8 909 58
ЗЕ хоче другий термін? Конкуренти Зеленського. Хто такий Татаров? / Тетяна Ніколаєнко / Без цензури. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні у "Без цензури" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва й Тетяна Ніколаєнко поговорять про те, що відбувається в українській політиці під час війни. Як Зе-влада планує виграти вибори і чи допоможе в цьому Єдиний марафон? Конкуренти Володимира Зеленського – чи є такі і хто це може бути? Хто такий Олег Татаров і чому варто про нього знати? Як там поживає Андрій Єрмак?
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Сергей Агапов cfe57e3a
показати весь коментар06.05.2023 20:23
+20 Aleks Wav
показати весь коментар06.05.2023 20:19
+16 Urs
показати весь коментар06.05.2023 20:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Маємо велику зелену сраку і ********* гундосого Левітана на чолі зраї слуг урода - крадіїв і мародерів під час війни!
І це не говорячи про частково вскритий пул російских агентів "жму руку" на вищіх щаблх влади,які аж ніяк не зацікавлені у перемоги України.
Якщо звичайно будуть вибори, бо щось мені здається їх не буде ще років десять!
Але найвеличніший попереджав, що з баранини чудовий шашлик на травневі св'ята.
ахейскиекацапские вожди не то шо коня - слона нам подсунут. Тогда мы точно второго термина не перенесем, и на той переправе утонем. нахер.
можна більш докладно?
Як нема Лукаша і пукіна!
Тільки не треба "воно зайняте!" - не "канаєт"!
Дійсно " ЧОМУ?".
А керуваня Україною не сімейний підряд!
Ви мабуть вважаєте інакше.
Може простіше? Запросили зе без регента,бо не бажають бачити фсбешника на коронації?
Та на жаль, поживає...
Чи знов набереться 40-50 кандидатів?
1 втекти, але жадність не дасть цого зробити
2не закінчувати війну
3 на термін, але пожиттевий на нари
4 тупий або продажний люд, якому "добре" при ньому. це ті хто краде або отримує кеш