Воїн ЗСУ із позивним "Чиназ" знищує 6 окупантів у ближньому бою під Бахмутом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
З’явилися кадри ближнього бою поблизу Бахмуту, в якому український воїн із позивним "Чиназ" знищує 6 російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Боєць з позивним "Чиназ" самотужки знищив одразу 6 окупантів. Бахмутський напрямок.
Отримав контузію, але продовжував бій. Думав кілька хвилин пройшло, а хлопці потім сказали – майже пів години, - Чиназ "Чиназ" – окупанти – 6:0!"
Боєць з позивним "Чиназ" самотужки знищив одразу 6 окупантів. Бахмутський напрямок.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 6, 2023
Отримав контузію, але продовжував бій.
Думав кілька хвилин пройшло, а хлопці потім сказали – майже пів години, - Чиназ
"Чиназ" – окупанти – 6:0! https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/4lLbguCT5W
Будь ласка, зачекайте...
Вони вже казали, що маріупольський драмтеатр розбомбили "украінскіє националісти".
а у ньго є орден??????
як у лисого, чи мордатого??????
мабудь ще не заслужив...
Ну а это в свою очередь говорит о том, что эти 6ро - не есть исключительно заслуга одного нашего бойца, так как кацапов валил , как мы видим, не только он...!
озброєний Українець - непереможний
повага Герою..
https://storage2.censor.net/video/3/img00099992.mp4
На відео куля прилетіла йому прямо в каску, від чого він успішно відправився прямо в пакет
Ну а это в свою очередь говорит о том, что эти 6ро - не есть исключительно заслуга одного нашего бойца, так как кацапов валил , как мы видим, не только он...!