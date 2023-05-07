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ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади у співпраці з 45-ю окремою артилерійською бригадою ліквідували склад боєприпасів окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Начальник склада установил мировой рекорд по прыжкам в сторону без разбега (вправо).
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07.05.2023 12:07 Відповісти
Експерти на ТБ кажуть, що це вже почався наш контрнаступ. Залужний його не оголошує, звісно... Олег Пономарь каже, що це винищення складів з БК ворога та його техніки - лише підготовка до наступу; і Сергій Ауслендер - також про цю підготовку...
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07.05.2023 12:12 Відповісти
икзперди на тб, а у них є свідоцтва експерта, хто сказав, що вони експерти, висери вони тупорилі.
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07.05.2023 20:13 Відповісти
БадаБУУУУУМ ))
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07.05.2023 12:40 Відповісти
Хлапо-о-ок, ок, ок.
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07.05.2023 17:15 Відповісти
Бавовна
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07.05.2023 20:48 Відповісти
 
 