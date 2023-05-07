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Воїн 30-ї ОМБр Роман (Чиназ) героїчно знищив одразу 6 окупантів у бою на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїн 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Роман із позивним "Чиназ" розповів про вражаючий бій з російськими окупантами Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку бригади.

"Чиназ" - окупанти - 6:0! Бій був такий динамічний та насичений, що я на адреналіні забув про контузію і навіть не орієнтувався в часі. Думав кілька хвилин пройшло, а хлопці потім сказали - майже пів години, - пригадує Роман (позивний "Чиназ"), старший солдат 1-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. - Зате я чітко пам’ятаю багато деталей бою. І обличчя росіянина, який наступав на мене першим, наче ось переді мною…"

За даними бригади, зараз Роман перебуває на реабілітації після лікування в госпіталі. Але вже рветься у підрозділ: "Треба відновитися - і до хлопців!" Спогади про недавній пам’ятний бій на Бахмутському напрямку, в якому "Чиназ" самотужки знищив одразу 6 окупантів, додають йому сил і натхнення. 

"Наші штурмовики вибили росіян з опорника, а ми зайшли туди і почали закріплюватися, - пригадує деталі бою боєць. - Ми групою з 6-ти чоловік зайняли окрему траншею й одразу стали "закопуватися". Додаткова глибина потім нас добряче виручила, а мені, зокрема, врятувала життя…Не встигли ми нормально розташуватися, як почався артобстріл. Один зі снарядів ліг дуже близько - мене сильно струснуло, заклало вуха, запаморочилася голова... Зрозумів, що контузило, але прислухатися до свого стану не було коли, бо на нас пішла піхота. Я займав позицію на правому фланзі, і якраз з того боку по окопу рушили росіяни. Тобто лише я один міг вести вогонь, бо інші хлопці перебували у мене прямо за спиною. По радіо передали, що бачать з дрона, як ідуть шестеро окупантів - перша група, а далі в глибині заховалися ще з десяток. Я почав готуватися до контактного бою, попросив принести додаткові патрони і гранати…".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 6 травня росіяни обстріляли Бахмут фосфорними боєприпасами. ВIДЕО

"Спочатку почув голоси, а потім з-за повороту окопу обережно висунулося обличчя. Я його добре роздивився, наші погляди зійшлися очі в очі… Далі пішла стрілянина й "обміни" гранатами. Я намагався не дати їм піднятися для прицільного вогню та кидку гранати. Тому росіяни кидали абикуди і не могли влучити в мій окоп. А я стояв досить зручно, тому і стріляв краще, і гранати кидав за адресою. Як наслідок, ліквідував одного ворога, другого, третього… Інші троє почали відповзати, можливо серед них був поранений. Мабуть, вони не чекали, що їх переслідуватимуть. А я побіг по окопу, наздогнав і зблизька випустив кілька черг. Не став підходити та перевіряти, що з ними, бо те місце прострілювалося, і швидко відійшов на свою позицію. Але з дрона бачили, що вони всі 200. Та я й не сумнівався, бо стріляв точно…", - додає він.

"А вже незабаром по нас почав працювати танк. Я присів на дно окопу, і от добре, що його поглибив. Один снаряд розірвався так близько, що мене викинуло з траншеї, пішла кров з вух, нічого не чув, в очах "туман"… Хлопці відразу кинулися до мене, допомогли перебратися в сусідній окоп. Там я залишався майже 2 години, бо тривав сильний обстріл. Потім уже на точці евакуації, де крім мене було кілька 300, ми через обстріл застряли ще на 2 години. Лише коли стихло, легше поранені, як я, винесли на ношах до машин "важких", і ми врешті-решт змогли виїхати...", - розповідає Роман.

Роман родом із Олевського району на Житомирщині. Там зараз його сім’я - дружина, мама, батько і два брати. Працював елекрогазозварювальником у Києві. Коли розпочалася повномасштабна війна, того ж дня, 24.02, зі столиці пізно ввечері повернувся додому, переночував і зранку пішов до РТЦК та СП. Мав за плечима строкову службу, тому одразу виявився затребуваним і вже за кілька годин відправився до 30 ОМБр. Воював під Горлівкою, захищав Курдюмівку поблизу Бахмуту, брав участь у контрнаступі на Харківщині... Тепер знову Бахмутський напрямок, згаданий бій, контузія…

"ХИЖАК"-2. Роман чув історію героїчного бійця "Хижака" з 92 ОМБр, який за 30 хвилин бою знищив вороже БМП і кількох окупантів, за що отримав від Валерія Залужного високі нагороди - "Золотий Хрест" і автоматичну гвинтівку М4. Але "Чиназ" не порівнює себе з "Хижаком" і не мріє про особливі нагороди. "Не про це треба зараз думати, - каже. - А проте, як швидше вигнати ворога з нашої землі. Ми спільну справу робимо - разом до Перемоги!".

Також читайте: Українські бійці 30-ї ОМБр знищили ворожу зброю під Бахмутом. ВIДЕО

Пресцентр бригади також опублікував відео, на якому зафіксовано ключові епізоди бою Романа "Чиназа" проти групи росіян. Цей ролик варто переглянути та проаналізувати піхотинцям – як один з уроків на тему "Дії в обороні".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Крутий козак!!! Таке враження, що він не електрозварником працював, а в найкрутішому спецназі служив!!!
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07.05.2023 11:34
+27
Класс!
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07.05.2023 11:29
+22
Розмазав кацапів на решето!
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07.05.2023 11:41
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Класс!
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07.05.2023 11:29 Відповісти
Крутий козак!!! Таке враження, що він не електрозварником працював, а в найкрутішому спецназі служив!!!
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07.05.2023 11:34 Відповісти
Круто 👍💪
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07.05.2023 11:35 Відповісти
Розмазав кацапів на решето!
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07.05.2023 11:41 Відповісти
со звуком

https://censor.net/ua/video_news/3416748/*************************************************************************************
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07.05.2023 11:45 Відповісти
раз двадцать уже прослушал
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07.05.2023 11:52 Відповісти
****** царь
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07.05.2023 23:11 Відповісти
Дякуємо хлопцям.
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07.05.2023 11:46 Відповісти
На таких,як Роман,тримається фронт.
Низький уклін нашим Героям.
Якби не ви,то України вже не було б.
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07.05.2023 11:49 Відповісти
а мне с музоном больше понравилось:вчора спалили колонну,сьогоднІ звІльнили село,
ми точно Іх всІх переКуярим-кожному кулю в Епло...
Спалимо накуй все кодло з вошим епучим царем.
СьогоднІ в полон не берем...
СьогоднІ поспати не вийде-відчуєшь,плять,наше добро,
Ти такоІ,плять,Фіздяки отримаєшь-не донесешь гІвно.
Чикай,плять,вІдрацює арта Іми прийдемо до тебе в ночІ...
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07.05.2023 11:51 Відповісти
Що тут сказати - супер Герой "Предатор-2"! Слава ЗСУ!!!
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07.05.2023 11:52 Відповісти
Рембо скромно курит в сторонке
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07.05.2023 11:55 Відповісти
Щира подяка Герою! Бережи себе!
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07.05.2023 11:57 Відповісти
На 1.26. в голову кацапезола попал кто то другой,стреляющий откуда то левее ( выше) наших... Судя по тому, что это был хедшот, и до этого я, во время этого, или сразу после этого не было никаких пулевых "фонтанчиков" рядом с ************ - Я предполагаю, что его завалил наш снайпер!!!

Ну а это в свою очередь говорит о том, что эти 6ро - не есть исключительно заслуга одного нашего бойца, так как кацапов валил , как мы видим, не только он...!

Но это никак не умоляет мужество и профессионализм нашего бойца
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07.05.2023 12:04 Відповісти
нет.скорее всего он просто голову висунул из окопа-Іотримав кулю в Епло...
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07.05.2023 12:06 Відповісти
Ну Конечно Голову высунул ... Иначе не прилетело бы...
Я выше написал для того, что бы и заслуга того кто ему зарядил - была замечена...!
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07.05.2023 12:18 Відповісти
Кулю-в-лоб
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07.05.2023 12:19 Відповісти
Вполне возможно... Да и попадание какое-то сильное для 5,45...
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07.05.2023 13:58 Відповісти
Надо представить парня к высокой награде. Заслужил.
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07.05.2023 12:06 Відповісти
Мда Цензор , вчора це відео було на сайті .Чи ви вже як совок тв крутите передачі для тих хто не міг подивитись бо був на роботі (бо телевізор вдома)..Тоді про пуски ракет по Миколаєву давайте післяобід ще раз напишем бо може хто не знав і був на роботі .
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07.05.2023 12:16 Відповісти
Наверное разные авторы статьи... ,Вот и не уследили....
И в этой статье - интервью бойца. А в вчерашней - краткое описание...
Так что - это немного разное...
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07.05.2023 12:19 Відповісти
Красавчик!👍👍
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07.05.2023 12:55 Відповісти
Крутий воїн, круто знищив ворога, але таких по телевізору не показують, там постійно морди кошевих, пікалових і юзиків, які навалили в штанішки, отримали ордена і десь потихеньку мародерать ЗСУ під прикриттям свого шефа.
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07.05.2023 12:57 Відповісти
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07.05.2023 13:25 Відповісти
Слава Герою!
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07.05.2023 14:03 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.05.2023 16:14 Відповісти
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07.05.2023 21:20 Відповісти
 
 