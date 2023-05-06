Лерос просить Зеленського відреагувати на ізраїльський паспорт Міндича: Подивимося, як він застосовує закон до своїх друзів. ВIДЕО

Тимур Міндич, якого ЗМІ називають бізнес партнером і другом Володимира Зеленського, має паспорт Ізраїля. Нардеп Гео Лерос направив лист до РНБО та Володимира Зеленського з проханням відреагувати на факт подвійного громадянства Міндича - позбавити його українського громадянства та ввести санкції.

Про це заявив Лерос у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Окрім Юрія Голика ізраїльський паспорт є у Тимура Міндича. А Тимур Міндич є головним бізнес партнером Володимира Зеленського і найближчим його другом. Є велика кількість журналістських розслідувань про те, що Тимур Міндич є надзвичайно наближеною людиною до Володимира Зеленського, починаючи ще з 95 квартала. Елементарно, свій день народження президент Володимир Зеленський святкував у квартирі Тимура Міндіча. Недавно проти Тимура Міндича і першого помічника президента України Сергія Шефіра Сергій Ігнатовський (це колишній заступник голови Фонду держмайна) дав показання у НАБУ. Зі слів Ігнатовського, головними переговірниками від Офісу президента з Фондом держмайна були саме Тимур Міндич та Сергій Шефір. Елементарний приклад, від їхньої змови з Офісом президента та Фондом держмайна наш бюджет втратив 500 млн грн. Елементарний приклад, у 2020 році за ініціативою Офісу президента був відмінений конкурс на постачальника сировини на Одеський припортовий завод. У наслідок цього, перемогла своя потрібна компанія "Агрогазтрейдінг". В Офісі президента були цим дуже сильно задоволені. Вони чудово розуміли, що тепер у величезній кількості будуть отримувати з Одеського припортового заводу "чорний кеш". Взагалі, тема з позбавленням громадянства стала для Зеленського прикольною темою для маніпуляцій. Одних він позбавляє громадянства, а своїм друзям можна абсолютно все. Давайте подивимося, як він свого партнера Тимура Міндича позбавить громадянства. Я відправляю лист до РНБО та до Зеленського, нехай вводить санкції та позбавляє його громадянства. А ми подивимося, як він застосовує закон до своїх друзів", - заявив Лерос.

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