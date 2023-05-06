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ЗСУ знищили російський танк Т-72. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські бійці завдяки аеророзвідці з дрона ліквідували загарбницький танк Т-72. Бійці скинули три боєприпаси на ворожу техніку, знищивши танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафільмував безпілотник.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Дешевими діями знищення дорогої ворожої техніки. Нажаль міністр оборони України цього не знає.
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06.05.2023 11:57 Відповісти
Хулиганы.
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06.05.2023 11:57 Відповісти
Схоже, що цей танк заріс мохом. Дя чого на нього витрачати **********?
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06.05.2023 12:09 Відповісти
щоби мох не відчистили і по тобі не проїхали
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06.05.2023 16:57 Відповісти
Танку 3.14**ц. Расходимся.
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06.05.2023 12:16 Відповісти
Завдяки супутнику Притули, нє?
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06.05.2023 14:11 Відповісти
Де той ПрЕтула зі своїм супутником , хтось знає? 🤣
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06.05.2023 17:39 Відповісти
 
 