"Життя кожного українця - найвища цінність", - СБУ опублікувала кадри звільнення полонених 6 травня. ВIДЕО
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У суботу, 26 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 45 українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба СБУ в телеграмі опублікувала ексклюзивні кадри.
У відомстві зазначили, що повернення на Батьківщину 45 захисників - це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Життя кожного українця - найвища цінність", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар06.05.2023 20:40
+5 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар06.05.2023 20:59
+5 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар06.05.2023 22:10
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заодно було би правильним опублікувати прізвища вилупків,яких ви віддали на обмін...