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ППО (1827) Росія (47217)

У Тулі ставлять системи ППО. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Навколо Москви почали розставляти системи ППО. Напередодні 9 травня за 180 км від Москви в Тулі ставлять системи протиповітряної оборони - ймовірно, це робиться, щоб уникнути випадкової "бавовни" у російській столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

У Росії останнім часом стає все більш неспокійно. Майже щодня на території країни-агресорки якимось чином падають безпілотники, стаються пожежі та лунають вибухи.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+14
Долякались що і самі тепер бояться.
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06.05.2023 12:37
+10
Бавовна випадковою не буде
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06.05.2023 12:30
+10
кацапи , поставте мангал над всією козломордією ...
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06.05.2023 12:36
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Бавовна випадковою не буде
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06.05.2023 12:30 Відповісти
скільки там бажаючих заробити 20 лямів ? пару днів тому було 1500 , ох гарно буде бумкати Пєвєо
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06.05.2023 12:36 Відповісти
кацапи , поставте мангал над всією козломордією ...
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06.05.2023 12:36 Відповісти
и будут шашлыки с русни
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06.05.2023 12:37 Відповісти
ПФО такое же как и Кинжал
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06.05.2023 12:36 Відповісти
Долякались що і самі тепер бояться.
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06.05.2023 12:37 Відповісти
ще б колючим дротом обгородили ці болота
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06.05.2023 12:37 Відповісти
В Госдуме предложили перехватывать дроны с помощью «эскадрильи орлов»

Фиаско российских систем ПВО, которые оказались бессильны остановить налеты украинских дронов, заставляет российских чиновников искать отчаянные меры.

Для защиты от будущих атак беспилотников в России необходимо создать «эскадрилью» дрессированных орлов, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Депутат предложил проработать этот вопрос после атаки беспилотников на Кремль.

«Нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах», - заявил Журавлёв «РИА Новости».
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06.05.2023 12:39 Відповісти
у Нас это уже давно
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06.05.2023 12:43 Відповісти
12:28

В России взорвали машину с украинофобом Прилепиным
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06.05.2023 12:42 Відповісти
А що там Воронєж?
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06.05.2023 12:42 Відповісти
напрягся
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06.05.2023 12:44 Відповісти
У варонєжа сжалісь булкі !
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06.05.2023 12:48 Відповісти

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06.05.2023 12:44 Відповісти
"Я люблю тульскає певео !" Ждьом -с !
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06.05.2023 12:47 Відповісти
ПРИтула наближається
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06.05.2023 12:48 Відповісти
Как-то слишком кучно ставят.
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06.05.2023 12:50 Відповісти
Вигорівша фарба на техніці певео вражає
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06.05.2023 12:50 Відповісти
Як думаєте, міст закрили, бо м'ясо почало тікати?
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06.05.2023 12:52 Відповісти
надеюсь с модифицированными ракетами земля-земля? Воронеж напрягся...
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06.05.2023 12:54 Відповісти
вот где-то возле Тулы и есть искОнная южная граница Московии..
оказываются сами кацапы знают своё реальное место, остальное - чужая, отжатая земля, у народов, некоторых уже и нет
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06.05.2023 13:06 Відповісти
Місце зйомки з координатами вже розпізнали?😂
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06.05.2023 13:09 Відповісти
Як там не було б,вони ставлять знаючи про наступ,а зеля перед війной все тільки прибирав
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06.05.2023 13:12 Відповісти
конечно кацапы хоть твари конченные но себя хотят защитить
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06.05.2023 14:54 Відповісти
Не дарма. В тулі багато військових заводів. Потенційні місця гастролей "бавовна"
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06.05.2023 13:23 Відповісти
Ай любо!!! Ай весело!!! Русскій мір повернувся в радниє пєнати!
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06.05.2023 13:25 Відповісти
Между прочим зря смеётесь. Если оно стреляет чёрствым тульскими пряниками, то ******.
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06.05.2023 13:58 Відповісти
Але я чекаю інформації про мобілізацію москвичів на копання окопів навкруги міста. Хай там вже чергових панфіловців готують.
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06.05.2023 14:05 Відповісти
ну увот уже и туляки сдают позиции мордоровских вундервафель.
пора туда отправить стаю боевых гусей. с не менее страшными для кремлевских болот боевыми комарами....
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06.05.2023 14:06 Відповісти
Прекрасна ціль для диверсантів та одночасного прильоту декількох фпв.
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06.05.2023 14:54 Відповісти
Київ за 3 дня, а тепер ще більше засобів ППО навколо Москви.
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06.05.2023 15:05 Відповісти
от_лично, трохи відтягуемо від передка..
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06.05.2023 16:27 Відповісти
Притула! Неси картинку!
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06.05.2023 19:20 Відповісти
Мабуть самовари і пряники защищать будуть
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06.05.2023 20:58 Відповісти
Как бы Туле не вдули, а ****!
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07.05.2023 13:42 Відповісти
 
 