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Ворожий танк підірвався на міні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворожий танк зайшов на вогневу позицію і пробив днище протитанковою міною. Техніка загарбників підірвалась разом з екіпажем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафільмували ліквідацію загарбницького танку бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Згодом відеозапис опублікували у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+6
Кацапи відправились успішно до пекла
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06.05.2023 16:43
+3
с дрона за танком наблюдали, наверно связано с этим
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06.05.2023 16:56
+2
Так то дрон чи міна ?
Написанно - що "дякуємо за дрони" ???

Це просто риторичне питання ?
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06.05.2023 16:28
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Так то дрон чи міна ?
Написанно - що "дякуємо за дрони" ???

Це просто риторичне питання ?
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06.05.2023 16:28 Відповісти
с дрона за танком наблюдали, наверно связано с этим
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06.05.2023 16:56 Відповісти
Кацапи відправились успішно до пекла
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06.05.2023 16:43 Відповісти
На атоми розчепились.
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06.05.2023 17:43 Відповісти
Смачно ба-бахнуло😊
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06.05.2023 16:53 Відповісти
Якесь відео не те. Де вибух танка на міні. Ось як виглядає вибух танка на міні - https://www.youtube.com/watch?v=CrM4IJlnuWY
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06.05.2023 17:18 Відповісти
Ти текст читав? Чи тільки заголовок? У статі пишеться про "протиднищеву міну" Тобто вибухнуло під днищем танка, пробивши його На твоєму відео танк наїхав лівою гусеницею на міну і її вибухом розбило гусеницю та кілька передніх котків
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06.05.2023 18:51 Відповісти
Ось текст - Ворожий танк зайшов на вогневу позицію і пробив днище протитанковою міною. Джерело: https://censor.net/ua/v3416725

Де тут - ось це - У статі пишеться про "протиднищеву міну"
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06.05.2023 19:24 Відповісти
Що ти "дурня включаєш"? Ти висловив сумніви, порівнявши два різні типи мінно-вибухових ушкоджень танку Я тобі пояснив різницю А ти "очком крутиш"!
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06.05.2023 19:31 Відповісти
Де у статті написано - протиднищева міна? Впевненний ви дасте відьповідь згідно повного тексту де ви побачили ваш пунктік. Де я висловив сумнів в тому шо я порівняв дві різні протитанкові міни. І як шо хтось набрав текст до цього відео не маючи уяви шо таке різні міни - то я тут до чого. Чорна кішка у чорній кімнаті.
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06.05.2023 19:38 Відповісти
"Ворожий танк зайшов на вогневу позицію і пробив днище протитанковою міною. Джерело: https://censor.net/ua/v3416725"

Мина тм-72. Назначение, ттх, устройство.

Мина состоит: корпус,заряд ВВ,дополнительный детонатор,проушины,пробка,стакан,ручка для переноски.ТМ-73 мина противотанковая противоднищевая. Взрыв происходит при наезжании проекции танка (БМП, БМД, БТР, автомобиль) на мину его магнитное поле воздействует на реагирующее устройство взрывателя. Поражение машинам наносится за счет пробивания днища кумулятивной струей при взрыве заряда мины в момент, когда танк или какая другая машина окажется над миной.Мина представляла собой плоскую округлую металлическую коробку . Внутри коробки помещался заряд взрывчатки а сверху устанавливался взрыватель.
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06.05.2023 19:51 Відповісти
Я знаю шо таке протиднищева міна. Де в статі є вислів - протиднищева міна. Шо ти мені свої думки впарюешь. Покажи у тексті.
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06.05.2023 19:59 Відповісти
Тобі "повилазило"? Повторюю:"Ворожий танк зайшов на вогневу позицію і пробив днище протитанковою міною. Джерело: https://censor.net/ua/v3416725"
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06.05.2023 20:29 Відповісти
Так, все. Різні. Бай.
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06.05.2023 20:34 Відповісти
У заголовці "підірвалися разом з екіпажем". А що то за три тіла, які зіскакують з танка перед загорянням?
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06.05.2023 18:42 Відповісти
Можливо - десант
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06.05.2023 18:53 Відповісти
А можливо і екіпаж. 50 - 50.
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06.05.2023 19:40 Відповісти
 
 