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Зрадник Аксьонов стверджує, що над Кримом нібито збили українську балістичну ракету. ВIДЕО
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За його словами, запущено її було з українського ОТРК "Грім-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Руйнувань і постраждалих немає", - запевняє маріонетка Кремля.
А от його помічник заявив, що російська ППО збила цілих 2 ракети.
От якби в нас тільки ще були ОТРК "Грім-2". До повномасштабного вторгнення український оперативно-тактичний ракетний комплекс перебував на стадії розробки.
Топ коментарі
+39 govtva
показати весь коментар06.05.2023 18:05
+26 Oleksandr Zabolotnyy 755a0995
показати весь коментар06.05.2023 18:10
+21 Vasilcovich
показати весь коментар06.05.2023 18:17
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Где вас таких дебилов берут?
І лише вроджена скромність завадила Гобліну... пардон, гражданіну аксьонову сказати, що особисто він по невеликому приходу пожбурив черевиком вгору. І зовсім випадково зашиб цілий космічний транспортний корабель з десантом правосєків, нациків та інших біндьоровців на борту, котрих там було, як тарганів у старому гуртожитку.