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Рівненський гурт представив пісню до Дня піхоти. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Прем’єра треку "Піхота" та кліпу до нього відбулася напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку рівненського гурту Ot Vinta.

Як зазначається в описі до кліпу, слова та музику написав лідер гурту Юрій Журавель. Йому ж належить ідея та режисура відеоролика. Оператор, постпродакшн - Дмитро Максимчук. Записом аудіо та мастерингом займався Роман Сорока з Луцька.

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Нагадаємо, День піхоти Збройних сил України встановлений у 2019 році. Згідно з указом президента, він припадає на 6 травня.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
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06.05.2023 15:39
+6
Дивує-не дивує, що не звучать марші...а напочатку Незалежності - Козацький Марш, пісні Петриненка, Червона Калина (у неспотвореному вигляді)...і Гімн потужно хор виконував.
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06.05.2023 15:45
+6
Зі Святом! Дякую Вам за мій спокій!
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06.05.2023 17:02
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06.05.2023 15:39 Відповісти
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06.05.2023 15:43 Відповісти
Дивує-не дивує, що не звучать марші...а напочатку Незалежності - Козацький Марш, пісні Петриненка, Червона Калина (у неспотвореному вигляді)...і Гімн потужно хор виконував.
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06.05.2023 15:45 Відповісти
Так , я постійно відправляю МІНІСТРА БЕЗКУЛЬТУР'Я ткаченко у відставку , но Шмигаля він влаштовуе . Ось і не звучать українські марши
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06.05.2023 16:13 Відповісти
Гарно заспівали. Тільки більш по-українськи не сухопутні, а суходільні війська. Пора уже відходити від московських лекал.
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06.05.2023 15:56 Відповісти
http://sum.in.ua/s/sukhoputnyj. Це словник української мови. А в тебе є свій?
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06.05.2023 17:23 Відповісти
Пролистай далі, може збільшиш свій словниковий запас і піднімешся по службі
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07.05.2023 10:48 Відповісти
Не мороч людям голову, купи собі оселедець.
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07.05.2023 11:26 Відповісти
Пехота-царица полей!!! Слава нашей доблестной пехоте!!!

https://www.google.com/search?client=opera&q=В+бой+идут+одни+старики+про+пехоту&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:045e962b,vid:LDFAvbCVLow
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06.05.2023 16:02 Відповісти
Зі Святом! Дякую Вам за мій спокій!
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06.05.2023 17:02 Відповісти
Ювелірно точний текст. Юрій - український творчий ентузіаст, або митець за кваліфікацією Леся. Навіть важко визначити, він більше художник чи майстер ******** української пісні. Однозначно - це рівнозначно впливова особистість теперішньої української культури. Бажаємо багато років творчого надхнення. Щирі вітання всім дотичним до подвижницької роботи надхнення нашої перемоги.
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06.05.2023 22:15 Відповісти
Гарно,дуже гарно
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06.05.2023 23:39 Відповісти
 
 