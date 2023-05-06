Росіяни винайшли новий спосіб стрільби з гранатомета. ВIДЕО

Так звана друга армія світу не перестає дивувати своїм "професіоналізмом". Так в мережі з’явилось відео, як російський загарбник після невдалого пострілу з гранатомета викинув зброю та власноруч запустив снаряд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи окупанта опублікували у соцмережі.

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