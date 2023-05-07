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FPV-дрон ліквідував ворожий міномет. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Донецькій області оператори українського FPV-дрона знищили російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+13
Стиснемо кулаки і підемо вперед до Перемоги України дорогою, яку будують ЗСУ.
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07.05.2023 10:33
+10
Дякуємо, ЗСУ !
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07.05.2023 10:34
+2
Мавик стоит 50$ , Тюлпан 3000$ - хорошая сделка
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07.05.2023 11:14
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Стиснемо кулаки і підемо вперед до Перемоги України дорогою, яку будують ЗСУ.
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07.05.2023 10:33 Відповісти
Дякуємо, ЗСУ !
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07.05.2023 10:34 Відповісти
с Мавика что ли ?
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07.05.2023 11:03 Відповісти
Мавик стоит 50$ , Тюлпан 3000$ - хорошая сделка
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07.05.2023 11:14 Відповісти
Це FPV-дрон, десь 1000$ його ціна. Але не треба тут міряти грішми, тюльпан дуже потужний міномет який здатний вести обстріл фронту з ближніх тилів, тому його знищити не так і просто. Або арта або ось такий дрон.
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07.05.2023 11:39 Відповісти
поучи своего мужа щи варить
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07.05.2023 11:47 Відповісти
First Person View (FPV) у Мавика тоже эта функция
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07.05.2023 11:50 Відповісти
вы даете не реальные цены ,это как его - волюнтаризм
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07.05.2023 11:51 Відповісти
Хлопче, якщо ти дубдерево і вважаєш що мавік за 50$? може знищити тюльпан, то про що з тобою говорити.
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07.05.2023 12:11 Відповісти
Дальность полета до 30 км. Максимальный диапазон передачи сигнала на пульт 15 км. Скорость полета до 19 м/с в режиме S. Высота полета до 6000 м.
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07.05.2023 12:07 Відповісти
вы серьезно? 3к за махину?
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07.05.2023 15:11 Відповісти
Воно дурновате...
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07.05.2023 20:24 Відповісти
парниша,ты с ноликами не дрюжишь...
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07.05.2023 20:27 Відповісти
"Тюльпан" - опали пелюстки....
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07.05.2023 12:22 Відповісти
Десь там катлєта з квартальними снаряди підносять, щоб перед дітьми не соромно було в очі дивитися людям!!!
На підході батальйони БЗДІЖеців з Відня, Монако, та інших міст півдня Середземноморя ….

хорошковський з піскуном, як генерали України, завчасно сконцентрували там сили…
єжель у Білорусії партизанить… молодці, себе не щадять…
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07.05.2023 16:06 Відповісти
 
 