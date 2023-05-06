Піхота невдовзі підніматиме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму, - Сирський. ВIДЕО

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський привітав українських військовослужбовців з Днем піхоти. Він висловив упевненість, що найближчим часом піхотинці піднімуть прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Командувач Сухопутних військ заявив, що за останні роки війни піхотинці продемонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях можна переламати перебіг подій на свою користь, і навіть там, де ворог перевершує кількістю, можна відвоювати українську землю.

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"Впевнений, що в найближчий час українська піхота підійматиме український прапор над деокупованим Донецьком, Луганськом та в Криму", - наголосив Сирський.

Він підкреслив, що контрнаступальні операції Сил оборони стали можливими завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму піхоти.

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"Сьогодні свято не тільки Сухопутних військ, а й захисників територіальної оборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти та усіх, хто пліч-о-пліч в окопах тримає лінію фронту, де точаться важкі бої", - заявив командувач Сухопутних військ.