Ворожий танк підірвався на міні. ВIДЕО

Ворожий танк зайшов на вогневу позицію і пробив днище протитанковою міною. Техніка загарбників підірвалась разом з екіпажем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафільмували ліквідацію загарбницького танку бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Згодом відеозапис опублікували у соцмережі.

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