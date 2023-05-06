Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Перша за 70 років коронація британського монарха проходила 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Церемонію наживо транслювала BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Вже зранку у Лондоні відкрилися оглядові майданчики по маршруту королівської процесії - від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства, повідомляє Еспресо.
За розкладом, процесія вирушає о 12:20 за київським часом і прибуває до абатства близько 13:00.
Після розпочинається двогодинна церемонія.
Спочатку Чарльза III представлять підданим. Він повернеться до чотирьох сторін світу, після чого його проголосять безперечним королем, а присутні йому присягнуть.
Далі Чарльз III виголосить королівську присягу. Архієпископ Кентерберійський зачитає її текст і запитає короля, чи клянеться він захищати закон та англіканську церкву під час свого правління, король присягне робити це.
Після цього Чарльз III сяде на коронаційне крісло, зроблене в 1300 році, а архієпископ помаже його священним маслом, накресливши хрест на лобі, грудях та руках монарха. Ця частина церемонії буде прихована від публіки, оскільки вважається найсвятішою.
На найбільш урочистому етапі Чарльз III буде коронований - він єдиний раз у житті одягне корону Святого Едуарда. Король вбереться у церемоніальний одяг, після чого йому представлять королівські регалії. Далі архієпископ покладе на його голову корону, задзвенять дзвони абатства, залунають сурми, а по всій Великій Британії пролунають салютні залпи. Завершальним етапом церемонії стане сходження на престол.
Чарльз III стане 40-м монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві з 1066 року.
Після цього пройде простіша церемонія коронації королеви-консорта Камілли, яка публічно не виголошуватиме присягу.
Близько 15:00 король і королева зійдуть зі своїх тронів і увійдуть до каплиці Святого Едуарда. Чарльз III змінить корону Святого Едуарда на корону Британської Імперії, після чого процесія покине абатство під гімн Великої Британії.
О 16:30 король і королева привітають натовп з балкона Букінгемського палацу.
На коронацію до Вестмінстерського абатства запрошено близько 2,3 тис. осіб, серед яких члени королівської родини, представників 203 країн. Україну на ній представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.
Формально королем Чарльз III став наступного дня після смерті 8 вересня 2022 року його матері - королеви Єлизавети II.
Будь ласка, зачекайте...
У цієї лялькової принцеси в умовах ********* медицина шансів стати королевою не більше 1% .
Це ж вам не королева Ана (героїня п"єси "Стакан води") , яку до трона привела "Славетна революція" її сестри Мері й її чоловіка Віллі Оранського . Бо у їх дядки Чарльза Другого не було дітей , абатька Джейса другого був син (від другого шлюбу) , але католик й тільки тому ця революція відбулася . Тобто , цілий величезний ланцюг подій зробив її королевою !
А королева Вікторія отримала трон теж випадково , бо в Джорджа IV (її страшого з дядьок - наслідниця Шарлотта померла від пологів) та король Вілі IV втратили дітей в грудному віці , а середній - Фредерік взагалі - не мав ніяких діте. Батька Вікторії був лише четвертим сином й п"ятою дитиною божевільного короля Джорджа III .
Схожа історія в обох Єлізабет . У першої мама була страчена батьком (Ана Болейн) . Генрі VIII ... Був такий король , який усіх страчував - 2 жінки , два канцлера (один з яких - мислитель Томас Мор , а інших прапрадід Олівера Кромвеля) . Шансів у Єлізабет було майже ніяких . Бо після страти Болейн батько виключив її зі спику наслідників . До речі - так само як до цьо виключив старшу сестру Єлізабет I -- Марію (Bloody Merry) , доньку від католички Кетрін Арагонської . Бо до Єлізабет I був королем її молодших брат Єдвард VI -- син колишньої фрейліни її мати Джейн Сеймур що померла від полог . Потім королевою стала Кривава Мері - католичка й сестра Єлізабет I . Й саме Мері започаткувала традицію правління королев -- хоч й носила корону тільки 10 років ...
Єлізабат II стала королевою теж через те , що в 1936 році її дядько --- Edward VIII відрікся через шлюб з разлученною громадянкою США й через сімпатії до гітлера ...
То чого мала не має шансів?! коротко і без лишніх слів?
До речі : Рітчі й Лілібет , діти принца Гарі (Генрі) й Меган Маркл займають тільки відповідно : 6 й 7 місця після свого батька , в якого 5-й порядок .
А в Шарлотти є два братика - обидва здорових карапуза . Кетрін Мідлтон здорова жінка з робочьої середи ... Її бабуся Діана хоч й з роду Спенсерів , але ж мають відношення до вінздорів в 15 поколінні . А прадід грек Філіп теж якщо й родич вінздорів , то теж дуже далекий .
Навіть й її молодшого братика шансів так 10% . А Шарлотта третя на черзі .
Це як в 18 віці -- 20 нумер на черзі спадщини корони . Бо Анна була 18 разів вагітною , хворіла на віспу . Було в єї 12 викидишів й єдина дитина яка не померла в віці той син помер в 11 років ...
Кетрін тільки 40 й вона йще може роджати !
шанси вона б мала лише з нашою медициною - чоловіки б померли раніше й звдяки, зокрема, до надмірної любови до оковитої...
Водій загинув, Прилєпіна поранено.
А ***** - то їх фюрер !
ліваки завжди переписують історію
Богу дякувати, що не запросили на церемонію одного неголеного придурка у спортивних штанях
Але ж традиції вражають !
Я фанат великої британської літератури - від Чосера , Теккерея , до Джона Голсуорсі ...
Хто бажає розуміти британську ментальність , особливо політично-економічну -- тому рекомендую : "Сагу о Форсайтах" .
Для романтиків -- ні не Вальтера Скота (хоча й він непоганий) . Але мені більше до сподоби Гаррієль Сабатіні -- що б крайще розуміти події Славетноої революції .
Так само, як і нові далекобійні англійські ракети.
Хай живе Король !
Коли королева Нідерландів Беатрікс передала трон принцу Олександру ще повному сил і молодості, на святкування до Амстердаму приїхала величезна кількість британських шанувальників монархії Незабутнє враження залишило те як вони розігріті алкоголем в найнеприємніших виразах, наскільки дозволяє англійський матюк, на всіх кутах обговорювали моральний облiк Elizabeth "яка зажлобила трон синові"
CBC
Нове опитування Інституту Ангуса Ріда показує, що більшість респондентів (60%) виступають проти навіть визнання Чарльза королем. Лише 28% кажуть, що вони позитивно ставляться до Чарльза, У цьому останньому опитуванні більше половини респондентів (52%) заявили, що не хочуть, щоб Канада залишалася конституційною монархією протягом наступних поколінь.
В цілому, 45% респондентів заявили, що підтримали б відкриття конституції, щоб розірвати зв'язки з монархією, в той час як тільки 33% вважають, що Канада повинна залишатися конституційною монархією для наступних поколінь.
Хоча канадці, можливо, ніколи не відчували великої прихильності до Чарльза, вони поважали його матір аж до кінця її життя. Опитування Інституту Ангуса Рейда, проведені приблизно під час її 96-річчя рік тому, показали, що 63% респондентів заявили, що позитивно ставляться до неї, а 59% сказали, що будуть засмучені її смертю.
"Червону картку" отримали лише керівники Ірану, Сирії та М'янми.
І, ясна річ, Росії та Білорусії
Принц Чарльз прибыл на церемонию коронации Елены Зеленской
Любителям усе називати на церковно-німецький манер все одно не до розуму, що ніколи не було в Британії ніяких Карлів , Яковів, Гернихів й Георгієв ... (до речі як й у Франції не було не Карлів (Шарль) , а ні Людовіків (Луі) ....
Щоб йще більше посміялися -- вони португальского короля Енріке Навігатора називали "Гєнріхам марєплаватєлєм" .
Як Катька друга назвала так й продовжують називати Джона Лендлеса (брата Річарда Першого - левиного сердця) "Іоаном бєззємільним".
Це клініка !