Лерос просить Зеленського відреагувати на ізраїльський паспорт Міндича: Подивимося, як він застосовує закон до своїх друзів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Тимур Міндич, якого ЗМІ називають бізнес партнером і другом Володимира Зеленського, має паспорт Ізраїля. Нардеп Гео Лерос направив лист до РНБО та Володимира Зеленського з проханням відреагувати на факт подвійного громадянства Міндича - позбавити його українського громадянства та ввести санкції.
Про це заявив Лерос у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Окрім Юрія Голика ізраїльський паспорт є у Тимура Міндича. А Тимур Міндич є головним бізнес партнером Володимира Зеленського і найближчим його другом. Є велика кількість журналістських розслідувань про те, що Тимур Міндич є надзвичайно наближеною людиною до Володимира Зеленського, починаючи ще з 95 квартала. Елементарно, свій день народження президент Володимир Зеленський святкував у квартирі Тимура Міндіча. Недавно проти Тимура Міндича і першого помічника президента України Сергія Шефіра Сергій Ігнатовський (це колишній заступник голови Фонду держмайна) дав показання у НАБУ. Зі слів Ігнатовського, головними переговірниками від Офісу президента з Фондом держмайна були саме Тимур Міндич та Сергій Шефір. Елементарний приклад, від їхньої змови з Офісом президента та Фондом держмайна наш бюджет втратив 500 млн грн. Елементарний приклад, у 2020 році за ініціативою Офісу президента був відмінений конкурс на постачальника сировини на Одеський припортовий завод. У наслідок цього, перемогла своя потрібна компанія "Агрогазтрейдінг". В Офісі президента були цим дуже сильно задоволені. Вони чудово розуміли, що тепер у величезній кількості будуть отримувати з Одеського припортового заводу "чорний кеш". Взагалі, тема з позбавленням громадянства стала для Зеленського прикольною темою для маніпуляцій. Одних він позбавляє громадянства, а своїм друзям можна абсолютно все. Давайте подивимося, як він свого партнера Тимура Міндича позбавить громадянства. Я відправляю лист до РНБО та до Зеленського, нехай вводить санкції та позбавляє його громадянства. А ми подивимося, як він застосовує закон до своїх друзів", - заявив Лерос.
Будь ласка, зачекайте...
Лідор не причому
То всьо манси
Не меліть дурного і лякайте краще свого кота.
Ви, як громадянка Ізраїлю, підкажіть, будь-ласка, скільки б в Ізраїлі набрав процентів голосів кандидат в президенти Ізраїлю, який би 4 рази відкосив від призову до армії, який би прилюдно, буквально зі сцени, називав би Тору - термосом, Ізраїль би порівнював з актрисою німецьких порнофільмів та глузував би з Холокосту? І чи можна було б такого кандидата вважати антисемітом?
Несподіваний візит, щоб розвіятися трошки, до цікавої країни Фінляндії нагадав мені дуже повчальну історію, яка мала би стати гарною наукою для наших гарантів розкрадань.
Тамтешня прем'єрка Санна Марін мала необережність оплачувати сніданки та обіди своєї сім'ї (чоловік і 4-річна дитинка) із державного бюджету. Фінляндія вибухнула магматичним гнівом, коли довідалася з преси, що родина прем'єрки витрачає казенні 300 євро в місяць на сніданок, живучи в державній резиденції. Щоб не було плутанини з нулями, прописом - триста євро. Не триста міліардів !!!!! P/S Але такі історії не для царських вух.....
Він Конституцію згвалтує, 4 статтю.
Плісняві бобіки, разом з коломойськими, частиною шепоту та бюту, підтримають, бо самі не мають права бути депутатами, маючи купу громадянств.
Бубочка вже був попередженим і по своєму готувався до повномаштабного вторгнення.
У ВР зареєстровано законопроєкт Зеленського про множинне громадянство
02 грудня 2021, 11:32
А звернення Лероса не попаде в дебіломарафон і паства нічого про звернення знати не буде.
https://youtu.be/7PzRBlgisbE
Акція бестрокова для всієї України і тих українців хто виїхав до Європи.
Цей зелений бєспрєдєл вже пора закінчувати, бо іншої України у нас немає,
а діло йде до здачі територій і перемовин з кацапами, Зе влада не проти
залишити кацапів у Криму навіть після звільнення, теж саме мабуть і з
Донбасом - кацапам думають видавати паспорти України.
Стаття 25. Конституції України.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
ЯКИМ ВЛАДА ХВАЦЬКО НАВІШУЄ ЛОКШИНУ НА ВУХА.
ЗІ: нехай зливає, якщо є факти.
Не заважайте обрізаним міліарди шинкувати - без зайвих питань: всі на фронт і в окоп!!!
Шава, нагіла шава!!!
Дніпро і область клондайк совкодрочерства і малоросійства, бо тум були всесоюзні зони на "хімії".
Чомусь в Ізраілі президентів і премєрів корупціонеров саджають у тюрми, а у нас народ України ІНФАНТІЛЬНИЙ, все чекає що за нього хтось зробить як та мала дитина.