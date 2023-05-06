УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7533 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
5 664 4
війна (56444) Херсонщина (4252) ЗСУ (5715) дрони (2496)

На Херсонщині знешкодили ворожий комплекс спостереження. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ виявили російський комплекс спостереження "Муром-П" на лівому березі Херсонщини. Знешкодити його вдалось українському FPV-дрону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці підрозділу VOG-17 знищили місце базування групи окупантів. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Точнісенько в кацапську тютельку!
показати весь коментар
06.05.2023 14:55 Відповісти
Быстроразворачиваемый автономный мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П» предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, подступов, периметров и путей передвижения к объектам.

Все как обычно... Рашистская вундерфафля, которая должна была предупреждать о беспилотниках сама стала жертвой беспилотника... Вот одно непонятно: у рашистов руки из жопы растут, или на руках жопы повылазили???
показати весь коментар
06.05.2023 15:08 Відповісти
Что такое: высоко висит и чирикает? - Высотночирикатель.
Что такое: высоко висит и не чирикает? - советский высотночирикатель.
показати весь коментар
06.05.2023 15:38 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 23:16 Відповісти
 
 