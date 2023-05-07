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На Херсонщині українські військові знищили групу окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Херсонщині українські воїни успішно ліквідують російських окупантів. За допомогою скидання боєприпасів з дронів на одному з островів у гирлі Дніпра бійці завдали ударів по позиціях загарбників. У результаті у ворога є загиблі та поранені.

Видовищне відео ударів показали у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

На записі видно, як український дрон скидає на позицію російських окупантів боєприпаси. Внаслідок вибуху бліндаж загарбників займається. Після цього дехто із загарбників втікає, інші ж – витягують з вогню трупи окупантів. Тож щоб ніхто не встиг врятуватися - українські воїни атакують загарбників вдруге.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+20
Тікають дрьобані кацапи , як таргани від свтла 😠
здохнете всі , падлюки 😡
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07.05.2023 12:48
+12
Чудова робота !
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07.05.2023 12:55
+7
тільки б обісрати нату, чим тобі не вгодило дане відео де 4 копійчаними снарядами знищили позицію та мінімум 1 орка....
т
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07.05.2023 13:50
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Тікають дрьобані кацапи , як таргани від свтла 😠
здохнете всі , падлюки 😡
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07.05.2023 12:48 Відповісти
зайки під кущиком, мля....
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07.05.2023 17:35 Відповісти
Чудова робота !
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07.05.2023 12:55 Відповісти
А де ж наша арта? Точніше наша НАТОвська арта?
Як НАТО збиралася з совдєпією воювати, якщо в них зовсім зброї немає?
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07.05.2023 13:01 Відповісти
тільки б обісрати нату, чим тобі не вгодило дане відео де 4 копійчаними снарядами знищили позицію та мінімум 1 орка....
т
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07.05.2023 13:50 Відповісти
Но вот как-то сподобилась НАТО накрыть савковый саюз мохнаткой. Да так удачно, что даже и Украина получила независимость.
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07.05.2023 23:25 Відповісти
Полювання..
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07.05.2023 13:09 Відповісти
Подох максим, та й )(уй з ним, закономірна участь окупантів.
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07.05.2023 13:16 Відповісти
музика Alicia Keys - Girl on Fire
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07.05.2023 13:17 Відповісти
Приємно дивитись. . Але ніколи не зрозумію нащо така озвучка. Присутність слова «файєр» не означає що треба озвучувати цим… Хіба мало у нас своєї відповідної музики?
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07.05.2023 13:40 Відповісти
А чого це ваня за нашу травичку ціпляється клєшнями коли його тягнуть?
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07.05.2023 14:11 Відповісти
Покушать не успел, перед концертом йосипа давыдыча.
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07.05.2023 23:26 Відповісти
Результативненько так.
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07.05.2023 17:33 Відповісти
 
 