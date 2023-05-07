Українські воїни зачистили позиції окупантів. ВIДЕО

Наші військові показали, як зачищали ворожі позиції. Працювати бійцям доводилося по окопах. В результаті успішної атаки українські десантники на одному з напрямків фронту зуміли зайняти бойові позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.

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