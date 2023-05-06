Слідком РФ опублікував кадри допиту підозрюваного у підриві Прилєпіна. ВIДЕО
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У Слідкомі РФ заявили, що затриманий за підозрою в замаху на пропагандиста Захара Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри допиту підозрюваного опублікував Слідчий комітет РФ.
Як заявили в СК РФ, Пермяков на допиті зізнався, що діяв за завданням українських спецслужб, на дорозі на шляху проходження автомобіля Прилєпіна він нібито заклав вибуховий пристрій, який привів у дію дистанційно.
СК Росії також опублікував відео допиту Пермякова, в якому той розповідає, що нібито діяв за завданням спецслужб України, і що шкодує про скоєне.
Він каже, що є уродженцем міста Дружківка Донецької області. Нібито у 2018 році був завербований українськими спецслужбами, у 2022 році заїхав на територію РФ із метою ліквідації Захара Прилєпіна.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 6 травня 2023 року російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ.
Будь ласка, зачекайте...
І передком
Перед паном Хведірком
(Т. Шевченко)
Теж гарне кіно було б...
Як у тому анекдоті про крокодилів у цирку:
"Єслі б ви только зналі, как нас здєсь пІздят!" (с)
Рафик не в чем не виноват!!
Мамой клянусь!
Никто на территории контролируемой дуРашкой не застрахован от "поймали дали по ушам запугали - сознался" - вон куча сепаров и русскомирцев бегает косяками, хватай любого )
Це ж треба..такий чистенький партизан..і ані разу не впав фейсом об тейбл до початку зйомки..
@BorisAbramich
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2 ч
Отрывок из воспоминаний Л. Путиной: В 1994 году в Питер приехал принц Чарльз. Собчак поручил Володе встретить, встал вопрос, в чём? Пальто купили у какого-то бугая с рынка, штаны были ещё с Дрездена, а вот ботинки одолжил Аркаша Ротенберг, хотя у него был 46 размер..