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Бійці Білоруського добровольчого корпусу показали ближній бій біля Бахмуту. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Білоруський добровольчий корпус активно веде ближній бій біля Бахмуту. Бійцям вдалось ліквідувати групу окупантів. Воїни зняли знищення російських загарбників завдяки аction-камері.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ближнього бою з окупантами опублікували у соцмережі.
Про створення Білоруського добровольчого корпусу заявили 25 грудня 2022 року білоруські добровольці Ігор Янков, Андрій Троцевський та Родіон Батулін. За словами Ігоря Янкова причиною створення БДК насамперед стала незгода з тим, що білоруських воїнів намагаються політизувати.
"Війна зараз тут, в Україні, ми бачимо її на власні очі. Перемога у цій війні для Білоруського добровольчого корпусу – це найголовніший пріоритет", - сказав військовий.
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Слава Україні
@dim65609
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4 трав.
Український військовий запанікував під час свого першого ближнього бою із противником. Після того, як товариші по службі прийшли йому на допомогу, він не відразу зміг визначити до якого боку вони належать (добре, що стріляти не почав)
https://twitter.com/i/status/1654172341658583043