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військовополонені (601) обмін (982)

З неволі визволили учасника "вертолітної" місії щодо евакуації поранених з "Азовсталі", - Коордштаб з питань військовополонених. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні в результаті обміну вдалося визволити з полону ще 45 українських Оборонців.  Додому повертаються 42 Захисники та троє Захисниць "Азовсталі" з НГУ. 10 військових належать до офіцерського складу, 35 – до рядового та сержантського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Штабі зазначили, що чимало зі звільнених сьогодні військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. В Україні їм нададуть всю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення.

Також читайте: З полону повернули 45 захисників і захисниць України. ФОТОрепортаж

За захист власної землі ворог намагався провести над частиною Оборонців судилища. У порушення всіх вимог міжнародного гуманітарного права українським військовим загрожували тривалі терміни ув'язнення.

Визволили, зокрема, учасника вже легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим "судом". Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації.

Також з неволі повернулася молода пара, яка побралася на "Азовсталі", а ще медик, який вже був у полоні рашистів після Широкинської операції (2015 р.). Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та "Азовсталь" від загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 130 нацгвардійців-захисників ЧАЕС досі перебувають у полоні РФ, 47 осіб вдалося визволити, - НГУ

"Дихає повітрям волі також ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога", - ідеться в дописі.

У Коордштабі запевнили, що Україна продовжує складну роботу для повернення з ворожого полону усіх наших військовослужбовців. Борються за кожного і кожну.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Це дуже добре!..
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06.05.2023 16:33
+13
такі новини дають сили дихати
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06.05.2023 16:41
+6
респектіще!
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06.05.2023 16:48
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Це дуже добре!..
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06.05.2023 16:33 Відповісти
такі новини дають сили дихати
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06.05.2023 16:41 Відповісти
респектіще!
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06.05.2023 16:48 Відповісти
Сподіваюсь, разом з ними не було аваковських запроданців в ЧАЕС?
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06.05.2023 16:51 Відповісти
Дивно,як це не згадали бидла-дєрьмака?
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06.05.2023 16:59 Відповісти
Натомість ми віддали трьох ворожих пілотів
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06.05.2023 17:01 Відповісти
То що, не треба було проводити обмін?
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06.05.2023 17:02 Відповісти
По хорошому курсу обміняли. Значить в москалів проблеми з кількістю пілотів, а також з бажанням летіти. От і мусять показати що їх з полону витягнуть будь якою ціною, і що наші хлопіц не пристрелять їх як собак а будуть брати в полон бо курс хороший.
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06.05.2023 17:52 Відповісти
Звільнені з Азову чи з НГУ?
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06.05.2023 17:02 Відповісти
Азов це полк у складі НГУ. Але я думаю що вони не з Азову.
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06.05.2023 17:53 Відповісти
Краще не згадувати " про ветерана афганської " війни - адже це була загарбницька окупаційна війна розвязана проти афганського народу СССР . І українці в лавах радянської армії - теж були окупантами та вбивцями.
І
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06.05.2023 17:09 Відповісти
Замовчувати це теж не потрібно. Тут просто перелік того як його доля покидала.
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06.05.2023 17:55 Відповісти
Але наразі шана йому і честь - як герою ,що жертвував собою заради Батьківщини.
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06.05.2023 19:03 Відповісти
 
 