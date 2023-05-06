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У Бєлгородській області заявили про спробу прориву диверсантів з України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Росії заявили про "українських диверсантів". За їхньою версією, у ніч проти 6 травня "українська ДРГ" ніби намагалася зайти на територію Бєлгородської області з Вовчанська на Харківщині. Росіяни водночас запевнили, що їхні прикордонники відбили атаку і в регіоні все спокійно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також було опубліковано відео, зняте вночі, на якому чути звуки, що нагадують стрілянину і видно спалахи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тривожно" в Бєлгородській області. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+8
Надо спросить Курскую народную республику- зачем они нарушают общепризнанные в Гааге внутренние границы параши?
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06.05.2023 14:01
+7
После подписания Брестского мира, с апреля 1918 по январь 1919 года Белгородчина была составной частью Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского.
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06.05.2023 14:09
+5
Курва, як тяжко воювати самим проти себе.
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06.05.2023 14:01
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Може все було навпаки?...
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06.05.2023 13:57 Відповісти
В Бєлгороде - білі ночі? Чудо!
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06.05.2023 13:58 Відповісти
Надо спросить Курскую народную республику- зачем они нарушают общепризнанные в Гааге внутренние границы параши?
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06.05.2023 14:01 Відповісти
Курва, як тяжко воювати самим проти себе.
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06.05.2023 14:01 Відповісти
то росіяни за награбованим додому хотіли у відпустку
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06.05.2023 14:02 Відповісти
П'яні кацапи до вітру сходили
І самі від своїх по кулі зловили? 🤔
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06.05.2023 14:06 Відповісти
Вот клоуны, кому вы нужны?😂😂
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06.05.2023 14:08 Відповісти
После подписания Брестского мира, с апреля 1918 по январь 1919 года Белгородчина была составной частью Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского.
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06.05.2023 14:09 Відповісти
Так ''трєвожно'' чи ''спокійно''?
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06.05.2023 14:12 Відповісти
трівожна
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06.05.2023 14:24 Відповісти
не убедительно
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06.05.2023 14:15 Відповісти
Зупинили спробу прориву через кордон перекиданням лінії кордону до воронезьської області.
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06.05.2023 14:18 Відповісти
Не воронезький області, а ВНР
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06.05.2023 14:28 Відповісти
Ну тупые... Да, диверсанты обычно с боем переходят границу. Ну чтобы нашуметь побольше и они сразу были замечены...
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06.05.2023 14:18 Відповісти
Да не было там никаких наши ДРГ. Бухие рашистские погранцы спьяну пострелять решили.
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06.05.2023 14:29 Відповісти
Прошли бы незаметно для роспогранцов, как это уже неоднократно делали. Вы что, думаете что наши ДРГ никогда не работали за линией фронта?
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06.05.2023 14:42 Відповісти
Ну думайте, никто же не мешает.
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06.05.2023 14:47 Відповісти
А наши ДРГ каждый день, точнее ночь, ходят за линию фронта, каждый!
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06.05.2023 14:51 Відповісти
Потому что тогда бы рашисты сообщали про каждую ночь, когда наши ДРГ переходили линию фронта! Вы маленьки ребенок?
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06.05.2023 15:01 Відповісти
Тогда где трупы, где раненные?
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06.05.2023 15:11 Відповісти
Рашисты прирожденные садисты. Они всегда, запомните, всегда показывают видео своих зверств, казней и расстрелов. Вы очень хорошего мнения о рашистах... Может Вы им сочувствуете и жалеете их убитых?
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06.05.2023 15:28 Відповісти
а я думаю что Вы рашобот. У рашоботов как раз темники про всеропальшичество. Вы же не напишете что Бортников-ЧМО?
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06.05.2023 15:52 Відповісти
Щось Віслюка і будагава із зоотехніком не чути. Чіто праісходіт?
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06.05.2023 14:31 Відповісти
У переляку великі очі. Вчора півбрянщини ввечері обісралося. Їхні погранці з п'яних очей відкрили кулеметний вогонь в бік України. Через кілька хвилин, дякуючи інтернету, вся округа була на вухах:українська дрг, більше десятка пікапів, зайшли на три км, йде бій, "наши мальчікі маладци", і тому подібне. Сам губернатор дристунів заспокоював.
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06.05.2023 14:35 Відповісти
Тримайся Бєлгород!
Скоро ми звільнимо і повернешся до рідної гавані!!!
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06.05.2023 14:38 Відповісти
Дуже інформативне відео ... одразу все зрозуміло
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06.05.2023 14:38 Відповісти
Яке нахєр ДРГ... Це той орк, який нещодавно в парку "під грибами" стріляв "по фашистам".
https://censor.net/ua/v3415911
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06.05.2023 14:40 Відповісти
Всё правильно, немецкие фашисты тоже войну начали, взять хотели мацкву, а закончилось в Берлине. Теперь рабсейские фашисты повторяют.
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06.05.2023 14:45 Відповісти
Бєлгород спіш?
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06.05.2023 15:12 Відповісти
от "Киев за три дня" до "как бы не ******** белгород" ))) все что нужно знать про "вторую армию мира"
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06.05.2023 15:54 Відповісти
Де ви бачили щоб диверсанти проривались. Диверсанти тихо заходять.
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06.05.2023 17:49 Відповісти
Генерал Черешня, то ви?)))
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06.05.2023 19:59 Відповісти
Белый ночи
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04.09.2023 11:24 Відповісти
 
 