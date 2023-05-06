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Я не сплю? Ущипни мене, - щемливі кадри повернення українського воїна з полону. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував щемливі кадри перших хвилин після звільнення українського воїна з полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, він розмістив відео у фейсбуці. 

У повідомленні відтворюється відтворення діалогу визволеного українського воїна: 

"- Ілюшка, це ти?

- Та я, я

- Я не сплю? Ущипни мене!"

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"Серце завмирає від таких діалогів. Мама почула голос сина, який сьогодні повернувся з полону.

І повернувся він не сам, а з дружиною. Одружилися Ілля та Катя на Азовсталі. Разом пройшли полон.

Безцінні моменти, які чітко вказують, за що ми боремося: за наші сім’ї, за рідну землю. І в цьому наша сила - сила захисників та оборонців!", - зазначив Клименко.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
я зараз вся витечу сльозами... бідні діти. Але ж лицарі, герої!
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06.05.2023 18:30
+25
До сліз....
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06.05.2023 18:27
+22
Які вони худі...
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06.05.2023 18:26
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Які вони худі...
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06.05.2023 18:26 Відповісти
Koncslagerjax fashistko-nacistkoi roSSiji nekormjat plenix tagze kak nekormili nemeckix koncslagerjax vovremja 2miravoi voini .
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06.05.2023 18:50 Відповісти
Це просто жах - як утримують наших полонених русняві орки!
Jancis правий - це як в фашистських концтаборах - відношення як до скота, за людей не тримають.

Але чому дивуватись - вони до своїх мають майже таке-ж відношення.

Тут була статья американця-доброволяця який пережив полон у русні - він так і пише - ...Я живий доказ нелюдського відношення русні до полонених...

Він їздить по США і розказує про це.
Кращої антиреклами для "руского міра" не придумати. Зараз уже мало хто із думаючих людей у будь-якій країні буде вестить на "велікую рускую культуру".
Хіба що за гроші продадуть свою совість - такі є.
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06.05.2023 22:54 Відповісти
До сліз....
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06.05.2023 18:27 Відповісти
я зараз вся витечу сльозами... бідні діти. Але ж лицарі, герої!
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06.05.2023 18:30 Відповісти
Які вони щасливі, що повернулись додому, сльози радості і нестерпного болю в самої на очах. Хай вони будуть щасливі і дочекаються нашої Перемоги.
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06.05.2023 18:49 Відповісти
Наші герої, слава Богу, що ви вдома!
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06.05.2023 18:52 Відповісти
Низький уклін всім захисникам і захисницям України
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06.05.2023 18:54 Відповісти
От ЦЕ наша молодь. Наше ВСЕ! Слава Героям і Героїням!!! Україна МАЄ майбутнє!!Ви свідки!!
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06.05.2023 19:04 Відповісти
Серце переповнює радість за наших героїв !
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06.05.2023 19:19 Відповісти
 
 