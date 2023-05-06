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ЗСУ знищили російський танк Т-72. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські бійці завдяки аеророзвідці з дрона ліквідували загарбницький танк Т-72. Бійці скинули три боєприпаси на ворожу техніку, знищивши танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафільмував безпілотник.
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Валентина Саюн 3d182c14
показати весь коментар06.05.2023 11:57 Відповісти Мені подобається 6
govtva
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