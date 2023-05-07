Окупанти скидають воду з греблі Каховської ГЕС. ВIДЕО

З’явилося відео неконтрольованого скидання води через пошкоджену окупантами Каховську ГЕС. Зараз спостерігається високий рівень води у водосховищі. Все це загрожує підтопленням херсонських плавнів та подальшої руйнації електростанції, зокрема, її підводної частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис греблі опублікували у соцмережі.

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