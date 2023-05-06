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На Херсонщині знешкодили ворожий комплекс спостереження. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ виявили російський комплекс спостереження "Муром-П" на лівому березі Херсонщини. Знешкодити його вдалось українському FPV-дрону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки опублікували у соцмережі.
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Все как обычно... Рашистская вундерфафля, которая должна была предупреждать о беспилотниках сама стала жертвой беспилотника... Вот одно непонятно: у рашистов руки из жопы растут, или на руках жопы повылазили???
Что такое: высоко висит и не чирикает? - советский высотночирикатель.