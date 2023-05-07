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Окупанти скидають воду з греблі Каховської ГЕС. ВIДЕО
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З’явилося відео неконтрольованого скидання води через пошкоджену окупантами Каховську ГЕС. Зараз спостерігається високий рівень води у водосховищі. Все це загрожує підтопленням херсонських плавнів та подальшої руйнації електростанції, зокрема, її підводної частини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис греблі опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+21 Amber
показати весь коментар07.05.2023 14:54
+14 Slava Holt
показати весь коментар07.05.2023 14:43
+13 Огусто
показати весь коментар07.05.2023 14:45
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себе руїни !
Мразотою були , є і будуть , якщо ми їх не знищимо 😠