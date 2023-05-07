ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів. ВIДЕО

Бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади у співпраці з 45-ю окремою артилерійською бригадою ліквідували склад боєприпасів окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.

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