Lexton
показати весь коментар05.05.2023 23:39
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Будь ласка, зачекайте...
Горит все, от пола до дверей и шкафов.
Да там еще тряпки у многих остались, другие вещи.
Все написав, що "не так", та натякнув на винних, а що б зробити -- версій нема...
Щось вам ПІДОЗРА (то щоб ви москалі розуміли у нас "підозра", то гучна справа -- "громко справа = )
ботяра ти й 11 твоїх паралельних акаунтів... То й в розвідці служити не тре, щоб таких як ти на раз вичисляти...
Тобто орда нищила українців в 1708 , в Батурині , знищила Січ , нищила в 1918-1922 , колективізація , голодомор 1933 , Західна Україна 1944-1952 , війна 2014-2023 роки , а українці в столицях орків ЖОДНОГО разу нікого з лідерів ворогів не вбили , ЖОДНОГО об'єкту не взірвали , жодного акту застрашення проти "мирного" населення не вчинили (як союзники бомбардували Дрезден в 1945) ???!!!
От не подобається мені наш гімн , особливо слово "воріженьки".
Згодом баб під ружжо ставити буде
надеюсь после этих роликов они передумают 😟
это такая экзотика?
В ООН бачили? Шоб їм там усім повилазило, падлам.
Вот Шойгу с Герасимом и прислали
Главное что бы наших не пострадало много, а на остальное мясо - чем больше тем лучше. Города то все равно уже нет да и не было давно. Развалины.
нелюдам не повинно бути місця на землі😡
кацапам смерті лютої!!!!!!!!!
Потрібно негайно звертатись в Раду Безпеки ООН, в штаб-квартиру НАТО з вимогою висунення Росії тотального і категоричного ультиматуму!
Московити використовують хімічну зброю, а ми, - влада, - як терпіли, надаємо Захисникам Бахмуту можливість героїчно померти?!
Дійте!!!