Пам’ятаю його щиру емоцію до України й українців, - Зеленський про Чарльза III. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців ввечері 6 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні глава уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулась коронація Короля Чарльза III і Королеви Каміли.

Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог.

Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я памʼятаю нашу розмову, я памʼятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!

Дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати життя і свободу! ​Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу! ​Слава Україні!"

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