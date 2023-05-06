З неволі визволили учасника "вертолітної" місії щодо евакуації поранених з "Азовсталі", - Коордштаб з питань військовополонених. ВIДЕО

Сьогодні в результаті обміну вдалося визволити з полону ще 45 українських Оборонців. Додому повертаються 42 Захисники та троє Захисниць "Азовсталі" з НГУ. 10 військових належать до офіцерського складу, 35 – до рядового та сержантського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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У Штабі зазначили, що чимало зі звільнених сьогодні військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. В Україні їм нададуть всю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення.

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За захист власної землі ворог намагався провести над частиною Оборонців судилища. У порушення всіх вимог міжнародного гуманітарного права українським військовим загрожували тривалі терміни ув'язнення.

Визволили, зокрема, учасника вже легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим "судом". Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації.

Також з неволі повернулася молода пара, яка побралася на "Азовсталі", а ще медик, який вже був у полоні рашистів після Широкинської операції (2015 р.). Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та "Азовсталь" від загарбників.

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"Дихає повітрям волі також ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога", - ідеться в дописі.

У Коордштабі запевнили, що Україна продовжує складну роботу для повернення з ворожого полону усіх наших військовослужбовців. Борються за кожного і кожну.