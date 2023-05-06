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Десантники на Донеччині нищать живу силу противника з ударних БПЛА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Десантники на Донеччині продовжують знищувати живу силу противника з ударних БПЛА. Оператори підрозділів ударних безпілотних літальних апаратів 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно ліквідували групу окупантів. Воїни кинули декілька гранат в окопи, де якраз і ховались загарбники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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никогда не думал, что компостные ямы копают такими длинными.
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06.05.2023 15:12 Відповісти
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06.05.2023 15:21 Відповісти
Слава хлопцям
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06.05.2023 15:24 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.05.2023 15:43 Відповісти
Один дуже побожний мужчина щиро молився:
- Боже, ця війна... Змилуйся, допоможи нам. Допоможи!

З неба впав автомат і цинк патронів...
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06.05.2023 15:53 Відповісти
Ну як зграю некрофільних свинособак можна назвати "жива сила"? Хто це придумав?!
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06.05.2023 15:52 Відповісти
Приємно дивитись , як кацапська ,, жива сила " бігає із розідраними
дупами по нашій землі
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06.05.2023 16:57 Відповісти
 
 