Піхота невдовзі підніматиме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму, - Сирський. ВIДЕО
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Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський привітав українських військовослужбовців з Днем піхоти. Він висловив упевненість, що найближчим часом піхотинці піднімуть прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму.
Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Командувач Сухопутних військ заявив, що за останні роки війни піхотинці продемонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях можна переламати перебіг подій на свою користь, і навіть там, де ворог перевершує кількістю, можна відвоювати українську землю.
"Впевнений, що в найближчий час українська піхота підійматиме український прапор над деокупованим Донецьком, Луганськом та в Криму", - наголосив Сирський.
Він підкреслив, що контрнаступальні операції Сил оборони стали можливими завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму піхоти.
"Сьогодні свято не тільки Сухопутних військ, а й захисників територіальної оборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти та усіх, хто пліч-о-пліч в окопах тримає лінію фронту, де точаться важкі бої", - заявив командувач Сухопутних військ.
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Єдиний успішній варіант - це прорив до Перекопу, перерізання постачання Криму через перешийок, підрив Керченського мосту та пускання на дно москальського флоту. Після цього винищеня в нуль всьог військового потенцалу на півострові артилерією, ракетами,дронами.. І безкровне захопленя Криму .
Після падіння Криму -зміна еліт в Московії - і приєднання Донбасу після пермовин.
Єдиний успішній варіант - це прорив до Перекопу, перерізання постачання Криму через перешийок, підрив Керченського мосту та пускання на дно москальського флоту. Після цього винищеня в нуль всьог військового потенцалу на півострові артилерією, ракетами,дронами.. І безкровне захопленя Криму .
Після падіння Криму -зміна еліт в Московії - і приєднання Донбасу після пермовин.
🎶🎶🎶 премьера
OT VINTA - Піхота (Official video)
https://youtu.be/gLnnPL55rQ4
Арти Грин, який там також був, стверджує, що особисто з ним спілкувався з 3 по 6 лютого.
Наскільки все було зроблено грамотно
Підійшли до населеннго пункту коли ''визволителі ''
Вийшли на два км .
Тут їх і знайшла подяка за ,,визволення,,
До сих пір стоїть памятник унітаз
Який ''визволителі ,, везли додому
Пусті машини з під набоїв
Загружали даже матрасами електорочайник
Брали без підставки
Своїх не бросали /просто закопували в лісополосах/
Згідно аналізу ютуб-каналу Корчинського, він систематично захищає голову ОП Андрія Єрмака, а раніше я неодноразово казав, що Єрмак намагається створити медійні та політичні обставини, щоб звільнити Залужного з посади голови ЗСУ, та призначити на його місце лояльного Сирського - учня Хомчака.
І ось "несподівано", Корчинський починає піарити Сирського. Нагадаю, що раніше Корчинський працював разом з Дугіним - ідеолога "руського міра" Путіна. Потім Корчинський працював та медійно просував Ківу - корупціонера, якого Аваков призначив в МВС. Ківа зараз у РФ, ідеолог "руського міра". До речі сам Сирський народився в РФ, закінчив Московське воєнное училище разом з Хомчаком (людина Бені). Робіть висновки.