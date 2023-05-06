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Піхота невдовзі підніматиме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму, - Сирський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський привітав українських військовослужбовців з Днем піхоти. Він висловив упевненість, що найближчим часом піхотинці піднімуть прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Командувач Сухопутних військ заявив, що за останні роки війни піхотинці продемонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях можна переламати перебіг подій на свою користь, і навіть там, де ворог перевершує кількістю, можна відвоювати українську землю.

Читайте: "Дякую за звитягу, мужність, стійкість і самопожертву в боях з російським агресором", - Зеленський привітав піхотинців

"Впевнений, що в найближчий час українська піхота підійматиме український прапор над деокупованим Донецьком, Луганськом та в Криму", - наголосив Сирський.

Він підкреслив, що контрнаступальні операції Сил оборони стали можливими завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму піхоти.

Також читайте: Ухвалили низку необхідних рішень для ефективної оборони на Бахмутському напрямку, - Сирський. ВIДЕО

"Сьогодні свято не тільки Сухопутних військ, а й захисників територіальної оборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти та усіх, хто пліч-о-пліч в окопах тримає лінію фронту, де точаться важкі бої", - заявив командувач Сухопутних військ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Дай то Бог - дай то Бог! Слава ЗСУ! Слава Україні!!!
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06.05.2023 11:38
+24
Храни вас Бог!
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06.05.2023 11:39
+20
Дай Боже , донеччани чекають
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06.05.2023 11:42
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Дай то Бог - дай то Бог! Слава ЗСУ! Слава Україні!!!
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06.05.2023 11:38 Відповісти
Храни вас Бог!
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06.05.2023 11:39 Відповісти
Дай Боже , донеччани чекають
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06.05.2023 11:42 Відповісти
Слава нації!
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06.05.2023 11:42 Відповісти
Люта смерть москолоті!
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06.05.2023 15:03 Відповісти
Бахмут.Яка перевага у ворога https://www.youtube.com/shorts/Bgewmn_-k6A
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06.05.2023 11:43 Відповісти
Ніяка, там без змін ,як і на інших ділянках фронту
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06.05.2023 11:55 Відповісти
пишуть росЗМІ....Прилєпін їхав до сім'ї до Нижнього Новгорода в автомобілі. Спрацював вибуховий пристрій під дном машини. Водій загинув, Прилєпін, як пишуть росЗМІ, поранено.
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06.05.2023 12:24 Відповісти
Прошу прощения за свою неосведомлённость , вынырнул из утюга - это как ?
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06.05.2023 11:56 Відповісти
Образно. Так само як ''з кожної праски піарять''.
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06.05.2023 12:03 Відповісти
Дякую , просто раніше такого не чув , або просто не звертав уваги .
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06.05.2023 12:08 Відповісти
А ось так.
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06.05.2023 12:03 Відповісти
а дойче "разумєєш",а японську? які всі враз стали чистоплюї,обняти і плакати... а ну так мабуть німаки тут дичі не творили,а Японія взагалі далеко...
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06.05.2023 12:15 Відповісти
Кто там будет ,уже все равно ,все равно руководит коалиция, с центром в НАТО.
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06.05.2023 12:17 Відповісти
Сирський, це бойовий, досвідчений генерал, це не людина з 95 кварталу, ви слова підбирайте.
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06.05.2023 12:22 Відповісти
Бачу, хтось активно став просувати цього учня хомчака-іловайського, бо з якогось часу його стало дуже багато всюди.
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06.05.2023 12:35 Відповісти
Так і буде,пане Генерал, тільки так і має бути. Разом до Перемоги. Україна понад усе
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06.05.2023 11:51 Відповісти
Дєрьмаку ще відзвітуй...
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06.05.2023 12:50 Відповісти
Залужний, потім нелох і наразі Командувач Сухопутних військ вітає передові загони ЗСУ. Що не так? Чи вітати не потрібно? Особисто я привітала усіх захисників
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06.05.2023 11:59 Відповісти
Не так те, що його тато і мама чекають його в раші. Він типу штірліц.
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06.05.2023 12:06 Відповісти
Знаючи оту всю продажну цинічну ЗЕЛЕНУ владу, то вітання від зелених в українців викликає подвійні відчуття(це щоб не сказати-огиду)!
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06.05.2023 12:07 Відповісти
З історичної військової точки зору - успішний штурм Донбасу в лоб за останнє століття не вдавася нікому (ні німцям н, ні червоним) - величезні втрати та поразка атакуючих.
Єдиний успішній варіант - це прорив до Перекопу, перерізання постачання Криму через перешийок, підрив Керченського мосту та пускання на дно москальського флоту. Після цього винищеня в нуль всьог військового потенцалу на півострові артилерією, ракетами,дронами.. І безкровне захопленя Криму .
Після падіння Криму -зміна еліт в Московії - і приєднання Донбасу після пермовин.
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06.05.2023 12:13 Відповісти
Що за маячня про Донбас? Який ще лоб?
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06.05.2023 12:23 Відповісти
взагалі то в 2014 році ми звільнили більшість окупованої території Донбасу саме штурмом...
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06.05.2023 16:32 Відповісти
звільняли від непівдготовлених гібридних воєнізованих формувань , а не від кадрової армії з пво , авіацією та ракетами. З мінними полями та укріпленнями
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06.05.2023 19:05 Відповісти
ну так тоді і звільняли силами, не такими, які є у нас зараз
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06.05.2023 22:44 Відповісти
З історичної військової точки зору - успішний штурм Донбасу в лоб за останнє століття не вдавася нікому (ні німцям н, ні червоним) - величезні втрати та поразка атакуючих.
Єдиний успішній варіант - це прорив до Перекопу, перерізання постачання Криму через перешийок, підрив Керченського мосту та пускання на дно москальського флоту. Після цього винищеня в нуль всьог військового потенцалу на півострові артилерією, ракетами,дронами.. І безкровне захопленя Криму .
Після падіння Криму -зміна еліт в Московії - і приєднання Донбасу після пермовин.
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06.05.2023 20:18 Відповісти
І дуже хочеться побачити першим в атаку нашого Найвеличнішого Банєвтіка верховноговнокомандуючого на білому коні а за ним усю його зелену нечисть мародерів !!! З такою штурмовою бригадою ми переможемо за лічені дні !
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06.05.2023 12:23 Відповісти
Орденоносці, вдягніть ордени. Буба поведе вас на штурм.
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06.05.2023 12:32 Відповісти
Він навіть позаду "Гвардії наступу" не піде.
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06.05.2023 15:06 Відповісти
Воно ж хотіло за Крим "умєрєть", підвертається слушна нагода
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06.05.2023 15:11 Відповісти
Ой як когось нервують українські генерали.
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06.05.2023 12:43 Відповісти
ЮРІЙ ЖУРАВЕЛЬ
🎶🎶🎶 премьера

OT VINTA - Піхота (Official video)

https://youtu.be/gLnnPL55rQ4
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06.05.2023 12:46 Відповісти
мабуть невдовзі синьо-жовтий замайорить над Бахмутом,а вже потім над Донецьком ,та Луганськом .???
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06.05.2023 13:16 Відповісти
-І над Дебальцевим піднімуть прапор України, де на початку 2015-го генерал-майор Сирський керував обороною.
Арти Грин, який там також був, стверджує, що особисто з ним спілкувався з 3 по 6 лютого.
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06.05.2023 13:23 Відповісти
Так воював, що місто здали рашистам. Це й усі таланти Сирського
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06.05.2023 16:35 Відповісти
У вас замовлення на Генерала? Зуби не зламайте.
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07.05.2023 08:39 Відповісти
Мій населенний пункт визволяля 93 бригада холодний яр
Наскільки все було зроблено грамотно
Підійшли до населеннго пункту коли ''визволителі ''
Вийшли на два км .
Тут їх і знайшла подяка за ,,визволення,,
До сих пір стоїть памятник унітаз
Який ''визволителі ,, везли додому
Пусті машини з під набоїв
Загружали даже матрасами електорочайник
Брали без підставки
Своїх не бросали /просто закопували в лісополосах/
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06.05.2023 13:48 Відповісти
Ростислав Шапочников : Дмитро Корчинський зробив заяву: "Сирський це найкращий генерал всіх часів та народів". Нещодавно я опублікував пост, що неприбуткова ГОшка Корчинського сплатила майже 1 млн доларів (https://t.me/RostyslavS/2644) лобістам США щоб рекламувати тему "деолігархізації України" (брехливий наратив команди ЗЕ), і походження цих коштів наразі невідоме.

Згідно аналізу ютуб-каналу Корчинського, він систематично захищає голову ОП Андрія Єрмака, а раніше я неодноразово казав, що Єрмак намагається створити медійні та політичні обставини, щоб звільнити Залужного з посади голови ЗСУ, та призначити на його місце лояльного Сирського - учня Хомчака.

І ось "несподівано", Корчинський починає піарити Сирського. Нагадаю, що раніше Корчинський працював разом з Дугіним - ідеолога "руського міра" Путіна. Потім Корчинський працював та медійно просував Ківу - корупціонера, якого Аваков призначив в МВС. Ківа зараз у РФ, ідеолог "руського міра". До речі сам Сирський народився в РФ, закінчив Московське воєнное училище разом з Хомчаком (людина Бені). Робіть висновки.
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06.05.2023 15:28 Відповісти
Давно пора перейменувати на більш український манер - Суходільні війська. Настав час відходити від московських лекал.
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06.05.2023 16:39 Відповісти
Красивпя сказка. И бесконечная
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06.05.2023 20:11 Відповісти
Какая отвратительная РОЖА, этот Сырский, глаза пустые ничего не выражающие, я представляю как оно относится в простой жизни к обычным людям,наверное как к быдлу ,которые должно ему только по праву того что он генерал из генштаба Зеленского и априори мешает ему жить ,как он хотел бы!!!
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07.05.2023 02:07 Відповісти
Нужно быть конченым идиотом, чтобы говорить такое. Не имея ни своего производства военной техники, оружия, боеприпасов, ни своего ПВо, авиации, артиллерии, топлива, одним словом - ничего, продолжать кормить этими неадекватными фантазиями окружающий мир.
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07.05.2023 11:52 Відповісти
Акцент як у Азірова.
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07.05.2023 14:13 Відповісти
А если разобьют армию Украины тогда что скажет? Противник то тоже не с рогатками
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07.05.2023 15:00 Відповісти
Да надежда умирает последней ......
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07.05.2023 18:15 Відповісти
Каждый второй тоже герой, в Рай попадает первый второй..
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08.05.2023 09:04 Відповісти
 
 