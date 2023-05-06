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замах (471) Слідком РФ (184) Прилєпін (48)

Слідком РФ опублікував кадри допиту підозрюваного у підриві Прилєпіна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Слідкомі РФ заявили, що затриманий за підозрою в замаху на пропагандиста Захара Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри допиту підозрюваного опублікував Слідчий комітет РФ.

Як заявили в СК РФ, Пермяков на допиті зізнався, що діяв за завданням українських спецслужб, на дорозі на шляху проходження автомобіля Прилєпіна він нібито заклав вибуховий пристрій, який привів у дію дистанційно.

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СК Росії також опублікував відео допиту Пермякова, в якому той розповідає, що нібито діяв за завданням спецслужб України, і що шкодує про скоєне.

Він каже, що є уродженцем міста Дружківка Донецької області. Нібито у 2018 році був завербований українськими спецслужбами, у 2022 році заїхав на територію РФ із метою ліквідації Захара Прилєпіна.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 6 травня 2023 року російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
Феликс Эдмундович , кепочка нашлась . Жаль , Владимир Ильич , тут уже десятый сознался .
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06.05.2023 21:42
+34
Зашквар просто ошарашує. Недолугі лєпіли!
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06.05.2023 21:38
+32
А где синие шлёпанцы и визитки Яроша?
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06.05.2023 21:38
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Зашквар просто ошарашує. Недолугі лєпіли!
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06.05.2023 21:38 Відповісти
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06.05.2023 21:41 Відповісти
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06.05.2023 22:11 Відповісти
Це тільки мені здалося, що він ледь стримується щоб не заржати?
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06.05.2023 21:45 Відповісти
Тю, а я думала, що вони по-серйозному і у всьому звинуватять Порошенка.
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06.05.2023 21:58 Відповісти
А где синие шлёпанцы и визитки Яроша?
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06.05.2023 21:38 Відповісти
Канєшна всьо так і била-ми всє павєрілі...
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06.05.2023 21:39 Відповісти
Локшина для ************ лохотрата...
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06.05.2023 21:39 Відповісти
Ага , українець він. Ну ну.
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06.05.2023 21:40 Відповісти
не только,и диверсант, агент НАТ ы,остольное гб исты ешо не придумали....
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06.05.2023 22:03 Відповісти
cinema
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06.05.2023 21:42 Відповісти
Феликс Эдмундович , кепочка нашлась . Жаль , Владимир Ильич , тут уже десятый сознался .
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06.05.2023 21:42 Відповісти
- А часовню тоже я развалил? (С)
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06.05.2023 21:43 Відповісти
Зашибісь хрєнь )) Могли щось краще і тупіше зняти.
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06.05.2023 21:44 Відповісти
Якось усе примітивно, ось у нас Аваков з Квакалом-95 знімали кіно - там і заручники були і БТР...
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06.05.2023 21:44 Відповісти
Текст завчив на відмінно. Сідай п'ять. Точніше двадцять п'ять 😉
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06.05.2023 21:45 Відповісти
Після підриву крутився коло машини - тут иого ФСБ і накрило .
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06.05.2023 21:46 Відповісти
Яким слєдком?
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06.05.2023 21:47 Відповісти
І задком
І передком
Перед паном Хведірком

(Т. Шевченко)
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06.05.2023 21:53 Відповісти
А може чуваку прилєпіни знищили дім і сім'ю і він приїхав відомстить.
Теж гарне кіно було б...
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06.05.2023 21:48 Відповісти
Вдумайтесь шо воно мелит. Подрыв двумя противотанковыми минами И шо интересно осталось бы от пи......ров если одна мина может превратить танк в хлам. Фиерические дибилы)
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06.05.2023 21:52 Відповісти
карочє степан андрійович лічно вербував...
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06.05.2023 21:53 Відповісти
👍😂
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06.05.2023 23:43 Відповісти
Хтось повірив? Які кацапи оперативні і специ? Та ні, вони просто на когось вовісили цей злочин. Не виключено, що підрив зробили і самі, бо пришльопа багато знає і може бути свідком. Якщо би я пів години попрацював з пуйлом, то він мені зізнався би в цьому злочині і навіть, що вбив гітлера, хоча тоді його ще і не було. Де відео, еспертизи, вилучення вибухівки, канал поступлення вибухівки, прибори, довідки, які фіксували прибуття пришльопи та інше?
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06.05.2023 21:54 Відповісти
..каким идиотом надо быть,чтобы верить в абсурд болот мацковии
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06.05.2023 22:00 Відповісти
Ге ж, зізнався...
Як у тому анекдоті про крокодилів у цирку:
"Єслі б ви только зналі, как нас здєсь пІздят!" (с)
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06.05.2023 21:58 Відповісти
..самый примитивный бред,дай мне 3 спички и любой сознается,что учавствовал в космических войнах.. А тут недострана террорист и гражданин бесправный....
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06.05.2023 21:59 Відповісти
Я знаю этого Рафика, он кристально чистый !
Рафик не в чем не виноват!!
Мамой клянусь!

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06.05.2023 22:02 Відповісти
Следком-болливуд
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06.05.2023 22:04 Відповісти
Фамилию прочтите щирого хлопця--- пермяков! ****, ну в каких местах нашей страны такие пермяки водятся? Браво кацапы! Та пусть будет.
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06.05.2023 22:05 Відповісти
КЛОУНИ))
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06.05.2023 22:06 Відповісти
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06.05.2023 22:07 Відповісти
Диверсант такое же фуфло, как и все на ресее
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06.05.2023 22:09 Відповісти
я как бы и не сомневался что покажут кого то якобы взорвавшего и конечно же сознавшегося )
Никто на территории контролируемой дуРашкой не застрахован от "поймали дали по ушам запугали - сознался" - вон куча сепаров и русскомирцев бегает косяками, хватай любого )
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06.05.2023 22:10 Відповісти
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06.05.2023 22:15 Відповісти
протесты *****-быдла в Чехии Германии...прилепин и чистосердечное признание ... все это очковтирательство и постанова самоучек из фсб ...
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06.05.2023 22:17 Відповісти
І десь ще ж російську мову вивчив...мабуть на курси якісь ходив...
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06.05.2023 22:22 Відповісти
Повісьте цього підара,кацапи. Він винен.
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06.05.2023 22:23 Відповісти
Ні..відрізати голову у прямому ефірі..

Це ж треба..такий чистенький партизан..і ані разу не впав фейсом об тейбл до початку зйомки..
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06.05.2023 22:38 Відповісти
"...мне по чужим делам укатывать - все равно кого..." (c)
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06.05.2023 22:32 Відповісти
Борис Абрамыч

@BorisAbramich

·

2 ч

Отрывок из воспоминаний Л. Путиной: В 1994 году в Питер приехал принц Чарльз. Собчак поручил Володе встретить, встал вопрос, в чём? Пальто купили у какого-то бугая с рынка, штаны были ещё с Дрездена, а вот ботинки одолжил Аркаша Ротенберг, хотя у него был 46 размер..

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06.05.2023 22:41 Відповісти
Ну и лошара! Штаны висят, навалил в них дрезден
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06.05.2023 22:45 Відповісти
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06.05.2023 23:24 Відповісти
коричневое кимоно
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07.05.2023 02:38 Відповісти
От двух противотанковых мин, рашистам пришлось бы на луну лететь, за трупом .
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06.05.2023 22:42 Відповісти
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06.05.2023 22:53 Відповісти
По-русски говорит. ДНР-овец. С российским гражданством. А виновата Украина?
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06.05.2023 23:10 Відповісти
« сожалєю». Хай вже його відпускають, хлопець стурбований. своїми діями , вибачився, як зміг. У мене таке враження що « терориста» знайшли раніше ніж він це зробив
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06.05.2023 23:22 Відповісти
херово. Наверное семнадцатый дубль. Заучено, нет экспрессии... С таким скучным лицом денег ему никто не даст.
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06.05.2023 23:29 Відповісти
)))))слов нет))))))
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07.05.2023 00:05 Відповісти
Четырнадцати лет пацан попал в тюрьму, В одну из камер номер тридцать восемь - вот бедняга! Четырнадцать статей предъявлено ему: Политбандит, вообще семит И неизвестно чей наймит, И поджигатель, кажется, Кремля, не то Рейхстага - Вот это передряга! Вот это арестант! Наверно, он талант! Вообще они талантливы, все эти иудеи! Четырнадцати лет, пацан еще и шкет, А он уже политбандит, Уже наймит, уже семит И поджигатель, вроде, Третьяковской галереи - Уж эти мне евреи! (Юлий Ким)
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07.05.2023 03:11 Відповісти
Да слон я слон,тільки ногами не бийте.
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07.05.2023 09:18 Відповісти
Це актор підставний. Відчитатися, що спіймали, тихенько десь випустять, або скажуть, що сидить
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07.05.2023 21:19 Відповісти
Аж так убедительно, ну как в такое не поверить🤡
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07.05.2023 23:15 Відповісти
 
 