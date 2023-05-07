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Наші бійці обстріляли ворожі позиції з міномета. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці окремого батальйону спеціального призначення "Гайдамаки" обстріляли ворожі позиції з міномета. В результаті наші воїни ліквідували особовий склад противника: три поранених і двоє вбитих окупантів. Згодом бійці знищили і ворожий БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.
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Александр Витюк 450db56f
показати весь коментар07.05.2023 14:00 Відповісти Мені подобається 4
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Valery Koulga
показати весь коментар07.05.2023 15:20 Відповісти Мені подобається 0
Огусто
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Valery Koulga
показати весь коментар07.05.2023 15:21 Відповісти Мені подобається 0
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