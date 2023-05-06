У Бєлгородській області заявили про спробу прориву диверсантів з України. ВIДЕО

У Росії заявили про "українських диверсантів". За їхньою версією, у ніч проти 6 травня "українська ДРГ" ніби намагалася зайти на територію Бєлгородської області з Вовчанська на Харківщині. Росіяни водночас запевнили, що їхні прикордонники відбили атаку і в регіоні все спокійно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також було опубліковано відео, зняте вночі, на якому чути звуки, що нагадують стрілянину і видно спалахи.

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