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Наші бійці обстріляли ворожі позиції з міномета. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці окремого батальйону спеціального призначення "Гайдамаки" обстріляли ворожі позиції з міномета. В результаті наші воїни ліквідували особовий склад противника: три поранених і двоє вбитих окупантів. Згодом бійці знищили і ворожий БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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07.05.2023 14:00 Відповісти
А миномет ви за своі купили?
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07.05.2023 15:20 Відповісти
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07.05.2023 14:10 Відповісти
Контрнаступ розпочався?
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07.05.2023 15:21 Відповісти
 
 