Наші бійці обстріляли ворожі позиції з міномета. ВIДЕО

Бійці окремого батальйону спеціального призначення "Гайдамаки" обстріляли ворожі позиції з міномета. В результаті наші воїни ліквідували особовий склад противника: три поранених і двоє вбитих окупантів. Згодом бійці знищили і ворожий БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Детонація БК російської БМП у Водяному. ВIДЕО