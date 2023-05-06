ЗСУ знищили російський танк Т-72. ВIДЕО

Українські бійці завдяки аеророзвідці з дрона ліквідували загарбницький танк Т-72. Бійці скинули три боєприпаси на ворожу техніку, знищивши танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафільмував безпілотник.

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