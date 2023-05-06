5 781 14
Рівненський гурт представив пісню до Дня піхоти. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Прем’єра треку "Піхота" та кліпу до нього відбулася напередодні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку рівненського гурту Ot Vinta.
Як зазначається в описі до кліпу, слова та музику написав лідер гурту Юрій Журавель. Йому ж належить ідея та режисура відеоролика. Оператор, постпродакшн - Дмитро Максимчук. Записом аудіо та мастерингом займався Роман Сорока з Луцька.
Нагадаємо, День піхоти Збройних сил України встановлений у 2019 році. Згідно з указом президента, він припадає на 6 травня.
Топ коментарі
+19 Чайка Київ
показати весь коментар06.05.2023 15:39
+6 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар06.05.2023 15:45
+6 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар06.05.2023 17:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://www.google.com/search?client=opera&q=В+бой+идут+одни+старики+про+пехоту&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:045e962b,vid:LDFAvbCVLow