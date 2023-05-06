Зрадник Аксьонов стверджує, що над Кримом нібито збили українську балістичну ракету. ВIДЕО

За його словами, запущено її було з українського ОТРК "Грім-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Руйнувань і постраждалих немає", - запевняє маріонетка Кремля.

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А от його помічник заявив, що російська ППО збила цілих 2 ракети.



От якби в нас тільки ще були ОТРК "Грім-2". До повномасштабного вторгнення український оперативно-тактичний ракетний комплекс перебував на стадії розробки.