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Артилеристи 43-ї бригади просять позашляховик для кращої роботи своїх гармат. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Артилеристи 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила звернулися до українців з проханням забезпечити їх дуже потрібним для більш ефективної роботи позашляховиком.

Про це повідомив колишній нардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилеристи 43-ої просять позашляховик для кращої роботи своїх гармат.

До нашого Волонтерського центру Ua.Help звернулися артилеристи славетної 43-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила з проханням забезпечити їх дуже потрібним для більш ефективної роботи позашляховиком.

Кожен автомобіль на передовій - це більше знищених ворогів, більше врятованих життів наших захисників та більш ефективне виконання бойових завдань. А для наших артилеристів такий автомобіль є надзвичайно важливим, адже це розвідка, управління гарматами та коригування вогню! Власне, хлопці на відео самі все дуже добре пояснюють.

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А Збройним Силам України дуже потрібна максимальна ефективність роботи наших славнозвісних "Піонів", 203-м калібром яких наші захисники накривають російських загарбників!

43-ій артилерійській бригаді ми вже передавали автомобіль, крім цього наш Волонтерський центр UA.HELP з березня 2022 року тримає шефство над цією бригадою, яка чудово працює "Піонами", а ще останнім часом і німецькими "Panzerhaubitze 2000". Ми разом з вами задовільняємо велику кількість найрізноманітніших запитів бійців, зокрема - ми єдина благодійна організація, яка систематично надає запчастини для обслуговування старих бойових тягачів, які перевозять "гусянку" бригади та бойових вантажівок, які підтримують її роботу. (ось останній суттєвий приклад)

Але цього разу ми просимо вас максимально оперативно закрити запит хлопців на позашляховик, оскільки потреба у ньому дуже нагальна!

Дякуємо всім за допомогу!

Слава ЗСУ!

Артилеристи 43-ї бригади просять позашляховик для кращої роботи своїх гармат 01 Окрема "банка" Монобанку на цей автомобіль для наших "флористів":

https://send.monobank.ua/jar/46Wk2hpUSc

Артилеристи 43-ї бригади просять позашляховик для кращої роботи своїх гармат 01 Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП": https://uahelp.narodovladdia.com/#donate

Артилеристи 43-ї бригади просять позашляховик для кращої роботи своїх гармат 03 І окремо закликаємо вас підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру (patreon.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити наших "флористів" з 43-ої, адже просто технічно неможливо під кожний запит наших захисників встигати робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" нашої підшефної 43-ої арт. бригади - такий, як ось тут)", - розповів Левченко.
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Топ коментарі
+4
Так сказав же вчора ********** - везу багато чого - для наступу. Шо, довгий шлях. Чи знов збрехав.
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06.05.2023 17:12
+4
+++
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06.05.2023 17:15
+3
По Києву їх валом їздить. Все має бути для фронту.... потипу.... на практиці трохи інакше.
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06.05.2023 17:21
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Так сказав же вчора ********** - везу багато чого - для наступу. Шо, довгий шлях. Чи знов збрехав.
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06.05.2023 17:12 Відповісти
+++
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06.05.2023 17:15 Відповісти
По Києву їх валом їздить. Все має бути для фронту.... потипу.... на практиці трохи інакше.
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06.05.2023 17:21 Відповісти
Є.
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06.05.2023 17:22 Відповісти
А я думала, що для роботы атилеристiв нада пушка, чи там снаряд.
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06.05.2023 17:26 Відповісти
Ще одяг,їжа,машини,вода щоб пити,мізки ще потрібні.
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06.05.2023 17:35 Відповісти
Если своих мозгов нет, чужие не помогут.
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06.05.2023 19:42 Відповісти
Как-то становится страшно за контрнаступление....
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06.05.2023 17:32 Відповісти
Агову різникофф, відстібни від яєць по 17грн на машину хлопцям! Чи тебе інфаркт вхопить від такого?
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06.05.2023 17:51 Відповісти
Так їм DAFи Порошенко нещодавно передав! Ось що він писав ще третього травня: "...ми у наших друзів з 43 окремої артилерійської бригади. Останнього разу разом із Вікторією Сюмар, «Фондом Порошенка» та «Справою Громад» ми передали артилеристам тягач-гігант Oshkosh. І тут же домовилися відкрити збір на БПЛА Poseidon, щоб арта бригади мала свої «очі». А поки тривав збір, бійці бригади проходили 6-тижневе навчання, як керувати нашою пташкою.
І сьогодні ми тут, бо нам вдалося! Ми передаємо комплект із трьох пташок (БПЛА Poseidon), кожна з яких коштує 100 тисяч євро. Традиційно до пташок ми передаємо комплекс керування дронами.

На цьому наші подарунки для арти не закінчилися. Ми привезли річ, за якою вишикувалась черга - пересувну авторемонтну майстерню. Також 5 вантажівок DAF. Ну і щоб не тільки п'ятниця була банним днем у наших воїнів, передали їм 5 лазне-правильних комплексів".

І отут та ж сама інфа!

Ні, ну, я розумію, що техніки та зброї військовим на фронті ніколи забагато не буває...
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06.05.2023 18:31 Відповісти
Так хай сраний адвокат віддасть свою автівку, в тилу і пішки можна, для здоров'я підірваного золотими яйцями корисно!
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06.05.2023 18:31 Відповісти
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Реальна оцінка роботи мин. оборони.
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06.05.2023 18:37 Відповісти
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06.05.2023 18:41 Відповісти
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07.05.2023 00:17 Відповісти
 
 