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У Бєлгородській області заявили про спробу прориву диверсантів з України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Росії заявили про "українських диверсантів". За їхньою версією, у ніч проти 6 травня "українська ДРГ" ніби намагалася зайти на територію Бєлгородської області з Вовчанська на Харківщині. Росіяни водночас запевнили, що їхні прикордонники відбили атаку і в регіоні все спокійно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, також було опубліковано відео, зняте вночі, на якому чути звуки, що нагадують стрілянину і видно спалахи.
Топ коментарі
+8 ZoV KobZona
показати весь коментар06.05.2023 14:01
+7 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар06.05.2023 14:09
+5 Андрей Пушкарчук
показати весь коментар06.05.2023 14:01
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І самі від своїх по кулі зловили? 🤔
Скоро ми звільнимо і повернешся до рідної гавані!!!
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