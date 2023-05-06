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У Бєлгородській області лунає тривога. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії в місті Шебекіно Бєлгородської області прогриміли вибухи. Населення скаржиться на сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляють у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про одного постраждалого внаслідок вибухів.
Згодом в російських пабліках опублікували відео наслідків обстрілу міста.
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