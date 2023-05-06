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Велика Британія (3672) Чарльз III (14)

Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Перша за 70 років коронація британського монарха проходила 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Церемонію наживо транслювала BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Вже зранку у Лондоні відкрилися оглядові майданчики по маршруту королівської процесії - від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства, повідомляє Еспресо.

Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 01
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 02
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 03
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 04

За розкладом, процесія вирушає о 12:20 за київським часом і прибуває до абатства близько 13:00.

Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 05
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 06
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 07
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 08
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 09
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 10
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 11
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 12
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 13

Після розпочинається двогодинна церемонія.

Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 14
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 15
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 16
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 17

Спочатку Чарльза III представлять підданим. Він повернеться до чотирьох сторін світу, після чого його проголосять безперечним королем, а присутні йому присягнуть.

Далі Чарльз III виголосить королівську присягу. Архієпископ Кентерберійський зачитає її текст і запитає короля, чи клянеться він захищати закон та англіканську церкву під час свого правління, король присягне робити це.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленська прибула у Велику Британію з офіційним візитом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після цього Чарльз III сяде на коронаційне крісло, зроблене в 1300 році, а архієпископ помаже його священним маслом, накресливши хрест на лобі, грудях та руках монарха. Ця частина церемонії буде прихована від публіки, оскільки вважається найсвятішою.

На найбільш урочистому етапі Чарльз III буде коронований - він єдиний раз у житті одягне корону Святого Едуарда. Король вбереться у церемоніальний одяг, після чого йому представлять королівські регалії. Далі архієпископ покладе на його голову корону, задзвенять дзвони абатства, залунають сурми, а по всій Великій Британії пролунають салютні залпи. Завершальним етапом церемонії стане сходження на престол.

Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 18
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 19

Чарльз III стане 40-м монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві з 1066 року.

Після цього пройде простіша церемонія коронації королеви-консорта Камілли, яка публічно не виголошуватиме присягу.

Близько 15:00 король і королева зійдуть зі своїх тронів і увійдуть до каплиці Святого Едуарда. Чарльз III змінить корону Святого Едуарда на корону Британської Імперії, після чого процесія покине абатство під гімн Великої Британії.

О 16:30 король і королева привітають натовп з балкона Букінгемського палацу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіна і Лукашенка не запросили на коронацію Чарльза ІІІ, - Reuters

На коронацію до Вестмінстерського абатства запрошено близько 2,3 тис. осіб, серед яких члени королівської родини, представників 203 країн. Україну на ній представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 20
Коронація Чарльза III відбулася у Великій Британії 21

Формально королем Чарльз III став наступного дня після смерті 8 вересня 2022 року його матері - королеви Єлизавети II.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+42
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06.05.2023 12:29
+27
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06.05.2023 16:18
+23
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06.05.2023 16:25
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Не звично, що Королеви більше немає.
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06.05.2023 12:25 Відповісти
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06.05.2023 12:29 Відповісти
Vive la France!!!)))
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06.05.2023 12:33 Відповісти
Міць британських традицій та їх правдива основа вражають!
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06.05.2023 14:31 Відповісти
Церемонія пройшла без цієї російської швалі, нема чого робити росіянам у пристойній компанії.
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07.05.2023 11:14 Відповісти
відчуйте різницю:

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06.05.2023 16:26 Відповісти
фу)
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07.05.2023 03:06 Відповісти
там здається наслідниця трону Шарлотта буде.
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06.05.2023 12:32 Відповісти
папа Чарло
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06.05.2023 13:46 Відповісти
Ви не розумієте про що Ви пишете ...

У цієї лялькової принцеси в умовах ********* медицина шансів стати королевою не більше 1% .
Це ж вам не королева Ана (героїня п"єси "Стакан води") , яку до трона привела "Славетна революція" її сестри Мері й її чоловіка Віллі Оранського . Бо у їх дядки Чарльза Другого не було дітей , абатька Джейса другого був син (від другого шлюбу) , але католик й тільки тому ця революція відбулася . Тобто , цілий величезний ланцюг подій зробив її королевою !
А королева Вікторія отримала трон теж випадково , бо в Джорджа IV (її страшого з дядьок - наслідниця Шарлотта померла від пологів) та король Вілі IV втратили дітей в грудному віці , а середній - Фредерік взагалі - не мав ніяких діте. Батька Вікторії був лише четвертим сином й п"ятою дитиною божевільного короля Джорджа III .

Схожа історія в обох Єлізабет . У першої мама була страчена батьком (Ана Болейн) . Генрі VIII ... Був такий король , який усіх страчував - 2 жінки , два канцлера (один з яких - мислитель Томас Мор , а інших прапрадід Олівера Кромвеля) . Шансів у Єлізабет було майже ніяких . Бо після страти Болейн батько виключив її зі спику наслідників . До речі - так само як до цьо виключив старшу сестру Єлізабет I -- Марію (Bloody Merry) , доньку від католички Кетрін Арагонської . Бо до Єлізабет I був королем її молодших брат Єдвард VI -- син колишньої фрейліни її мати Джейн Сеймур що померла від полог . Потім королевою стала Кривава Мері - католичка й сестра Єлізабет I . Й саме Мері започаткувала традицію правління королев -- хоч й носила корону тільки 10 років ...
Єлізабат II стала королевою теж через те , що в 1936 році її дядько --- Edward VIII відрікся через шлюб з разлученною громадянкою США й через сімпатії до гітлера ...
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06.05.2023 15:51 Відповісти
А я не розумію що пишете Ви)))
То чого мала не має шансів?! коротко і без лишніх слів?
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06.05.2023 16:29 Відповісти
Вам же сказали, що має 1%. Бо вона дівчинка. А там така черга з чоловіків...
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06.05.2023 16:47 Відповісти
Черга-то може й невелика (вона третя в своєму поколінні й четверта з розрашунком батька) , але требо зрозуміти , що в 21-му столітті й цього достатньо , що б мати примарні шанси на корону .

До речі : Рітчі й Лілібет , діти принца Гарі (Генрі) й Меган Маркл займають тільки відповідно : 6 й 7 місця після свого батька , в якого 5-й порядок .
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06.05.2023 17:22 Відповісти
За пару місяців до народження старшого брата Шарлотти - принца Джорджа (Георга) у Великобританії був прийнятий новий закон про престолоспадщину. Згідно з цим законом дівчинки королівської фамілії стають у рівноцінну чергу із хлопчиками. Тобто, якщо Кейт першою народила б дівчинку, то третьою знов була б королева. А так Шарлотта четверта - після дідуся Карла, батька Вільяма (Вільгельма) та старшого братика Джорджа (Георга). Молодший братик - Луі - тепер лише п'ятий. Шостий - Гаррі (молодший брат Вільяма) і далі вже його діти. Але діти, внуки й правнуки Джорджа, Шарлотти та Луі відсунуть Гаррі все далі і далі від престолу...
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06.05.2023 23:15 Відповісти
Бо зара 21 століття й діти навіть в люмпенів не померають від різних вісп .
А в Шарлотти є два братика - обидва здорових карапуза . Кетрін Мідлтон здорова жінка з робочьої середи ... Її бабуся Діана хоч й з роду Спенсерів , але ж мають відношення до вінздорів в 15 поколінні . А прадід грек Філіп теж якщо й родич вінздорів , то теж дуже далекий .
Навіть й її молодшого братика шансів так 10% . А Шарлотта третя на черзі .
Це як в 18 віці -- 20 нумер на черзі спадщини корони . Бо Анна була 18 разів вагітною , хворіла на віспу . Було в єї 12 викидишів й єдина дитина яка не померла в віці той син помер в 11 років ...
Кетрін тільки 40 й вона йще може роджати !
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06.05.2023 16:49 Відповісти
Третя на черзі. Пойняв-прийняв))
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06.05.2023 16:54 Відповісти
дуже стисло без зайвих слів: доки до неї черга дійде, їй буде десь років 78...
шанси вона б мала лише з нашою медициною - чоловіки б померли раніше й звдяки, зокрема, до надмірної любови до оковитої...
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06.05.2023 23:09 Відповісти
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06.05.2023 16:25 Відповісти
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06.05.2023 19:32 Відповісти
Принц Вільям а потім його старший син
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06.05.2023 17:00 Відповісти
Казалось, что она будет всегда, великая женщина.
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06.05.2023 17:52 Відповісти
Добре, що не запросили росіян
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07.05.2023 11:09 Відповісти
пишуть росЗМІ... У Нижньому Новгороді підірвали автомобіль Audi Q7, в якому знаходився російський Захар Прілєпін .На місці працюють усі спецслужби.Прилєпін їхав до сім'ї до Нижнього Новгорода в автомобілі. Спрацював вибуховий пристрій під дном машини.
Водій загинув, Прилєпіна поранено.
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06.05.2023 12:27 Відповісти
А,коли коронація Боневтіка І ?Пропоную корону у вигляді золотої кіпи,з тризубом з золота та в діамантах на верхівці.
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06.05.2023 12:30 Відповісти
скумбрiя спостерiгає, потiм рерпризу напише, i якщо єрьмакъ затвердить, то "вуаля" - 'Бонэвтiк-I'
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06.05.2023 16:00 Відповісти
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06.05.2023 12:47 Відповісти
Деякі за кацапські гроші бігають як дурікі з написами "це не мій Король" але їх ігнорують.
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06.05.2023 13:03 Відповісти
Їх король - це "зелений змій" , а їх королева : шльондра й північна Месаліна -- тобто катька друга !
А ***** - то їх фюрер !
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06.05.2023 15:58 Відповісти
Їх король- Зеленський)
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07.05.2023 03:03 Відповісти
Добре, що не запросили росіян, да і що їм робити у пристойному товаристві.
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07.05.2023 11:11 Відповісти
Тут як подивитись..... могли б запросити ***** а потім заарештувати, хоча воно б засцяло прилетіти.
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07.05.2023 11:41 Відповісти
байден і обама видаляли бюст Черчіля з Овального кабінету в Білому Домі

ліваки завжди переписують історію
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06.05.2023 13:21 Відповісти
long live the King!!
Богу дякувати, що не запросили на церемонію одного неголеного придурка у спортивних штанях
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06.05.2023 13:45 Відповісти
Цікаво, він би перевдягнувся, чи у тому самому світері б й приїхав?
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06.05.2023 16:18 Відповісти
Звичайно, що перевдягнувся б, бо тільки що з спец-завдання по ліквідації Захарки)
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06.05.2023 16:34 Відповісти
пані, навіть не сумнівайтеся - воно було би у кросівках, неголене та у зеленому шветрі. попри усю мою ненависть до цієї істоти, мені вже цікаво, якими ж резонами керується воно, вбираючися таким чином. це розуміння, що таким має бути імідж "лідора" країни у часи війни чи це вже може пояснити лише фахівець-медик? чи це просто примітивне наслідування когось? (але із таких "когось" мені на думку спадає лише кацапський керівник севастополя (прізвиська не пам'ятаю, який теж усюди ходило у засмальцованому шветрі).
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06.05.2023 22:59 Відповісти
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06.05.2023 14:06 Відповісти
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06.05.2023 15:01 Відповісти
Скільки країн колись входило до Британської імперії. А деякі і досі формально входять. Але, чомусь, жодному британському керівникові не приходить в голову бігати із ідеєю воз'єднання земель і захистом "англо-говорящіх"
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06.05.2023 15:56 Відповісти
Потому, что есть ум в головах.
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06.05.2023 17:56 Відповісти
Нам пощастило, що наша перша ледя не переплутала та не одягнула кокошнік. Або чоловікову косоворотку.
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06.05.2023 15:58 Відповісти
кокошнік кокошніком а от косоворотку могла одягти
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06.05.2023 18:34 Відповісти
Хай живе Король і Велика Британия - надійні друзі України.
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06.05.2023 16:02 Відповісти
Нахєра в такій чудовій новині, вліпили дві фотки клоунської рагульши?! Українцям абсолютно начхати на цю кацапську повію.
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06.05.2023 16:06 Відповісти
Queen Kamila -- ось що посміхнуло .

Але ж традиції вражають !
Я фанат великої британської літератури - від Чосера , Теккерея , до Джона Голсуорсі ...
Хто бажає розуміти британську ментальність , особливо політично-економічну -- тому рекомендую : "Сагу о Форсайтах" .

Для романтиків -- ні не Вальтера Скота (хоча й він непоганий) . Але мені більше до сподоби Гаррієль Сабатіні -- що б крайще розуміти події Славетноої революції .
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06.05.2023 16:11 Відповісти
Рафаель Саббатіні, перепрошую пана!
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06.05.2023 23:18 Відповісти
Віват Британія! Нехай живе Король !
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06.05.2023 16:12 Відповісти
Килим - жовтий із блакитним - точно підніме настрій декому на болотах.
Так само, як і нові далекобійні англійські ракети.
Хай живе Король !
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06.05.2023 16:14 Відповісти
Зеленська хоча б вираз обличчя контролювала, а то дивиться навкруги, як Лєнін на буржуазію.
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06.05.2023 16:14 Відповісти
Британія - оплот цивілізації і гроза рашен-нацистів і прочого непотребу. А Чарльз завжди був за Україну. Слава Великобританії, слава Королю !!!
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06.05.2023 16:16 Відповісти
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06.05.2023 16:18 Відповісти
Принц Чарльз танцює український гопак. Канада 1980-ті.
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06.05.2023 16:19 Відповісти
Країна, яка поважає свою історію буде жити ВІЧНО. Британців не чіпають ні революції, ні модернові погляди на політику. Вони живуть з повагою до світу, до своїх традицій і не розхитують свою країну. Всі британці - це твердий камінь у фундаменті острова. Острова Свободи й поваги до Людини.
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06.05.2023 16:20 Відповісти
Лєнку знову попєрдоліло!
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06.05.2023 16:23 Відповісти
вирішили не ризикувати, бідоносця туди не відправили
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06.05.2023 17:01 Відповісти
Якось невпевнено, після кількох примірників йому пристосували цю корону Британської Імперії.

Коли королева Нідерландів Беатрікс передала трон принцу Олександру ще повному сил і молодості, на святкування до Амстердаму приїхала величезна кількість британських шанувальників монархії Незабутнє враження залишило те як вони розігріті алкоголем в найнеприємніших виразах, наскільки дозволяє англійський матюк, на всіх кутах обговорювали моральний облiк Elizabeth "яка зажлобила трон синові"
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06.05.2023 16:48 Відповісти
Canada

CBC

Нове опитування Інституту Ангуса Ріда показує, що більшість респондентів (60%) виступають проти навіть визнання Чарльза королем. Лише 28% кажуть, що вони позитивно ставляться до Чарльза, У цьому останньому опитуванні більше половини респондентів (52%) заявили, що не хочуть, щоб Канада залишалася конституційною монархією протягом наступних поколінь.

В цілому, 45% респондентів заявили, що підтримали б відкриття конституції, щоб розірвати зв'язки з монархією, в той час як тільки 33% вважають, що Канада повинна залишатися конституційною монархією для наступних поколінь.

Хоча канадці, можливо, ніколи не відчували великої прихильності до Чарльза, вони поважали його матір аж до кінця її життя. Опитування Інституту Ангуса Рейда, проведені приблизно під час її 96-річчя рік тому, показали, що 63% респондентів заявили, що позитивно ставляться до неї, а 59% сказали, що будуть засмучені її смертю.
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06.05.2023 16:52 Відповісти
Тільки двох підарів непозвали зі всього світу - луки і ***** (в народі їх кличуть суєта і *****).
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06.05.2023 16:54 Відповісти
На коронацію запросили гостей із усього світу.
"Червону картку" отримали лише керівники Ірану, Сирії та М'янми.
І, ясна річ, Росії та Білорусії
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06.05.2023 16:59 Відповісти
Дмитро Корнійчук:
Принц Чарльз прибыл на церемонию коронации Елены Зеленской
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06.05.2023 17:01 Відповісти
Байдена теж не було там - замість нього приїхала Перша Леді
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06.05.2023 17:03 Відповісти
У короні схожий на матір.
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06.05.2023 17:03 Відповісти
а что стало с Карлом III ????
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06.05.2023 17:19 Відповісти
Цей немчура пійшов вичати англійську мову й зокрема можліві імена британців ....

Любителям усе називати на церковно-німецький манер все одно не до розуму, що ніколи не було в Британії ніяких Карлів , Яковів, Гернихів й Георгієв ... (до речі як й у Франції не було не Карлів (Шарль) , а ні Людовіків (Луі) ....

Щоб йще більше посміялися -- вони португальского короля Енріке Навігатора називали "Гєнріхам марєплаватєлєм" .
Як Катька друга назвала так й продовжують називати Джона Лендлеса (брата Річарда Першого - левиного сердця) "Іоаном бєззємільним".

Це клініка !
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09.05.2023 20:56 Відповісти
Всі ми президенти, всі ми королі.
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06.05.2023 17:20 Відповісти
Long live the King!
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06.05.2023 19:03 Відповісти
круті понти
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06.05.2023 19:07 Відповісти
Чекайте, а з ким тоді зустрічався найнайвеличний Оманській "вперше в історії України"? Знову чи то на Я чи то на Йо.
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06.05.2023 19:23 Відповісти
Цікаво хто лєнкі знову в душу насрав?
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06.05.2023 19:46 Відповісти
"А ви думаєтє, нам царям лєгко ?.... "
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06.05.2023 21:18 Відповісти
 
 