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У Бєлгородській області лунає тривога. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії в місті Шебекіно Бєлгородської області прогриміли вибухи. Населення скаржиться на сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про одного постраждалого внаслідок вибухів.

Згодом в російських пабліках опублікували відео наслідків обстрілу міста.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+32
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06.05.2023 13:16
+26
бомбы старые, до Украины уже не долетают
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06.05.2023 13:09
+9
ФАБ ?
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06.05.2023 13:05
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06.05.2023 13:05 Відповісти
ЗСУ отримали щось цікаве.
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06.05.2023 13:08 Відповісти
бомбы старые, до Украины уже не долетают
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06.05.2023 13:09 Відповісти
Розслабились там за паребріком. Можем повторіть.
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06.05.2023 13:12 Відповісти
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06.05.2023 13:16 Відповісти
Навіть"озабоченность" немає за що висловити...
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06.05.2023 13:21 Відповісти
Ми ще не починали
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06.05.2023 13:28 Відповісти
Драпайте кацапи . Все буде Україна!
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06.05.2023 13:30 Відповісти
І туди дійшла їх "спецопераия", тож спробуйте суки як це класно, а це тільки початок, далі буде...
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06.05.2023 13:31 Відповісти
А мені сподобалось "Населення скаржиться на звук6 повітряної тривоги"
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06.05.2023 13:32 Відповісти
тю.........чи не трагедия...............................радуйтесь своей сво *********** болот ****.......................................
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06.05.2023 13:33 Відповісти
Иблис подкрался незаметно. Затряслись ручонки, началась тревога.
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06.05.2023 13:39 Відповісти
Цензор, привильно писати - "трівожна".
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06.05.2023 13:40 Відповісти
Так Шебекіно вони давно списали, і в чому кіпіш...
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06.05.2023 13:43 Відповісти
С німі уй!
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06.05.2023 13:48 Відповісти
На Кієв на Львов за 2-3 дня
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06.05.2023 14:42 Відповісти
Київ.
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06.05.2023 15:47 Відповісти
твари рашистские,чтоб вам мариуполь вместе с кишками отрыгивался
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06.05.2023 14:55 Відповісти
отключить сигнал воздушной тревоги и не будет жалоб.
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06.05.2023 15:18 Відповісти
а шо такое, шо случилось
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06.05.2023 15:34 Відповісти
руссня бомбит сама себя
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06.05.2023 15:45 Відповісти
діти з рогаток вікна побили.
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06.05.2023 20:55 Відповісти
Не бздіте скоро звільним від орковского іга.
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06.05.2023 17:37 Відповісти
 
 