У Бєлгородській області лунає тривога. ВIДЕО

У Росії в місті Шебекіно Бєлгородської області прогриміли вибухи. Населення скаржиться на сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про одного постраждалого внаслідок вибухів.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Згодом в російських пабліках опублікували відео наслідків обстрілу міста.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Тулі ставлять системи ППО. ВIДЕО