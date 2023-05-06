У Тулі ставлять системи ППО. ВIДЕО

Навколо Москви почали розставляти системи ППО. Напередодні 9 травня за 180 км від Москви в Тулі ставлять системи протиповітряної оборони - ймовірно, це робиться, щоб уникнути випадкової "бавовни" у російській столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

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У Росії останнім часом стає все більш неспокійно. Майже щодня на території країни-агресорки якимось чином падають безпілотники, стаються пожежі та лунають вибухи.

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