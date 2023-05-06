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Бахмут(Артемівськ) (1483) ЗСУ (5715) Штефан (117) бій (25)

Воїн ЗСУ із позивним "Чиназ" знищує 6 окупантів у ближньому бою під Бахмутом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З’явилися кадри ближнього бою поблизу Бахмуту, в якому український воїн із позивним "Чиназ" знищує 6 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері полковник ЗСУ Анатолій Штефан. 

Він зазначив: "Боєць з позивним "Чиназ" самотужки знищив одразу 6 окупантів. Бахмутський напрямок.

Отримав контузію, але продовжував бій. Думав кілька хвилин пройшло, а хлопці потім сказали – майже пів години, - Чиназ "Чиназ" – окупанти – 6:0!"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+77
Це черговий справжній український супергерой...
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06.05.2023 19:46
+67
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06.05.2023 19:39
+55
хлопець супер
а у ньго є орден??????
як у лисого, чи мордатого??????
мабудь ще не заслужив...
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06.05.2023 19:57
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06.05.2023 19:39 Відповісти
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06.05.2023 20:54 Відповісти
Це черговий справжній український супергерой...
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06.05.2023 19:46 Відповісти
Рембо десь цигарочку покурює та донатить на ЗСУ...
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06.05.2023 20:07 Відповісти
Характерник.
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06.05.2023 21:09 Відповісти
Кремль-тв скаже, що то: "Наш защитник в одиночку уничтожил 6-х укро-нацистов".
Вони вже казали, що маріупольський драмтеатр розбомбили "украінскіє националісти".
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06.05.2023 19:53 Відповісти
хлопець супер
а у ньго є орден??????
як у лисого, чи мордатого??????
мабудь ще не заслужив...
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06.05.2023 19:57 Відповісти
Рембо скромно курит в сторонке
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06.05.2023 20:03 Відповісти
Це Титан! Героям слава!
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06.05.2023 20:04 Відповісти
Єпічно!
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06.05.2023 20:04 Відповісти
Саундтрек, до речі, також чудовий
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06.05.2023 20:08 Відповісти
Пісня називається "Добро" гурту Surface Tension. У них ще багато злобних, але дуже влучних пісень про цю війну...
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08.05.2023 14:38 Відповісти
На 1:26 куля в лоб.
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06.05.2023 20:09 Відповісти
час оценю
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06.05.2023 20:15 Відповісти
аж каска слетела
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06.05.2023 20:17 Відповісти
окупант вышел из тела за три секунды
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06.05.2023 21:57 Відповісти
В него попал кто то другой,стреляющий откуда то левее ( выше) наших... Судя по тому, что это был хедшот, и до этого я, во время этого, или сразу после этого не было никаких пулевых "фонтанчиков" рядом с ************ - Я предполагаю, что его завалил наш снайпер!!!
Ну а это в свою очередь говорит о том, что эти 6ро - не есть исключительно заслуга одного нашего бойца, так как кацапов валил , как мы видим, не только он...!
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07.05.2023 02:15 Відповісти
Українець без зброї - незламний,
озброєний Українець - непереможний
повага Герою..
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06.05.2023 20:21 Відповісти
Генерал "Таврійського" напрямку про героя, котрий 5 діб, сам, у оточенні, без їжи та води утримував ділянку фронту - https://news.pn/ru/public/290150
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06.05.2023 20:28 Відповісти
Це Герой, більше слів нема!
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06.05.2023 23:17 Відповісти
Звести з Хижаком у один взвод, оце буде команда!
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06.05.2023 20:34 Відповісти
Ось відео з такого плану, бійця з позивним "Тихий"
https://storage2.censor.net/video/3/img00099992.mp4
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06.05.2023 20:57 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Воїну-захистнику!
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06.05.2023 20:34 Відповісти
Треш-респект!
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06.05.2023 20:43 Відповісти
Респект
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06.05.2023 20:48 Відповісти
Гля ракли навіть гранату докинути неможуть а наші докидають і точно по них
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06.05.2023 21:22 Відповісти
Очень сильно рисковал в конце, когда в полный рост пошел по окопу к *******.
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06.05.2023 21:27 Відповісти
Ще й вибіг добив))) Який молодець!
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06.05.2023 21:42 Відповісти
На 1.26 в голову *********** попал кто то другой,стреляющий откуда то левее ( выше) наших... Судя по тому, что это был хедшот, и до этого я, во время этого, или сразу после этого не было никаких пулевых "фонтанчиков" рядом с ************ - Я предполагаю, что его завалил наш снайпер!!!

Ну а это в свою очередь говорит о том, что эти 6ро - не есть исключительно заслуга одного нашего бойца, так как кацапов валил , как мы видим, не только он...!
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07.05.2023 02:17 Відповісти
Это, конечно, никак не уменьшает заслугу этого бойца!
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07.05.2023 02:24 Відповісти
Влучний воїн і гранату в окоп закидує і кулю куди треба вставляє.
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07.05.2023 02:53 Відповісти
награду получит боец за подвиг? или ордена выдают только монатику и кошевому?
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08.05.2023 15:18 Відповісти
 
 