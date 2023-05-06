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Росіяни винайшли новий спосіб стрільби з гранатомета. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Так звана друга армія світу не перестає дивувати своїм "професіоналізмом". Так в мережі з’явилось відео, як російський загарбник після невдалого пострілу з гранатомета викинув зброю та власноруч запустив снаряд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи окупанта опублікували у соцмережі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували щонайменше сім ворожих танків. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+27
Взагалі то, вони майстри з метання коров'ячого гівна. )

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06.05.2023 11:48
+17
Даю підказку.
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06.05.2023 11:23
+14
С дєтства бил пабєдітєлєм сорєвнований по мєтанію лаптя.
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06.05.2023 11:17
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Значить зброі швах --- таи викинув .
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06.05.2023 11:17 Відповісти
кацапский боец получит медаль.
Боеприпас отправлен в сторону противника
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06.05.2023 15:13 Відповісти
С дєтства бил пабєдітєлєм сорєвнований по мєтанію лаптя.
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06.05.2023 11:17 Відповісти
Взагалі то, вони майстри з метання коров'ячого гівна. )

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06.05.2023 11:48 Відповісти
Краще б свій пердак зарядив.
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06.05.2023 11:17 Відповісти
А може раптом ворожий солдат вирішив, що "харош" і "штьік в землю".
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06.05.2023 11:18 Відповісти
Мабуть це такий жест : " Штык в землю - долой войну ! " ))
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06.05.2023 11:19 Відповісти
до перегляду сподівався він іншому в голову бахне
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06.05.2023 11:20 Відповісти
Зачем смеяться над этим героем? Это наоборот надо поощрять.
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06.05.2023 11:21 Відповісти
А ухи от матюков затыкают ? Умно ! А вы - тупые , тупые ...
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06.05.2023 11:22 Відповісти
Даю підказку.
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06.05.2023 11:23 Відповісти
Воно то так, але ж і цим пристроєм треба навчитися користуватися
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06.05.2023 13:50 Відповісти
Не захотів жбурнути під ноги своїм подєльнікам?))
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06.05.2023 11:25 Відповісти
То він майстер з традиційного кидання коров'ячого лайна ...
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06.05.2023 11:26 Відповісти
попав, напевно...
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06.05.2023 11:27 Відповісти
і це лайно дістанеться нам в якості "нових граждан"? на фіг не треба.
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06.05.2023 11:28 Відповісти
краще, якби воно в нього на плечі вибухнуло.
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06.05.2023 11:31 Відповісти
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06.05.2023 11:34 Відповісти
У вас теж так?
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06.05.2023 12:08 Відповісти
в Сємь махов
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06.05.2023 11:37 Відповісти
не махал ,а дирижировал
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06.05.2023 11:45 Відповісти
То був Пригожин, не дають пид..аси пид..асу бк.
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06.05.2023 11:48 Відповісти
Анало Гов Нет
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06.05.2023 11:48 Відповісти
Яка чудова " винахідливість"!!!!!!
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06.05.2023 12:01 Відповісти
жаль, що не в дерево (так би відрикошетило і по морді цьому неандертальцю)
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06.05.2023 12:04 Відповісти
"Бери больше кидай дальше" Таємна розробка рукожопих інженерів під керівництвом рогозіна, на яку витрачено триліон рублей.
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06.05.2023 12:32 Відповісти
аналогов нет...........................................................анальные свинособаки ************..................................
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06.05.2023 12:48 Відповісти
Мне сказка Леонида Филатова, "про Федота-стрельца" вспомнилась...
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06.05.2023 13:03 Відповісти
Нерви, ни к черту у них), єто радует...
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06.05.2023 13:21 Відповісти
Такое вооружение не подходит для орков.Пора им уже осваивать конницу Буденного с Путиным впереди.Тогда уж точно будет первая армия в мире.
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06.05.2023 13:41 Відповісти
"В сети появилось видео, как российский захватчик после неудачного выстрела из гранатомета выбросил оружие и запустил снаряд".

Страна непуганых чемпионов.
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06.05.2023 13:45 Відповісти
Незачет! Надо было еще оба берца вслед зашвырнуть.
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06.05.2023 13:49 Відповісти
Панфіловци, білять.
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06.05.2023 13:56 Відповісти
Чємпіон рабсєї по городкам(ЗМС)
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06.05.2023 14:16 Відповісти
Этот дебил забыл что по инструкций после броска должен был крикнуть " Я выстрелил"))))
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06.05.2023 15:51 Відповісти
.. мда уж, конкретно.... продолжайте мокшанские
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06.05.2023 16:13 Відповісти
Взагалі то він не РПГ, а тільки гранату з зарядом після невдалого пуска викинув. Все за інструкцією, панове експерДи. Хоча спосіб утилізації бк оригінальний
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06.05.2023 19:28 Відповісти
 
 