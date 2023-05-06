Я не сплю? Ущипни мене, - щемливі кадри повернення українського воїна з полону. ВIДЕО
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував щемливі кадри перших хвилин після звільнення українського воїна з полону.
Як інформує Цензор.НЕТ, він розмістив відео у фейсбуці.
У повідомленні відтворюється відтворення діалогу визволеного українського воїна:
"- Ілюшка, це ти?
- Та я, я
- Я не сплю? Ущипни мене!"
"Серце завмирає від таких діалогів. Мама почула голос сина, який сьогодні повернувся з полону.
І повернувся він не сам, а з дружиною. Одружилися Ілля та Катя на Азовсталі. Разом пройшли полон.
Безцінні моменти, які чітко вказують, за що ми боремося: за наші сім’ї, за рідну землю. І в цьому наша сила - сила захисників та оборонців!", - зазначив Клименко.
Топ коментарі
+28 Ольга Жмудовська fe6564e7
показати весь коментар06.05.2023 18:30
+25 Виктор Ле 97720435
показати весь коментар06.05.2023 18:27
+22 Наталья Тамариск
показати весь коментар06.05.2023 18:26
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Будь ласка, зачекайте...
Jancis правий - це як в фашистських концтаборах - відношення як до скота, за людей не тримають.
Але чому дивуватись - вони до своїх мають майже таке-ж відношення.
Тут була статья американця-доброволяця який пережив полон у русні - він так і пише - ...Я живий доказ нелюдського відношення русні до полонених...
Він їздить по США і розказує про це.
Кращої антиреклами для "руского міра" не придумати. Зараз уже мало хто із думаючих людей у будь-якій країні буде вестить на "велікую рускую культуру".
Хіба що за гроші продадуть свою совість - такі є.