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На Херсонщині українські військові знищили групу окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Херсонщині українські воїни успішно ліквідують російських окупантів. За допомогою скидання боєприпасів з дронів на одному з островів у гирлі Дніпра бійці завдали ударів по позиціях загарбників. У результаті у ворога є загиблі та поранені.
Видовищне відео ударів показали у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.
На записі видно, як український дрон скидає на позицію російських окупантів боєприпаси. Внаслідок вибуху бліндаж загарбників займається. Після цього дехто із загарбників втікає, інші ж – витягують з вогню трупи окупантів. Тож щоб ніхто не встиг врятуватися - українські воїни атакують загарбників вдруге.
Топ коментарі
+20 Amber
показати весь коментар07.05.2023 12:48
+12 Олександр Шевченко d3903e76
показати весь коментар07.05.2023 12:55
+7 Віктор Телецький ac6b1b3e
показати весь коментар07.05.2023 13:50
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здохнете всі , падлюки 😡
Як НАТО збиралася з совдєпією воювати, якщо в них зовсім зброї немає?
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