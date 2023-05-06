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Зеленський (17450) звернення (350) Чарльз III (14)

Пам’ятаю його щиру емоцію до України й українців, - Зеленський про Чарльза III. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців ввечері 6 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні глава уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулась коронація Короля Чарльза III і Королеви Каміли.

Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог.

Для мене було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні, я памʼятаю нашу розмову, я памʼятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!

Дякую кожному і кожній, хто допомагає захищати життя і свободу! ​Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу! ​Слава Україні!"

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
От Зеленского
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06.05.2023 20:10
+9
А лошару зеленого навіть не запросили, не пройшов з своїми зачуханими трєніками дрес-код ? ))
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06.05.2023 20:16
+7
карочє буба примазався також до королєвскіх кровей...
хер ви тепер його аналізами евролаба зашугаєте...
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06.05.2023 20:14
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Боже бережи короля...
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06.05.2023 20:08 Відповісти
От Зеленского
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06.05.2023 20:10 Відповісти
карочє буба примазався також до королєвскіх кровей...
хер ви тепер його аналізами евролаба зашугаєте...
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06.05.2023 20:14 Відповісти
який солдат не хоче стати генералом правда Володька ?
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06.05.2023 20:18 Відповісти
то тіпа троллінг шо вольдемар не був солдатом?
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06.05.2023 20:26 Відповісти
типу тролінг що він не проти стати королем , можна і не Британії
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06.05.2023 20:29 Відповісти
Аби раптом в дурілово не потрапив.. Там і царі, і королі, і прибульці.... Бо ж з кожної дзюрки лізе. Нєрвішки щось шалять певно таки.. Боже, бережи короля Британії !
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06.05.2023 21:24 Відповісти
а принц ,до речі ,хавав субпайок...
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06.05.2023 20:30 Відповісти
якщо принци мають корону то може і вдовольниться прицом ( на перших порах)
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06.05.2023 20:33 Відповісти
А лошару зеленого навіть не запросили, не пройшов з своїми зачуханими трєніками дрес-код ? ))
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06.05.2023 20:16 Відповісти
він на фронті потрібен
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06.05.2023 20:36 Відповісти
Без нього Мівіну не одужають
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06.05.2023 21:17 Відповісти
Бреше, нічого не памʼятає. Голова пуста, як казанок, що напишуть, те і прочитає.
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06.05.2023 20:17 Відповісти
А якби не лазив кругом в пожмаканих штанях, то може б і запросили. А так подумали: а раптом прийде в тих штанях? Та ну нах...
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06.05.2023 20:22 Відповісти
карочє,всє дэушки за наглаженные кальсоны с лампасами..
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06.05.2023 20:34 Відповісти
Отаке мурло, яке він зараз взяв собі за імідж, завжди в історії вибирали диктатори-кровопивці. Ото його реальне нутро і поперло наверх.
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06.05.2023 21:29 Відповісти
неголений команданте Ze з лiсу тихенько вийшов - треба ж "учить" нерозумний "нарiд", а то єрьмакъ рейтинги не втримає.. i треба шоб волонтери привези йому костюм, бо дотацiй союзникiв йому не хватає.
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06.05.2023 20:24 Відповісти
Кримінальні справи проти Чарльза будуть ? А то Байдену прикро .
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06.05.2023 20:28 Відповісти
Запросили,але БЕЗ Єрмака. А кудиж воно,недієздатне,без регента поїде?!!
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06.05.2023 20:29 Відповісти
Якщо вже Єрмака запрошувати то тоді й Петрова і Боширова треба .
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06.05.2023 20:32 Відповісти
Тварь ,Зе на гиляку
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06.05.2023 20:43 Відповісти
Этого поца даже комментировать не хочется... Кремлевская *****...
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06.05.2023 20:45 Відповісти
уже нет...
но репутация...
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06.05.2023 20:55 Відповісти
Як ти вже всіх заїбав, навіть не уявляєш.
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06.05.2023 20:46 Відповісти
Боже храни Британию и Короля !!!
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06.05.2023 21:05 Відповісти
Буратіна ввжає що то він і є Україна
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06.05.2023 21:14 Відповісти
Боже храни Украину !!!
Многие лета отважному Президенту Владимиру Зеленскому !!!
С вами Бог, и все честные люди Земли !!!

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06.05.2023 21:19 Відповісти
Як говорить одне з жартівливих визначень застереження по Фрейду, "мав на увазі маму, а пом'янув матір". Випадкові мовні помилки...
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06.05.2023 21:31 Відповісти
правильно.
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07.05.2023 03:52 Відповісти
 
 