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ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади у співпраці з 45-ю окремою артилерійською бригадою ліквідували склад боєприпасів окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.
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ZoV KobZona
показати весь коментар07.05.2023 12:07 Відповісти Мені подобається 4
Ан Мур
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