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Ніколаєнко Тетяна (296) Данилюк-Ярмолаєва (361)

ЗЕ хоче другий термін? Конкуренти Зеленського. Хто такий Татаров? / Тетяна Ніколаєнко / Без цензури. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні у "Без цензури" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва й Тетяна Ніколаєнко поговорять про те, що відбувається в українській політиці під час війни. Як Зе-влада планує виграти вибори і чи допоможе в цьому Єдиний марафон? Конкуренти Володимира Зеленського – чи є такі і хто це може бути? Хто такий Олег Татаров і чому варто про нього знати? Як там поживає Андрій Єрмак?

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вони ЗДАЛИ Маріуполь і Чонгар. Кроти ФСБ в Зе-оточенні / Без цензури. ВIДЕО
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Топ коментарі
+21
Та він вже й на 25 термінів наколядував... довічних, суворого режиму.
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06.05.2023 20:23
+20
От тож! Тобі,агенту "жму руку!"
Маємо велику зелену сраку і ********* гундосого Левітана на чолі зраї слуг урода - крадіїв і мародерів під час війни!
І це не говорячи про частково вскритий пул російских агентів "жму руку" на вищіх щаблх влади,які аж ніяк не зацікавлені у перемоги України.
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06.05.2023 20:19
+16
Наступні вибори...

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06.05.2023 20:03
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Наступні вибори...

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06.05.2023 20:03 Відповісти
А може тркба відступитися від зе-ме-ге і сприймати Президента як лідера Нації України?
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06.05.2023 20:04 Відповісти
Можно. Вот янукович был настоящий отец родной и лидер. Организованной преступной группировки, но это пустяк. У нас, похоже, президент избыточен как явление.
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06.05.2023 20:07 Відповісти
У нас все добре )просто треба зачекати ще з сорок років що б нарід еволюціонував бо демократичні цінності не вартують нічого якщо на виборах голосувати по приколу за кандидата з шашличною програмою!
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06.05.2023 23:26 Відповісти
От тож! Тобі,агенту "жму руку!"
Маємо велику зелену сраку і ********* гундосого Левітана на чолі зраї слуг урода - крадіїв і мародерів під час війни!
І це не говорячи про частково вскритий пул російских агентів "жму руку" на вищіх щаблх влади,які аж ніяк не зацікавлені у перемоги України.
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06.05.2023 20:19 Відповісти
шо ти з тролякою балакаєш...
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06.05.2023 20:08 Відповісти
здохни, гнида троляцька
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06.05.2023 20:07 Відповісти
Вам ближе к пониманию комедианты?
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06.05.2023 20:08 Відповісти
потужний виступ ))) "ціх" "псевдополитиків" + реєстрація 06.05.23
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06.05.2023 20:13 Відповісти
Хах, 73% нікуди не поділися, звичайно виберуть зе на другий термін!
Якщо звичайно будуть вибори, бо щось мені здається їх не буде ще років десять!
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06.05.2023 20:08 Відповісти
За півроку до виборів з'явиться свіженький серіал типу "Батько народу" ( за назву не певен ) в головній ролі самі знаєте хто і 73% зелених баранів поскакають на виборчі дільниці.
Але найвеличніший попереджав, що з баранини чудовий шашлик на травневі св'ята.
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06.05.2023 21:04 Відповісти
Просто приженуть екскаватор
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07.05.2023 05:21 Відповісти
Зеленський-достойний другого терміну. Саме тому, що у нас історична переправа. А там коней не міняють.
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06.05.2023 20:10 Відповісти
триста спартанцев из офиса торкнуло?
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06.05.2023 20:20 Відповісти
Та він вже й на 25 термінів наколядував... довічних, суворого режиму.
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06.05.2023 20:23 Відповісти
Коней не міняють. А (зє)віслюків треба негайно змінити!
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06.05.2023 20:29 Відповісти
это да, а то вдруг еще ахейскиекацапские вожди не то шо коня - слона нам подсунут. Тогда мы точно второго термина не перенесем, и на той переправе утонем. нахер.
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06.05.2023 21:04 Відповісти
А достойний чому???..Дай вгадаю -- боневтiк...
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06.05.2023 23:06 Відповісти
Які вибори?Їх не буде наступні п'ять років як мінімум.
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06.05.2023 20:15 Відповісти
Який там до біса термін.. Із останіх провалів : Полковник Роман Червінський - це людина-патріот Батьківщини, патріот народу Українського. Народ і Армія - єдині, якщо хтось це забув. і він не погоджується з думкою царя ( за що і страждає )))
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06.05.2023 20:18 Відповісти
Не пошкодуйте часу. Олег Соскін. - Куди йде Україна. У диктатуру. - https://www.youtube.com/watch?v=1wMODcZjAik&t=351s
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06.05.2023 20:20 Відповісти
колись соскін був адекватнішим...
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06.05.2023 20:21 Відповісти
Але його не послухав кучма - це про ЯЗ. Хоча він був його радником.
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06.05.2023 20:32 Відповісти
моя особиста думка...- зараз він не зовсім адекватний...
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06.05.2023 20:38 Відповісти
Приклад є? Я не піарю Олега. Цікава інша думка.
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06.05.2023 20:41 Відповісти
чувак порпається в конспірологіїї...найкраще,чим він зараз має займатися - онуками...
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06.05.2023 20:50 Відповісти
З онуками це те до чого має йти кожен чоловік. Але це ні про що. Можливо саме в конспирації та її розумінні шось і є. Хоча як для кого. Дякую.
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06.05.2023 20:53 Відповісти
та да...привет рептилоидам...
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06.05.2023 21:03 Відповісти
Там усі будемо. Хоча іншої думки, цікавої, так і не було. Вік у вас ще замалий. Можна було і не запитувати. Ну, хто ж вас у нет знає.
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06.05.2023 21:32 Відповісти
"Вік у вас ще замалий."
можна більш докладно?
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06.05.2023 21:38 Відповісти
Сама страшна річ, яку бояться собі признатися так званий проукраїнський елохторат клоуна полягає у тому, що 4 роки тому, виборці пєтушарія, мудачука, шлюхрича, бойка, та інших ворогів країни - всі вони голосували за Zeленського. А за Порошенко ніхто з українофобів і ворогів України не голосував. Так само буде і у цей раз. Так що думайТЕ.
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06.05.2023 20:24 Відповісти
А хтось хоче запитати :"Чому зе немає на корониції Чарльза?"
Як нема Лукаша і пукіна!
Тільки не треба "воно зайняте!" - не "канаєт"!
Дійсно " ЧОМУ?".
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06.05.2023 20:24 Відповісти
Там ленка у Британії. І у такому одязі шо чи з шашликів, чи прямо на 9 травня на них. Сім'я. *****.
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06.05.2023 20:55 Відповісти
Я чмусь досі вважав що у кріслі президента сидить ЗЕленський,а не ЗеЛенка!
А керуваня Україною не сімейний підряд!
Ви мабуть вважаєте інакше.
Може простіше? Запросили зе без регента,бо не бажають бачити фсбешника на коронації?
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06.05.2023 21:43 Відповісти
Його очікує перший термін-у буцигарні! І сподіваюся на довго!!!!
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06.05.2023 20:29 Відповісти
бажано НАЗАВЖДИ...
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06.05.2023 22:42 Відповісти
Як там поживає Андрій Єрмак?

Та на жаль, поживає...
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06.05.2023 21:10 Відповісти
Vy vzagali v kursi, sho poky viyna vyboriv ne moje buty vzagali !
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06.05.2023 21:36 Відповісти
ya buv kategorychno proty Zelens'kogo pid chas vyboriv, ale koly pochalas' mashtabna viyna, ya pidtrymuyu Prezydenta, bo bez n'ogo bude *****. Vsi ci ¨patrioty¨ Ze-foby - abo kremleboty, abo idioty.
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06.05.2023 21:42 Відповісти
Kremleboty ta idioty ti,hto ******** ze a ne ******.
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06.05.2023 21:48 Відповісти
лічись бовдур,навіть якщо б він і втік НІХРЕНА Б НЕ ЗМІНИЛОСЬ.
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06.05.2023 22:43 Відповісти
саме так ,янукович втік,а Україна залишилася.
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06.05.2023 23:35 Відповісти
А що, є конкуренти?? Хотілося б знати, який наркоман в цей час захоче бути президентом??
Чи знов набереться 40-50 кандидатів?
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06.05.2023 21:47 Відповісти
ЗЕ хоче другий термін?. а хіба Україна і її народ ще недостатньо нажерлися його першим терміном.???
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06.05.2023 21:48 Відповісти
а у нього 4 варіанти
1 втекти, але жадність не дасть цого зробити
2не закінчувати війну
3 на термін, але пожиттевий на нари
4 тупий або продажний люд, якому "добре" при ньому. це ті хто краде або отримує кеш
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06.05.2023 22:00 Відповісти
Воно щє перший не одсиділо...Мать прокурори бздливі...
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06.05.2023 22:09 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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07.05.2023 04:33 Відповісти
 
 