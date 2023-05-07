На Херсонщині українські військові знищили групу окупантів. ВIДЕО

На Херсонщині українські воїни успішно ліквідують російських окупантів. За допомогою скидання боєприпасів з дронів на одному з островів у гирлі Дніпра бійці завдали ударів по позиціях загарбників. У результаті у ворога є загиблі та поранені.

Видовищне відео ударів показали у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

На записі видно, як український дрон скидає на позицію російських окупантів боєприпаси. Внаслідок вибуху бліндаж загарбників займається. Після цього дехто із загарбників втікає, інші ж – витягують з вогню трупи окупантів. Тож щоб ніхто не встиг врятуватися - українські воїни атакують загарбників вдруге.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів. ВIДЕО