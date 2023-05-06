Воїн ЗСУ із позивним "Чиназ" знищує 6 окупантів у ближньому бою під Бахмутом. ВIДЕО

З’явилися кадри ближнього бою поблизу Бахмуту, в якому український воїн із позивним "Чиназ" знищує 6 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Боєць з позивним "Чиназ" самотужки знищив одразу 6 окупантів. Бахмутський напрямок.

Отримав контузію, але продовжував бій. Думав кілька хвилин пройшло, а хлопці потім сказали – майже пів години, - Чиназ "Чиназ" – окупанти – 6:0!"