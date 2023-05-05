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бомба (151) фосфор (22) Бахмут(Артемівськ) (1483)

Бахмут у вогні - росіяни засипали місто фосфорними бомбами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 5 травня були опубліковані кадри масованого обстрілу росіянами фосфорними бомбами кварталів Бахмута.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Сили спеціальних операцій. 

"Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують боронити Бахмут!", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вони лізуть, і лізуть, навіть під мінометним вогнем": Репортаж з першої лінії оборони Бахмуту. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+73
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.05.2023 23:03
+71
Тварюки, палаючого фосфору їм в усі дірки!!!
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05.05.2023 23:00
+62
він важкий, твердий і не горить - асфальт називається.
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05.05.2023 23:39
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Тварюки, палаючого фосфору їм в усі дірки!!!
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05.05.2023 23:00 Відповісти
А де ж наш напалм?
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05.05.2023 23:14 Відповісти
він важкий, твердий і не горить - асфальт називається.
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05.05.2023 23:39 Відповісти
Ти дибіл кончений разом з тим асфальтом. За..бали ці асфальтні недоумки. Всі водії їздили тоді по розбитим дорогам і проклинали порошенків, яценюків і тд. А скільки люди перекривали траси в знак протесту з жахливими дорогами ??? Забули асфальтні недоблогери???
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06.05.2023 23:33 Відповісти
що ублюдок шмарклявий, не подобається, а дороги без гундоса і до гундоса робили, тільки не крали все в таких масштабах, унього це стало культом. а між іншим кацапи теж оцінили ці дороги, їм добре було до Херсона, КИєва і інших міст на танках їхати.
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07.05.2023 07:46 Відповісти
Rash, як там зараз погода у тебе вдома, у Вологді?
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07.05.2023 20:08 Відповісти
Это никакой не фосфор. Не наводите шухер прямо. Зажигательные снаряды, обычное дело. Да и гореть там нечему.
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05.05.2023 23:59 Відповісти
Как нечему, неужели жильцы все свои вещи вывезли ?
Горит все, от пола до дверей и шкафов.
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06.05.2023 00:53 Відповісти
Там уже и так развалины. Если там есть жильцы, то эти жильцы заслуживают Премию Дарвина.
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06.05.2023 01:09 Відповісти
В развалинах полно вещей осталось, или вы думаете жильцы содрали полы и вывезли всю мебель ?
Да там еще тряпки у многих остались, другие вещи.
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06.05.2023 07:44 Відповісти
Ну так фосфор сам по себе очень ядовитый, типа из за пара белого фосфора у тебя не просто обычные ЗС, а что то по типу еще и хим оружия. А тут просто ЗС, хотя я не понимаю чему там вообще гореть, там же развалины. Ну кучу горящих костерков будет и все.
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06.05.2023 01:21 Відповісти
в Бахмуті росіяни вже використовували хімічну зброю коментар українського військового на Радіо С вобода є масові звернення військовий з отруєннями після бомбувань росіянами чому наші не звертаються в міжнородні організаціїї
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06.05.2023 10:31 Відповісти
тому шо ті, хто повинен звертатися - не наші
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06.05.2023 12:38 Відповісти
Отвечай быстро, чей Крым?
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06.05.2023 01:48 Відповісти
Ты знаешь что происходит когда это попадает на человека, на его одежду?
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06.05.2023 06:18 Відповісти
Мало Меркель было Сирии, она сохраняла лицо Путину. Она и до сих пор утверждает, что всё делала правильно в отношении этого недочеловека Вольдемара
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07.05.2023 14:42 Відповісти
Жахливо. І де наші - встигли сховатись чи ні.
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05.05.2023 23:01 Відповісти
Vsjo zavisit gde kto vetot moment naxodilsa, nadejus uspeli skritsa... No ochen plotno nakrili fashist roSSiji
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05.05.2023 23:09 Відповісти
Відео з землі. https://t.me/TARANKAINFO/1042
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05.05.2023 23:59 Відповісти
😢
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06.05.2023 09:56 Відповісти
Так, це дуже жахливо. Але в разі, коли хлопці хочь трохи обучені, то вони чудово уявляють, як захиститися від такої фігні. Не нервуйте зайвий раз, шановна пані!)
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07.05.2023 08:05 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.05.2023 23:03 Відповісти
Дикие, свинособачие недочеловеки.
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05.05.2023 23:05 Відповісти
Что несколько напрягает, так это когда непонятный беспилотник испортил краску на квадратном метре крыши Кремля, Зеленский, Блинкен и пр. начали жалобно блеять и оправдываться, что это не мы. Кацапы сносят дома, города с мирными жителями, применили уже все, что можно кроме химоружия и ядерного, в ответ - вялая озабоченность и призывы не допустить эскалации.
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05.05.2023 23:09 Відповісти
От же ж Арестович. (у підпіллі)..
Все написав, що "не так", та натякнув на винних, а що б зробити -- версій нема...
Щось вам ПІДОЗРА (то щоб ви москалі розуміли у нас "підозра", то гучна справа -- "громко справа = )
ботяра ти й 11 твоїх паралельних акаунтів... То й в розвідці служити не тре, щоб таких як ти на раз вичисляти...
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05.05.2023 23:43 Відповісти
Українці НІКОЛИ не атакували столиці росії (ані москви , ані санкт-петербурга) ?
Тобто орда нищила українців в 1708 , в Батурині , знищила Січ , нищила в 1918-1922 , колективізація , голодомор 1933 , Західна Україна 1944-1952 , війна 2014-2023 роки , а українці в столицях орків ЖОДНОГО разу нікого з лідерів ворогів не вбили , ЖОДНОГО об'єкту не взірвали , жодного акту застрашення проти "мирного" населення не вчинили (як союзники бомбардували Дрезден в 1945) ???!!!
От не подобається мені наш гімн , особливо слово "воріженьки".
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06.05.2023 00:17 Відповісти
+
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06.05.2023 02:00 Відповісти
Атакували українці столиці Московії - беспосередньо Москву у 1618 році під проводом Гетьмана Сагайдачного. Нажаль, не спалили вщент...
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06.05.2023 02:19 Відповісти
Ну і п......си, де всі оті організації які кричать про конвенції, зайняті перевіркою чи вчасно москалям в полоні дають вечерю?
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05.05.2023 23:10 Відповісти
як де-вони продовжують дбати про кацапів у полоні...
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05.05.2023 23:15 Відповісти
Без далекобійних ударів в глибину москальщини,нічого доброго не буде.
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05.05.2023 23:13 Відповісти
віл близькобійних також. А от якщо всю її накрити...
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05.05.2023 23:54 Відповісти
Так,знекровлення України буде тільки продовжуватися.Нажаль,у більшості суспільства не має усвідомлення того,що такими методами як зараз ми воюємо, ні яких стратегичних успіхів не буде,те що відбувається зараз в цілому, можна узагальнити формулою "оборона-повільний відступ-втрати".Для зламу ситуації потрібні ракетні удари,а не зниження граничного віку призовників,та сафарі на чоловіків на вулицях міст.
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06.05.2023 00:57 Відповісти
Без тієї ж авіації,вони би не змогли вести такі наступальні дії і не змогли би так зруйнувати міста.
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06.05.2023 01:07 Відповісти
Згоден...навіть не F-16 ,a Томагавк з дальністю боя 2500 км...коли ми зможемо нищити - заводи ,склади,аеродроми ...тоді хоч паритет в залізі буде ,якийсь буде...інакше з такою тактикою ,Боневтік і його видатні генерали..
Згодом баб під ружжо ставити буде
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06.05.2023 02:07 Відповісти
Томагавки нам не дадуть.Для них мають бути човни,чи кораблі.Хоч би ATACMS надали.
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06.05.2023 04:42 Відповісти
Цього року США мають прийняти наземні пускові з яких можна стріляти Томагавками .
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06.05.2023 07:07 Відповісти
Ну так тільки прийняти на озброєння. То хто ж їх одразу надасть?
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06.05.2023 09:43 Відповісти
Може дадуть а може не дадуть - але це набагато реальніше ніж корабель чи підводний човен ( а човна нам точно не дадуть - всі американські човни атомні дизельних немає ).
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06.05.2023 09:46 Відповісти
Не дадуть. Бо в самих ще не буде масово на озброєні стояти. Тай нам ATACMS, ніяк не нададуть, а ці ракти на озброєнні дуже давно і в Україні до них є пускові платформи
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06.05.2023 10:14 Відповісти
Дякуему боневтіку з його яйцами та асфальтом, ими і прикриваемось, дивно що це мало допомогае
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06.05.2023 06:22 Відповісти
Запад настроен толерантно и отказывается предоставлять аналогичное оружие Украине.

надеюсь после этих роликов они передумают 😟
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05.05.2023 23:14 Відповісти
Мені здається навіть стурбованість ніхто не викаже.
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05.05.2023 23:16 Відповісти
а что, у ВСУ нет боеприпасов с фосфором?
это такая экзотика?
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05.05.2023 23:35 Відповісти
Якщо б у нас була правильна влада, а не зрадник з булавою, то Україна вже давно получила по ленд лізу все що потрібно для знищення москалів, а не получала те що вважають за потрібне нам дати. Але ж ми вибрали асфальт і ваЗЕлин замість Пороха, вот и маемо. За ленд ліз потрібно після війни заплатити гроші, але ж коли ви бачили що зеля щось віддасть,? Ні, воно може тільки красти. Тому йому вигідно получати допомогу і гроші, яки він непонятно як тратить, і йому пох що гинуть люди, воно знімае для виборців відосіки з сумом, а як вимкнеттся камера рже
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06.05.2023 06:28 Відповісти
Бісова худоба кацапська перетворила місто у пекло на землі.

В ООН бачили? Шоб їм там усім повилазило, падлам.
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05.05.2023 23:21 Відповісти
А Папа? Той що Римський. 😠
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06.05.2023 05:45 Відповісти
Це запалювальні снаряди, не фосфор. Але всеодно пздц..
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05.05.2023 23:26 Відповісти
Підарам кацапським горіти в пеклі.
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05.05.2023 23:26 Відповісти
Мрію щоб не тільки весь масквабад, фосфором спалили! Навіть не тварюки, а свинопси, зайвехромосоми, рюзьгиє!!!
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05.05.2023 23:49 Відповісти
А вы и дальше не стреляйте по россии. Вы что низзяя... ****** нарцистичные
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05.05.2023 23:53 Відповісти
Так там больше половины контролируеться вагнеровцами, и седня пригожик клянчил снаряды )))

Вот Шойгу с Герасимом и прислали

Главное что бы наших не пострадало много, а на остальное мясо - чем больше тем лучше. Города то все равно уже нет да и не было давно. Развалины.
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05.05.2023 23:56 Відповісти
Накривають квадратами,щоб побільше наших знищити. Так їм сильно потрібен Бахмут на 9 травня..
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06.05.2023 00:02 Відповісти
мосКАЛям це вернеться В ДЕСЯТЬ РАЗ БІЛЬШЕ!!!
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06.05.2023 00:21 Відповісти
Кацапы пишут что украинский контрнаступ должен вот-вот начаться. С обоих сторон идет эвакуация населения с прифронтовых зон. Пишут про скопление большого количества техники и живой силы в районе Днепра, Запорожья.
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06.05.2023 00:38 Відповісти
Московія і вся кремлівська мразота , повинні здохнути , бо таким
нелюдам не повинно бути місця на землі😡
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06.05.2023 01:10 Відповісти
Хочу, щоб центр маскви так палав. Допоможи, Боже.
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06.05.2023 01:11 Відповісти
Господи допоможи нашим хлопцям, спаси їх і збережи!
кацапам смерті лютої!!!!!!!!!
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06.05.2023 01:29 Відповісти
Російський фашизм!
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06.05.2023 03:39 Відповісти
Він самий! У чистому вигляді. Мразоти кацапські!👹
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06.05.2023 05:49 Відповісти
Жахливо. Живіть хлопці
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06.05.2023 05:54 Відповісти
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06.05.2023 06:36 Відповісти
Тварюки. Сподіваюсь, це пророчі кадри з майбутнього усієї московії.
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06.05.2023 07:32 Відповісти
Я так зрозумів, скавчання Пригожина було почуто...
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06.05.2023 07:35 Відповісти
О зверье российское в ытворяет.Будь проклят Путин и его банда
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06.05.2023 07:43 Відповісти
..крок відчаю подихаючого блдського узького миру
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06.05.2023 08:41 Відповісти
Випалюють. Асвабадієлі дзьобані.
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06.05.2023 13:54 Відповісти
Боже. Як там можна вижити?
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06.05.2023 17:45 Відповісти
Русские пишут, что термит. На термит больше похоже
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06.05.2023 20:15 Відповісти
До уваги міністра МЗС пана Кулеби!

Потрібно негайно звертатись в Раду Безпеки ООН, в штаб-квартиру НАТО з вимогою висунення Росії тотального і категоричного ультиматуму!

Московити використовують хімічну зброю, а ми, - влада, - як терпіли, надаємо Захисникам Бахмуту можливість героїчно померти?!
Дійте!!!
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06.05.2023 21:59 Відповісти
Зате нашим забороняють вести вогонь касетними ************ , бо це заборонено якимись там конвенціями бл... Гуманісти проти нелюдів
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06.05.2023 23:47 Відповісти
Якщо це бомби, неважливо які, де ж наше ППО? Банкову охороняє?
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06.05.2023 22:01 Відповісти
Яке ППО ???? Ти дилетант крісельний . Іди тупак мультики подивися краще...
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06.05.2023 23:42 Відповісти
Для особливо "розумних" - бомби, будь які, скидають виключно з літаків. Щоби захиститись від літаків використовують ППО. Якщо ж звичайно замість голови - дупа, то зрозуміти це неможливо.
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07.05.2023 11:08 Відповісти
ХАЙ ТАК ГОРЯТЬ ВСЯ МОСКВА І ПІТЕР
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06.05.2023 23:17 Відповісти
 
 