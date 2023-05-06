Десантники на Донеччині нищать живу силу противника з ударних БПЛА. ВIДЕО

Десантники на Донеччині продовжують знищувати живу силу противника з ударних БПЛА. Оператори підрозділів ударних безпілотних літальних апаратів 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно ліквідували групу окупантів. Воїни кинули декілька гранат в окопи, де якраз і ховались загарбники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.

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