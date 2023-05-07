Воїн 30-ї ОМБр Роман (Чиназ) героїчно знищив одразу 6 окупантів у бою на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїн 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Роман із позивним "Чиназ" розповів про вражаючий бій з російськими окупантами Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку бригади.

"Чиназ" - окупанти - 6:0! Бій був такий динамічний та насичений, що я на адреналіні забув про контузію і навіть не орієнтувався в часі. Думав кілька хвилин пройшло, а хлопці потім сказали - майже пів години, - пригадує Роман (позивний "Чиназ"), старший солдат 1-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. - Зате я чітко пам’ятаю багато деталей бою. І обличчя росіянина, який наступав на мене першим, наче ось переді мною…"

За даними бригади, зараз Роман перебуває на реабілітації після лікування в госпіталі. Але вже рветься у підрозділ: "Треба відновитися - і до хлопців!" Спогади про недавній пам’ятний бій на Бахмутському напрямку, в якому "Чиназ" самотужки знищив одразу 6 окупантів, додають йому сил і натхнення.

"Наші штурмовики вибили росіян з опорника, а ми зайшли туди і почали закріплюватися, - пригадує деталі бою боєць. - Ми групою з 6-ти чоловік зайняли окрему траншею й одразу стали "закопуватися". Додаткова глибина потім нас добряче виручила, а мені, зокрема, врятувала життя…Не встигли ми нормально розташуватися, як почався артобстріл. Один зі снарядів ліг дуже близько - мене сильно струснуло, заклало вуха, запаморочилася голова... Зрозумів, що контузило, але прислухатися до свого стану не було коли, бо на нас пішла піхота. Я займав позицію на правому фланзі, і якраз з того боку по окопу рушили росіяни. Тобто лише я один міг вести вогонь, бо інші хлопці перебували у мене прямо за спиною. По радіо передали, що бачать з дрона, як ідуть шестеро окупантів - перша група, а далі в глибині заховалися ще з десяток. Я почав готуватися до контактного бою, попросив принести додаткові патрони і гранати…".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 6 травня росіяни обстріляли Бахмут фосфорними боєприпасами. ВIДЕО

"Спочатку почув голоси, а потім з-за повороту окопу обережно висунулося обличчя. Я його добре роздивився, наші погляди зійшлися очі в очі… Далі пішла стрілянина й "обміни" гранатами. Я намагався не дати їм піднятися для прицільного вогню та кидку гранати. Тому росіяни кидали абикуди і не могли влучити в мій окоп. А я стояв досить зручно, тому і стріляв краще, і гранати кидав за адресою. Як наслідок, ліквідував одного ворога, другого, третього… Інші троє почали відповзати, можливо серед них був поранений. Мабуть, вони не чекали, що їх переслідуватимуть. А я побіг по окопу, наздогнав і зблизька випустив кілька черг. Не став підходити та перевіряти, що з ними, бо те місце прострілювалося, і швидко відійшов на свою позицію. Але з дрона бачили, що вони всі 200. Та я й не сумнівався, бо стріляв точно…", - додає він.

"А вже незабаром по нас почав працювати танк. Я присів на дно окопу, і от добре, що його поглибив. Один снаряд розірвався так близько, що мене викинуло з траншеї, пішла кров з вух, нічого не чув, в очах "туман"… Хлопці відразу кинулися до мене, допомогли перебратися в сусідній окоп. Там я залишався майже 2 години, бо тривав сильний обстріл. Потім уже на точці евакуації, де крім мене було кілька 300, ми через обстріл застряли ще на 2 години. Лише коли стихло, легше поранені, як я, винесли на ношах до машин "важких", і ми врешті-решт змогли виїхати...", - розповідає Роман.

Роман родом із Олевського району на Житомирщині. Там зараз його сім’я - дружина, мама, батько і два брати. Працював елекрогазозварювальником у Києві. Коли розпочалася повномасштабна війна, того ж дня, 24.02, зі столиці пізно ввечері повернувся додому, переночував і зранку пішов до РТЦК та СП. Мав за плечима строкову службу, тому одразу виявився затребуваним і вже за кілька годин відправився до 30 ОМБр. Воював під Горлівкою, захищав Курдюмівку поблизу Бахмуту, брав участь у контрнаступі на Харківщині... Тепер знову Бахмутський напрямок, згаданий бій, контузія…

"ХИЖАК"-2. Роман чув історію героїчного бійця "Хижака" з 92 ОМБр, який за 30 хвилин бою знищив вороже БМП і кількох окупантів, за що отримав від Валерія Залужного високі нагороди - "Золотий Хрест" і автоматичну гвинтівку М4. Але "Чиназ" не порівнює себе з "Хижаком" і не мріє про особливі нагороди. "Не про це треба зараз думати, - каже. - А проте, як швидше вигнати ворога з нашої землі. Ми спільну справу робимо - разом до Перемоги!".

Також читайте: Українські бійці 30-ї ОМБр знищили ворожу зброю під Бахмутом. ВIДЕО

Пресцентр бригади також опублікував відео, на якому зафіксовано ключові епізоди бою Романа "Чиназа" проти групи росіян. Цей ролик варто переглянути та проаналізувати піхотинцям – як один з уроків на тему "Дії в обороні".