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"Життя кожного українця - найвища цінність", - СБУ опублікувала кадри звільнення полонених 6 травня. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У суботу, 26 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 45 українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба СБУ в телеграмі опублікувала ексклюзивні кадри.

У відомстві зазначили, що повернення на Батьківщину 45 захисників - це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця - найвища цінність", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З полону повернули 45 захисників і захисниць України. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Слова лише слова.
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06.05.2023 20:40
+5
А ще тисячи захисників Азовсталі" в полоні.
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06.05.2023 20:59
+5
"Життя кожного українця - найвища цінність", сказало СБУ, призначаючи на високі посади баканова, наумова... Керівником СБУ призначало ФСБ РФ указами Зеленського, здаючи кацапам і Херсонську та Запорізьку обловсті.
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06.05.2023 22:10
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06.05.2023 20:40 Відповісти
це,звичайно,аксіома...
заодно було би правильним опублікувати прізвища вилупків,яких ви віддали на обмін...
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06.05.2023 20:46 Відповісти
В суботу 26 травня...
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06.05.2023 20:55 Відповісти
А ще тисячи захисників Азовсталі" в полоні.
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06.05.2023 20:59 Відповісти
ну поэтому ловят по всем подворотням и сразу в окопы
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06.05.2023 21:29 Відповісти
"Життя кожного українця - найвища цінність", сказало СБУ, призначаючи на високі посади баканова, наумова... Керівником СБУ призначало ФСБ РФ указами Зеленського, здаючи кацапам і Херсонську та Запорізьку обловсті.
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06.05.2023 22:10 Відповісти
Дякую Вам, що витримали.
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06.05.2023 22:45 Відповісти
Щось слова розходяться зі справами у Зе владі - посилати ТРО весною на пєрєдок на Донбасі під танки чи посилати війська в Маріупіль, знаючи що його через пару днів захоплять кацапи, чи здавати Азовців в полон кацапам з ініциативи зеленського, щось не те, радянська показуха і слова які нічого не варті.
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06.05.2023 23:44 Відповісти
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06.05.2023 23:45 Відповісти
 
 