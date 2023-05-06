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Бійці Білоруського добровольчого корпусу показали ближній бій біля Бахмуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білоруський добровольчий корпус активно веде ближній бій біля Бахмуту. Бійцям вдалось ліквідувати групу окупантів. Воїни зняли знищення російських загарбників завдяки аction-камері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ближнього бою з окупантами опублікували у соцмережі.

Про створення Білоруського добровольчого корпусу заявили 25 грудня 2022 року білоруські добровольці Ігор Янков, Андрій Троцевський та Родіон Батулін. За словами Ігоря Янкова причиною створення БДК насамперед стала незгода з тим, що білоруських воїнів намагаються політизувати.

"Війна зараз тут, в Україні, ми бачимо її на власні очі. Перемога у цій війні для Білоруського добровольчого корпусу – це найголовніший пріоритет", - сказав військовий.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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А буває і так. Добре що українська мова допомогла розібратись де свої.

Слава Україні

@dim65609

·

4 трав.

Український військовий запанікував під час свого першого ближнього бою із противником. Після того, як товариші по службі прийшли йому на допомогу, він не відразу зміг визначити до якого боку вони належать (добре, що стріляти не почав)
https://twitter.com/i/status/1654172341658583043
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06.05.2023 17:04 Відповісти
Загиблі в кадрі - наші. Бачу знищений БТР-4Е та щось гусеничне - М113?
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06.05.2023 17:06 Відповісти
 
 