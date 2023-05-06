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крилаті ракети (883) Аксьонов (192)

Зрадник Аксьонов стверджує, що над Кримом нібито збили українську балістичну ракету. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За його словами, запущено її було з українського ОТРК "Грім-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Руйнувань і постраждалих немає", - запевняє маріонетка Кремля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терорист Гіркін розповів про зустріч зі зрадником Аксьоновим за місяць до анексії Криму в 2014 році: "Я помогал ему организовать "русскую весну". ВIДЕО

А от його помічник заявив, що російська ППО збила цілих 2 ракети.

От якби в нас тільки ще були ОТРК "Грім-2". До повномасштабного вторгнення український оперативно-тактичний ракетний комплекс перебував на стадії розробки.
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Топ коментарі
+39
И еще был сбит звездолет из созвездия Правого Сектора.
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06.05.2023 18:05
+26
Що вони там могли збити???? Хіба що ракету АСФАЛЬТ 2 - з ОТРК "Велике будівництво"....так,клоуни 73%ні?,,,,
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06.05.2023 18:10
+21
Це вже смішно) Як тільки наше командування підтвердило збиття кинджала над Києвом то якась продажна дічь з криму відразу ж збиває нашу балістичну ракету))) При тому галімий безпілотник над кремлем ця ппо збити не змогла. Коротше як завжди лохам з рашки буде радість а то вже " пріунилі"
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06.05.2023 18:17
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Та не кізди, нашу та ще й балістичну не в жість би не збили.
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06.05.2023 18:05 Відповісти
наши уже имеют возможность сбивать баллистические ракеты. аксенов пытается не отставать от тренда
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06.05.2023 18:30 Відповісти
И еще был сбит звездолет из созвездия Правого Сектора.
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06.05.2023 18:05 Відповісти
Звездолет? Звезда смерти имени Остапа Бендера
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06.05.2023 19:05 Відповісти
Сам сбивал? Из рогатки?
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06.05.2023 18:08 Відповісти
Ага, сбивал и от увиденного, так перебздел, что оставил такую воронку)
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06.05.2023 18:21 Відповісти
йуда-аксёнов, скажи ещё: "век воли не видать"
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06.05.2023 18:10 Відповісти
Зуб даю
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06.05.2023 19:03 Відповісти
Що вони там могли збити???? Хіба що ракету АСФАЛЬТ 2 - з ОТРК "Велике будівництво"....так,клоуни 73%ні?,,,,
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06.05.2023 18:10 Відповісти
В апреле 2019 ракета прошла первый пробный пуск и были изготовлены 12 двигателей с корпусами. Насколько я помню, БЧ тоже отдельно была испытана. И все - деньги кончились.
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06.05.2023 19:08 Відповісти
мы еще не начинали
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06.05.2023 18:10 Відповісти
Може якийсь "калібр" з ЧФ промазав ?
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06.05.2023 18:17 Відповісти
Це вже смішно) Як тільки наше командування підтвердило збиття кинджала над Києвом то якась продажна дічь з криму відразу ж збиває нашу балістичну ракету))) При тому галімий безпілотник над кремлем ця ппо збити не змогла. Коротше як завжди лохам з рашки буде радість а то вже " пріунилі"
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06.05.2023 18:17 Відповісти
Збити балістичну ракету ви хрен зможите, але, сцяти кіпятком - дозволяю!
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06.05.2023 18:18 Відповісти
Збили чи не збили, але хай бояться, суки...
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06.05.2023 18:19 Відповісти
Хаймерси всі знищили, тепер по дві ракети збиваєте. Вірим))
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06.05.2023 18:20 Відповісти
От якби в нас тільки ще були ОТРК "Грім-2". Зато у нас был асфальт !!!
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06.05.2023 18:21 Відповісти
А зебилам ничего что эти все "пленки Деркача" были нашими же ГБР и СБУ признаны фальшивкой и спецоперацией ФСБ, а сам деркач - агентом раши? Не говоря уже что еще до этого фальшивым монтажом их признали США?

Где вас таких дебилов берут?
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06.05.2023 19:13 Відповісти
далі що? продовжуйте кидати лайно на вентилятор, може це щось змінити?
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06.05.2023 19:28 Відповісти
Ваш зелёный вентилятор в таком говнище, что и так воняет на весь мир.
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06.05.2023 21:22 Відповісти
Гоблин жжет как обычно. Не сцыте предатели, ничего у нас нет и у вас все само по себе взрывается и горит ясным пламенем. Продолжайте расстреливать очереди из автомобилей с рашистами на крымском мосту.
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06.05.2023 18:25 Відповісти
Враховуючи їх "ракетопад" у степах Волгограду цієї зими - не виключено, що вони падіння власної ракети видали за збиття нашої Якщо не покажуть уламки з українським маркуванням - значить так і є!
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06.05.2023 18:40 Відповісти
Они дырку в своей жопе не найдут, а тут такое)))
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06.05.2023 18:28 Відповісти
Тобто потім гоблін скаже. що отбивались як могли але нас зрадили і знищило НАТО. Хитрий.
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06.05.2023 18:33 Відповісти
Ви нічого не розумієте.... Це таємна зброя від Резніка.
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06.05.2023 18:36 Відповісти
ну неправда же. Всем известно, что ракету комплекса "Гром-2" можно сбить только мостом.
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06.05.2023 19:00 Відповісти
Через трохи намалюють всі п'ять збитих ракет
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06.05.2023 19:05 Відповісти
Точно! Це була балістична ракета, однозначно.
І лише вроджена скромність завадила Гобліну... пардон, гражданіну аксьонову сказати, що особисто він по невеликому приходу пожбурив черевиком вгору. І зовсім випадково зашиб цілий космічний транспортний корабель з десантом правосєків, нациків та інших біндьоровців на борту, котрих там було, як тарганів у старому гуртожитку.
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06.05.2023 19:05 Відповісти
Це була "Звєзда смерті", (Death Star) дурачок...
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06.05.2023 19:29 Відповісти
ага, настало время дамбіть, душевно так, по дамашнему
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06.05.2023 19:32 Відповісти
хахахаха відразу як Ми збили аналоговнетну ***** кацапів, пішли казки свому бидлу щоб приунивав від втрати велічія
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06.05.2023 19:33 Відповісти
Якби ЗСУ мали ОТРК Грім-2, жодних бойових дій не було б - речник Командування ПС ЗСУ
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06.05.2023 19:33 Відповісти
Виготовлена кількість 2 одиниць (1 для України і 1 для Саудівської Аравії)
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06.05.2023 19:34 Відповісти
У страху великі очі. Соромно такому "бойовому! гопнику !!!
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06.05.2023 21:09 Відповісти
 
 