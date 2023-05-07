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FPV-дрон ліквідував ворожий міномет. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Донецькій області оператори українського FPV-дрона знищили російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+13 Валентина Саюн 3d182c14
показати весь коментар07.05.2023 10:33
+10 Алекс Мышкевич
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+2 Юрiй 6adc5124
показати весь коментар07.05.2023 11:14
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На підході батальйони БЗДІЖеців з Відня, Монако, та інших міст півдня Середземноморя ….
хорошковський з піскуном, як генерали України, завчасно сконцентрували там сили…
єжель у Білорусії партизанить… молодці, себе не щадять…