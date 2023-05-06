У Тулі ставлять системи ППО. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Навколо Москви почали розставляти системи ППО. Напередодні 9 травня за 180 км від Москви в Тулі ставлять системи протиповітряної оборони - ймовірно, це робиться, щоб уникнути випадкової "бавовни" у російській столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
У Росії останнім часом стає все більш неспокійно. Майже щодня на території країни-агресорки якимось чином падають безпілотники, стаються пожежі та лунають вибухи.
Топ коментарі
+14 5 копійок
показати весь коментар06.05.2023 12:37
+10 Oleksandr Onys
показати весь коментар06.05.2023 12:30
+10 уаыау
показати весь коментар06.05.2023 12:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Фиаско российских систем ПВО, которые оказались бессильны остановить налеты украинских дронов, заставляет российских чиновников искать отчаянные меры.
Для защиты от будущих атак беспилотников в России необходимо создать «эскадрилью» дрессированных орлов, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Депутат предложил проработать этот вопрос после атаки беспилотников на Кремль.
«Нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах», - заявил Журавлёв «РИА Новости».
В России взорвали машину с украинофобом Прилепиным
оказываются сами кацапы знают своё реальное место, остальное - чужая, отжатая земля, у народов, некоторых уже и нет
пора туда отправить стаю боевых гусей. с не менее страшными для кремлевских болот боевыми комарами....