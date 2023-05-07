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Окупанти скидають воду з греблі Каховської ГЕС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З’явилося відео неконтрольованого скидання води через пошкоджену окупантами Каховську ГЕС. Зараз спостерігається високий рівень води у водосховищі. Все це загрожує підтопленням херсонських плавнів та подальшої руйнації електростанції, зокрема, її підводної частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис греблі опублікували у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+21
Кацапи століттями звикли все чуже красти , руйнувати та залишати після
себе руїни !
Мразотою були , є і будуть , якщо ми їх не знищимо 😠
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07.05.2023 14:54
+14
Московська нехристь басурманська...
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07.05.2023 14:43
+13
Ні разу, за часів Неньки, не підтоплювало Київ, дороги Берислав-Мар'їнське, Плавні Олешок.... Прийшло бико-бидло СРСРівське і почалося....
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07.05.2023 14:45
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цитую-- рідко який москаль допливе тепер до середини Дніпра ...
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07.05.2023 14:43 Відповісти
російські терористи скидають воду щоб підтопити берег та ускладнити наступ ЗСУ біля Херсону.
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08.05.2023 07:25 Відповісти
Я не захищаю рашистів, я б цю мразоту сам голими руками душив, але подивіться на опублікованому відео який зараз рівень води біля дамби і спитайте у гідрографів, що буде з дамбою, якщо вода піде на перелив поверх неї. Дамба розрахована на скидання води або через тунелі водоводів гідроагрегатів або через захисні шандори на самої дамбі, у іншому випадку вона руйнується. Через надзвичайно високий рівень води у водосховищах Дніпра зараз на усіх плотинах здійснюється аварійний скид надлишку води. Так що, я не бачу у діях робітників ГЕС якихось диверсій. Нажаль, повінь на Дніпрі зараз затримує можливий наступ наших військ, але уявіть що могло б бути, якби рашисти взірвали дамбу під час форсування нашими ЗСУ Дніпра при переповненому водосховищі. А форсування буде, наймовірніше, саме у острівні частині річки нижче дамби. Так склалось, що природа зараз допомогає мордору, тому вони і втікли на лівий берег, бо знали про ці сезоні проблеми з рівнем води у Дніпрі.
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08.05.2023 08:46 Відповісти
Повінь не зупинить нашого наступу!
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08.05.2023 10:02 Відповісти
Я теж маю на це надію. Але пошукайте у інтернеті інформацію про прорив дамби Запоріжської ГЕС під час другої світової війни, масштаби руйнувань та кількості жертв. А потім візьміть звичайну географічну карту (або знайдіть інформацію у інтернеті) і зрівняйте об'єми Каховського і Дніпровського водосховищ. Можу підказати, Каховське водосховище - 18,3 кубічних кілометрів (!!!!), а водосховище Запоріжської ГЕС - тільки трохи більше 3 куб.км., тобто у шість разів більше і це при номінальному заповнені, а не при теперішньому стані переповнення. Якщо рашисти взірвуть дамбу, а при їхній моралі це буде обов'язково, наступу через Дніпро не буде, а буде катастрофічна загибель форсуючих і забезпечуючих підрозділів. Подивіться на карту низовин нижче греблі Каховської ГЕС, а їх бачив на свої очі, коли ми з друзями багато років тому їздили на рибалку під Голу Пристань і ви зрозумієте, що наступ через острівну зону Херсону надзвичайно небезпечний і його там, скоріше усього, не буде. Зараз уся увага прикута до наступу через Запоріжжя по суходолу, де і буде вирішуватись доля літнього наступу, бо весняного контрнаступу вже не буде.
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08.05.2023 10:33 Відповісти
Московська нехристь басурманська...
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07.05.2023 14:43 Відповісти
Ні разу, за часів Неньки, не підтоплювало Київ, дороги Берислав-Мар'їнське, Плавні Олешок.... Прийшло бико-бидло СРСРівське і почалося....
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07.05.2023 14:45 Відповісти
Кацапи століттями звикли все чуже красти , руйнувати та залишати після
себе руїни !
Мразотою були , є і будуть , якщо ми їх не знищимо 😠
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07.05.2023 14:54 Відповісти
Перестати скидати воду в Запоріжжі і вони перестануть скидати, або знайти кращі місця для переправ
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07.05.2023 14:55 Відповісти
Друг звонил из Запорожья, там потоп, дачи топит, вода поднялась очень сильно.
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07.05.2023 17:45 Відповісти
Вибачте, а куди дівати надлишок води у водосховищі Запоріжської ГЕС, якщо воно вже переповнене? І у мене питання, а Ви колись бачили своїми очима об'єм цього водосховища?
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08.05.2023 08:50 Відповісти
ототак кацапи і їхня "друга армія світу" мощщщно сцяться ЗСУ - "першої армії світу"
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07.05.2023 15:24 Відповісти
Шо зелене падло, запустило кацапів на Південь, а відповідає хай народ що за тебе проголосував у другому турі 2019, хитра многоходовочка, мабуть все по сценарію кремля і фсб
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07.05.2023 16:16 Відповісти
Кон Чен Ий
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07.05.2023 17:52 Відповісти
Щиро дякуємо хрипастій зеленій гниді .
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07.05.2023 16:25 Відповісти
******* 1-й
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07.05.2023 17:56 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЗАТКНУТЬ ЕЁ ТРУПАМИ РОССИЯН !!!
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07.05.2023 17:46 Відповісти
де кацап там завжди безлад бардак біда і горе.
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07.05.2023 18:25 Відповісти
і що нема можливості зробити засідки на тих під@рів
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07.05.2023 20:32 Відповісти
Ну так... це ж логічно з військової точки зору. А ви всі як хотіли? "Проїб...ли" ж і Каховку в тому числі.... тут вода, трохи далі АЕС. Кацапам користуються всіма можливими засобами щоб нанести максимальну шкоду ворогу, тобто нам. Хтось маринував шашлики на травневі?
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08.05.2023 09:03 Відповісти
 
 