Я не сплю? Ущипни мене, - щемливі кадри повернення українського воїна з полону. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував щемливі кадри перших хвилин після звільнення українського воїна з полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, він розмістив відео у фейсбуці.

У повідомленні відтворюється відтворення діалогу визволеного українського воїна:

"- Ілюшка, це ти?

- Та я, я

- Я не сплю? Ущипни мене!"

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"Серце завмирає від таких діалогів. Мама почула голос сина, який сьогодні повернувся з полону.

І повернувся він не сам, а з дружиною. Одружилися Ілля та Катя на Азовсталі. Разом пройшли полон.

Безцінні моменти, які чітко вказують, за що ми боремося: за наші сім’ї, за рідну землю. І в цьому наша сила - сила захисників та оборонців!", - зазначив Клименко.

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