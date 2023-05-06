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Ворожий танк підірвався на міні. ВIДЕО
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Ворожий танк зайшов на вогневу позицію і пробив днище протитанковою міною. Техніка загарбників підірвалась разом з екіпажем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафільмували ліквідацію загарбницького танку бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Згодом відеозапис опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+6 Amber
показати весь коментар06.05.2023 16:43
+3 Dik Shmir
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+2 Elvic Vic 69f0b67e
показати весь коментар06.05.2023 16:28
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Написанно - що "дякуємо за дрони" ???
Це просто риторичне питання ?
Де тут - ось це - У статі пишеться про "протиднищеву міну"
Мина тм-72. Назначение, ттх, устройство.
Мина состоит: корпус,заряд ВВ,дополнительный детонатор,проушины,пробка,стакан,ручка для переноски.ТМ-73 мина противотанковая противоднищевая. Взрыв происходит при наезжании проекции танка (БМП, БМД, БТР, автомобиль) на мину его магнитное поле воздействует на реагирующее устройство взрывателя. Поражение машинам наносится за счет пробивания днища кумулятивной струей при взрыве заряда мины в момент, когда танк или какая другая машина окажется над миной.Мина представляла собой плоскую округлую металлическую коробку . Внутри коробки помещался заряд взрывчатки а сверху устанавливался взрыватель.