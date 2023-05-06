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громадянство (911) Зеленський (17450) Лерос Гео (381) Міндич (3)

Лерос просить Зеленського відреагувати на ізраїльський паспорт Міндича: Подивимося, як він застосовує закон до своїх друзів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Тимур Міндич, якого ЗМІ називають бізнес партнером і другом Володимира Зеленського, має паспорт Ізраїля. Нардеп Гео Лерос направив лист до РНБО та Володимира Зеленського з проханням відреагувати на факт подвійного громадянства Міндича - позбавити його українського громадянства та ввести санкції.

Про це заявив Лерос у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Окрім Юрія Голика ізраїльський паспорт є у Тимура Міндича. А Тимур Міндич є головним бізнес партнером Володимира Зеленського і найближчим його другом. Є велика кількість журналістських розслідувань про те, що Тимур Міндич є надзвичайно наближеною людиною до Володимира Зеленського, починаючи ще з 95 квартала. Елементарно, свій день народження президент Володимир Зеленський святкував у квартирі Тимура Міндіча. Недавно проти Тимура Міндича і першого помічника президента України Сергія Шефіра Сергій Ігнатовський (це колишній заступник голови Фонду держмайна) дав показання у НАБУ. Зі слів Ігнатовського, головними переговірниками від Офісу президента з Фондом держмайна були саме Тимур Міндич та Сергій Шефір. Елементарний приклад, від їхньої змови з Офісом президента та Фондом держмайна наш бюджет втратив 500 млн грн. Елементарний приклад, у 2020 році за ініціативою Офісу президента був відмінений конкурс на постачальника сировини на Одеський припортовий завод. У наслідок цього, перемогла своя потрібна компанія "Агрогазтрейдінг". В Офісі президента були цим дуже сильно задоволені. Вони чудово розуміли, що тепер у величезній кількості будуть отримувати з Одеського припортового заводу "чорний кеш". Взагалі, тема з позбавленням громадянства стала для Зеленського прикольною темою для маніпуляцій. Одних він позбавляє громадянства, а своїм друзям можна абсолютно все. Давайте подивимося, як він свого партнера Тимура Міндича позбавить громадянства. Я відправляю лист до РНБО та до Зеленського, нехай вводить санкції та позбавляє його громадянства. А ми подивимося, як він застосовує закон до своїх друзів", - заявив Лерос.

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Топ коментарі
+69
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06.05.2023 20:32
+65
Типу в зеленого один паспорт.
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06.05.2023 20:33
+63
Як відреагує-свої друзі ета другоє...
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06.05.2023 20:29
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Як відреагує-свої друзі ета другоє...
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06.05.2023 20:29 Відповісти
любі друзі...
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06.05.2023 20:39 Відповісти
МАРОДЕРы 🤢🤡 на крови МАФИЯ ЗНДЕРЬМАЧЬЯ давно переплюнула « любих друзив « и БАНДЮКОВИЧЕЙ ! Тогда не было КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ , и не ПОГИБЛИ СОТНИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ , Героев ЗСУ , ДЕТЕЙ и МИРНЫХ ГРАЖДАН ! Разница в этом !
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06.05.2023 21:30 Відповісти
Імєют права на ашібку
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06.05.2023 21:25 Відповісти
Один Гео Лерос ИЗ ДЕПУТАТОВ бьется , как рыба об лёд , а всем остальным тварюкам похрен
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06.05.2023 21:32 Відповісти
патамуша сваіх нє брасают...
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06.05.2023 21:37 Відповісти
Заради справедливості, пані Віко, не один. Але правда, Гео не опускає руки.
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06.05.2023 22:07 Відповісти
Гео обидели, вот он и мстит зная всю их подноготную...
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07.05.2023 12:29 Відповісти
Не суди всіх по собі.
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07.05.2023 14:37 Відповісти
Так какого хххра у них такая подноготная? Опять Порох виноват? Новые лица,блдь
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07.05.2023 14:39 Відповісти
неначОсі
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06.05.2023 20:31 Відповісти
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06.05.2023 20:32 Відповісти
Типу в зеленого один паспорт.
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06.05.2023 20:33 Відповісти
маланскі манси стріляйтеся на дуєлі в ізгаілі
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06.05.2023 20:33 Відповісти
Ага
Лідор не причому
То всьо манси
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06.05.2023 20:39 Відповісти
Судячи з того, як Z-виродок, вилизував всі ці роки дупи жлобам: тут і закон про виплату пенсій ісраїльським громадянам із бюджету України, тут і бабій яр в якому вбивали тільки жлобів і тд, ісраїльський паспорт 100% є і у зеленого кондома.
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06.05.2023 20:40 Відповісти
"О панно Інно, панно Інно!"
Не меліть дурного і лякайте краще свого кота.
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06.05.2023 21:30 Відповісти
Ворог України та антисеміт - це не синоніми. Це абсолютно різні речі.
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06.05.2023 21:44 Відповісти
Inna Yeselyeva
Ви, як громадянка Ізраїлю, підкажіть, будь-ласка, скільки б в Ізраїлі набрав процентів голосів кандидат в президенти Ізраїлю, який би 4 рази відкосив від призову до армії, який би прилюдно, буквально зі сцени, називав би Тору - термосом, Ізраїль би порівнював з актрисою німецьких порнофільмів та глузував би з Холокосту? І чи можна було б такого кандидата вважати антисемітом?
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06.05.2023 21:50 Відповісти
Гарний метод порівняння!
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06.05.2023 22:02 Відповісти
Многие обратили внимание, при выборах Президента Украины, в Израиле - Порошенко получил больше голосов, чем Зеленский...
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06.05.2023 22:55 Відповісти
шановний, а до чого тут ізраїль? це наші рідні, жодного разу не обрізані, геть україномовні посполиті, обрали на президента істоту, яка нашу батьківщину порівняла із німецькою шльондрою... це питання до посполитих, а точніше сказати, до радянської худоби, яка проковтнула це "льогко, пад півасік" й з дебільним гиготінням пішла голосувати за квартально дебіла...
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06.05.2023 23:17 Відповісти
Да у его есть всё, но только он хрен когда признается
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07.05.2023 22:09 Відповісти
- Реакція - Я так багато привіз з останнього турне всього, шо ми з ленкою ще сумки з рибою по 5 гривень не розпакували.
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06.05.2023 20:48 Відповісти
Лерос Молодчина ! Побільше б адекватних людей !

Несподіваний візит, щоб розвіятися трошки, до цікавої країни Фінляндії нагадав мені дуже повчальну історію, яка мала би стати гарною наукою для наших гарантів розкрадань.

Тамтешня прем'єрка Санна Марін мала необережність оплачувати сніданки та обіди своєї сім'ї (чоловік і 4-річна дитинка) із державного бюджету. Фінляндія вибухнула магматичним гнівом, коли довідалася з преси, що родина прем'єрки витрачає казенні 300 євро в місяць на сніданок, живучи в державній резиденції. Щоб не було плутанини з нулями, прописом - триста євро. Не триста міліардів !!!!! P/S Але такі історії не для царських вух.....
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06.05.2023 20:52 Відповісти
на жаль, був би він адекватним, то не був би серед "слуг".
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07.05.2023 05:59 Відповісти
😹
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06.05.2023 20:55 Відповісти
Зелених мародерів на кол !
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06.05.2023 20:55 Відповісти
о! кстати об Израиле - а в Израиле есть орден для иностранных граждан за заслуги перед государством Израиль?
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06.05.2023 20:56 Відповісти
Як діти малі.
Він Конституцію згвалтує, 4 статтю.
Плісняві бобіки, разом з коломойськими, частиною шепоту та бюту, підтримають, бо самі не мають права бути депутатами, маючи купу громадянств.

Бубочка вже був попередженим і по своєму готувався до повномаштабного вторгнення.
У ВР зареєстровано законопроєкт Зеленського про множинне громадянство

02 грудня 2021, 11:32
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06.05.2023 20:58 Відповісти
Одна тільки згадка про неіснуючий бют характеризує тебе, як політичного дебіла.
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07.05.2023 16:22 Відповісти
Що буде робити Зеленьський? То саме, що робив і до цього, коли йому у вічі казали про зловживання владою- плюне і розітре. Якщо младоавторитарник спілкується тільки із продажними журналістами, хто йому буде ставити ці "невдобні" питання.
А звернення Лероса не попаде в дебіломарафон і паства нічого про звернення знати не буде.
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06.05.2023 20:59 Відповісти
Та і Володі має бути такий паспорт, бо шефіри, мендічі, Бені мають, а Вова ні? Такого не може бути. Хоча може поїхати до них в гості назавжди, якщо щось.
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06.05.2023 21:20 Відповісти
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06.05.2023 21:24 Відповісти
Український аналог скабєєвой 😀
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06.05.2023 23:29 Відповісти
😹
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07.05.2023 15:15 Відповісти
В ожидании чего, открыла она свой ротик???
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07.05.2023 22:14 Відповісти
Міндіч - це людина коломойского. На публіку зе розігрує, що нібито не має контактів з коломойским, а насправді, країною керують поставлені коломойским люди в його інтересах
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06.05.2023 21:40 Відповісти
ну, і де там Аліна міхайлава??? чи, стерненко?
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06.05.2023 21:44 Відповісти
Стерненко на початку війни заявив що буде утримуватись від критики влади. Утримується. Є доречі такий терорист гіркін він теж на початку війни заявив що буде утримуватись від критики влади, по тих же причинах що і Стерненко. Цей монархіст- терорист позиціонує себе як людину яка має честь і слово якої є твердим, так от він давно уже критикує пу і вже створив спілку яка готова стати більшовиками 21 століття.
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07.05.2023 09:15 Відповісти
Зеленський це не Лі Куан Ю .Громадяни заслуговують на ту владу яку обрали собі в демократичний спосіб!
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06.05.2023 21:47 Відповісти
За Лі Кван Ю ще Порох нам розповідав. Але ні один ні другий своїх друзів садити не збирається.
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07.05.2023 12:58 Відповісти
Окуляри, просто не ті...
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06.05.2023 21:52 Відповісти
Я не удивлюсь, если у самого Зеленского есть паспорт Израиля.
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06.05.2023 21:56 Відповісти
Да в Украине ведь так заведено - у каждого серьёзного человека должен быть еще какой-то паспорт, кроме украинского. Это просто как национальный вид спорта.
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07.05.2023 00:11 Відповісти
Уважно стежимо за Гундосим. І чекаєм відповіді.
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06.05.2023 22:12 Відповісти
Піаніст-танцюрист прийме до відома. Чекайте!
https://youtu.be/7PzRBlgisbE
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06.05.2023 22:19 Відповісти
А яке відношення всі ці євреї з ізраїльськими паспортами мають до України? Тільки те, що грабують і обкрадають її?
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06.05.2023 22:21 Відповісти
він відреагує, привітає кєнта
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06.05.2023 23:24 Відповісти
ПОРА ВВОДИТИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ АКЦІЮ - ПОМИЛКА 2019 🤔
Акція бестрокова для всієї України і тих українців хто виїхав до Європи.
Цей зелений бєспрєдєл вже пора закінчувати, бо іншої України у нас немає,
а діло йде до здачі територій і перемовин з кацапами, Зе влада не проти
залишити кацапів у Криму навіть після звільнення, теж саме мабуть і з
Донбасом - кацапам думають видавати паспорти України.
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06.05.2023 23:27 Відповісти
полное видео здесь
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06.05.2023 23:34 Відповісти
Гадаю, що цьому хлопцю можна вірити ( див. Вікіпедія. Гео Лерос)."Гео Багратович Лерос (ім'я при народженні Геворг Багратович Курехян; нар. 24 квітня 1989[2], Київ) - український режисер, арткуратор[3] вірменського походження, народний депутат[4]. Позаштатний радник Президента України Зеленського з 24 червня 2019 до 20 березня 2020 року[5][6][7].""Закінчив факультет міжнародного права в Академії адвокатури України.Засновник артпроєкту Art United Us[8][9] і громадської організації «Сіті-Арт». Був волонтером благодійного фонду «Сестри перемоги». Радник Міністра інформаційної політики України[10][11] та радник Київського міського голови з питань культури (на громадських засадах)[12]. Автор документального фільму про реформу поліції. У межах проєктів City-Art та Art United Us, ініціатором яких був Гео Лерос, створено близько 70 муралів
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07.05.2023 01:28 Відповісти
Достойний чоловяга і слава Богу такі ще є в Україні.
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07.05.2023 11:22 Відповісти
а коли Лєрос йшов до зеленіх у 19 році - вiн усього цього не знав ?
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07.05.2023 11:22 Відповісти
От про це палкі прихильники цього полум*яного патріота якраз і не хочуть говорити.
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07.05.2023 16:26 Відповісти
Памятаєте епічне фото з ОПи де з однієї сторони шефір з старшим партнером Бенею а з другої сторони Момали із своїми челядниками. Тепер ясно, що то призначали директора на ОПЗ і "дєлілі долі" Це одночасно було прощання з Богданом, бо той хотів призначити свого, до речі - друга Орбана.
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07.05.2023 07:56 Відповісти
Как слуги взяли вообще его в Раду? Кто не доглядел?
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07.05.2023 08:37 Відповісти
А як вони брали в дупутатки професійних проституток та шлюх (корабельних сосен)?
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07.05.2023 16:29 Відповісти
Я про Лероса, как раз такие люди как он в рядах "слуг" и вызывают удивление на фоне воров и проституток
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07.05.2023 16:43 Відповісти
Закони українська влада застосовує ТІЛЬКИ проти своїх ворогів. Це, на жаль, українська традиція.
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07.05.2023 09:14 Відповісти
Немає жодного закону що дозволяє громадянина за правом народження позбавляти громадянства України. Навіть більше, конституція України прямо забороняє це робити!

Стаття 25. Конституції України.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
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07.05.2023 09:55 Відповісти
А у Зеленського є паспорт Ізраілю? Батьки отримули 22 травня 2022року.
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07.05.2023 10:14 Відповісти
ЧОМУ БІЛЬЩІСТЬ УКРАЇНЦІВ НЕ ТАКІ ЯК ГЕО ЛЕРОС, А ІНФАНТИЛЬНО НАЇВНІ БОВДУРИ
ЯКИМ ВЛАДА ХВАЦЬКО НАВІШУЄ ЛОКШИНУ НА ВУХА.
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07.05.2023 11:19 Відповісти
Один з тих бовдурів ти. Оглянись на себе і ти точно це помітиш.
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07.05.2023 16:30 Відповісти
Похмелись боярой кацап і пішов на хій
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07.05.2023 23:19 Відповісти
Ключове тут - Лєрос ПРОСИТЬ! Наступна стадія - Лєрос благає, потім - камін аут Лєроса і на закуску - Лєрос "зливає" Порошенка СБУ.
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07.05.2023 11:29 Відповісти
довго думав на висері?

ЗІ: нехай зливає, якщо є факти.
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07.05.2023 11:54 Відповісти
А що, теперішніх украйонських правоОхрєнітєлєй та "суддів", якщо потрібно, зупиняли якісь там факти? Он, здається, трійка "вбивць Шеремета во главє" з музикантом Антоненком до сих пір перебуває під слідством. Справа проти них просто "поставлена на паузу".
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07.05.2023 16:36 Відповісти
От і подивимось.
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07.05.2023 12:02 Відповісти
Шабат шалом гої!!!!

Не заважайте обрізаним міліарди шинкувати - без зайвих питань: всі на фронт і в окоп!!!

Шава, нагіла шава!!!
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07.05.2023 12:11 Відповісти
Тут питання не в національності, а в індивідувальній конченості людини. Чи Кучма з Кравчуком кондоми євреї що по наказу москви віддали їй усю ядерну зброю, чи Януковощ єврей з царьовим, продовжувати можно довго.
Дніпро і область клондайк совкодрочерства і малоросійства, бо тум були всесоюзні зони на "хімії".
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08.05.2023 11:15 Відповісти
Лерос,тут нема чого дивуватися,коли всі зелені колоборціоністи і зрадники.
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07.05.2023 14:02 Відповісти
Знову блд євреї у всьому винні 🤣 Друже, для того щоб бути конченим не обовязково бути євреєм (Кучма, Кравчук, Януковощ, Литвин, Ахметов, Фірташ, Суркіси і інщі кончені).
Чомусь в Ізраілі президентів і премєрів корупціонеров саджають у тюрми, а у нас народ України ІНФАНТІЛЬНИЙ, все чекає що за нього хтось зробить як та мала дитина.
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08.05.2023 11:20 Відповісти
Вы о чем ? Они с пособниками русских - партией ОПЗЖ они же Видновлення Украины голосуют вместе и крутят схемы вместе, а вы о его друге Миндиче, Баканов это друг детства зеленого и кошелек квартала, не смотря на то что он оказался кротом который по назначал агентов на должности в СБУ, кстати Баканов у Суркисов был на дне рождении - там на видео видно как он чуть ли не кланялся в ноги, так вот к чему это я веду - к тому что для Зеленского кошелек важней целостности страны, вспомните даже про шашлыки, велике крадивництво и Байден нагнетает когда русня уже более 6 месяцев стояла у наших границ. а потом что не лох сказал? Если бы я сказал народу то терял бы каждый день столько то денег, вывод какой ? Зеленскому главней кошелек чем жизни тысяч людей и целостность страны. Возможно конечно что он действительно не верил да еще и Дерьмак на ухо шептал что русня не нападет, тогда получается что он виноват что не готовился к полномасштабной войне из за Дерьмака, но он не может с ним ничего сделать так как все схемы и вертикаль построена через Дерьмака - получается и тут кошелек важней страны
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08.05.2023 16:36 Відповісти
 
 