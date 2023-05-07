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Українські воїни зачистили позиції окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наші військові показали, як зачищали ворожі позиції. Працювати бійцям доводилося по окопах. В результаті успішної атаки українські десантники на одному з напрямків фронту зуміли зайняти бойові позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+62
Свои позиции орки всегда маскируют под помойку.
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07.05.2023 15:17
+26
Викурили як тараканів
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07.05.2023 15:22
+24
Поцікавтесь досвідом американців, які вогнеметами зачищали японські укріплення. Бути вогнеметником означало бути потенційним смертников, одна куля могла перетворити вогнеметника і тих хто поруч в живі смолоскипи. Йшли у вогнеметники добровольці.
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07.05.2023 15:58
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Свои позиции орки всегда маскируют под помойку.
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07.05.2023 15:17 Відповісти
гарно шукати з беспілотника по купах сміття
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07.05.2023 17:29 Відповісти
Викурили як тараканів
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07.05.2023 15:22 Відповісти
В мене під час перегляду таких відео завжди виникає питання - чому не використовуються ранцеві вогнемети у таких випадках?
Агов оборонпром, в чому проблема?
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07.05.2023 15:28 Відповісти
Іване ,викурюють тим,що мають.
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07.05.2023 15:37 Відповісти
Тому і в мене питання до оборонпрому - чому виготовити для хлопців вогнемети?
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07.05.2023 15:40 Відповісти
із відкатами для "зелених", ніхто виготовляти їх не буде до тих пір,поки ця влада в Україні.
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07.05.2023 15:49 Відповісти
может не надо тулить откаты для зеленых прямо везде? Ни в одной нормальной стране они уже давно не используются.
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07.05.2023 20:27 Відповісти
Ни в одной нормальной стране они уже давно не используются. (В нормальних країнах не розміновують проходи власної території перед загрозою війскового нападу ворога, як і не будують дороги перед війною .В нормальних країнах купляють зброю для захисту населення всюди, де тільки можна)Відкати "везде" підключення будівельного майданчику "Байрактар" до енергопостачання.це не "везде",а в стратегічно необхідній зброї для України(безпілотники)
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07.05.2023 21:48 Відповісти
конкретно ведь речь про ранцевые огнемёты, а не "вообще". И их нет, так как они совершенно не актуальны в современной войне, а не потому что деньги на них разворовали. Это не значит, что деньги не разворовывают или Чонгар не разминировали, но это другой вопрос
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07.05.2023 21:55 Відповісти
Поцікавтесь досвідом американців, які вогнеметами зачищали японські укріплення. Бути вогнеметником означало бути потенційним смертников, одна куля могла перетворити вогнеметника і тих хто поруч в живі смолоскипи. Йшли у вогнеметники добровольці.
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07.05.2023 15:58 Відповісти
Тоже задавался этим вопросом... Может огнемёты запрещены какими-то конвенциями...
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07.05.2023 16:02 Відповісти
"буратіно" та "сонцепьок" -це фактично вогнемети. Є інформація, що наші затрофеїли декілька таких чудовиськ у кацапів ще навесні 2022. Одна проблема -трофейний боєкомплект швидко закінчився, а в Україні снарядів для таких монстрів нема і ніколи не було, бо рф почала їх виробляти тільки після 1992 р.
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07.05.2023 16:32 Відповісти
Це не вогнемети! Вогнемет викідає бензинову суміш, яка просто горить. А «Буратіно» разпиляе аерозольну суміш, яка підпалюєттся і дає ефект обьемного вибуху. це має більший ефект враження
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08.05.2023 02:27 Відповісти
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07.05.2023 17:32 Відповісти
неэффективность огнемета в современном бою, опастность для наступающих, в случае пападания в ранец с жидкостью, выходит из строя все отделение, заменили термобарическими гратами и выстрелами к рпг
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07.05.2023 18:18 Відповісти
РГТ-27С - термобарическая ручная граната украинского производства. Предназначена для использования против живой силы, небронированной и легкобронированной техники. Есть видосы, где ее успешно применяют, возможно и на этом видео ее использовали
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07.05.2023 18:21 Відповісти
ееееее, мабуть тому, що їх вже немає на озброєнні. і бачиш він стріляє прямо, тому треба стати перед тою діркою, а звідти може прилетіти, гранату простіше кинути.
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07.05.2023 20:05 Відповісти
Не обов'язково одразу ставати перед входом. Робиться черга пусків, один за одним, потроху підходячи до цілі.
Вистряти перед полум'ям не можливо
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08.05.2023 02:32 Відповісти
для цього придумали кращі засоби, а ранець, його не надовго вистачить. Практичний досвід показав його неефективність. на ту вагу мажна взяти термобаричних гранат, чи уламкових і набагато ефективніше.
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08.05.2023 08:39 Відповісти
Справжні мисливці! Так лисів і борсуків з нір викурюють. Хоча звірів жаль. А кацапів ні.
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07.05.2023 15:32 Відповісти
І продензифікувати.. напалмом..
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07.05.2023 15:39 Відповісти
660 убитых за сутки не считая Захара Прилепина
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07.05.2023 15:45 Відповісти
не рахуючи пісюна захара прилєпіна, бо сам захар очухався
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07.05.2023 16:11 Відповісти
Жозефіні то всерівно було зайвим...
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08.05.2023 11:28 Відповісти
ну да, это эффективнее, чем заливать норы водой.
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07.05.2023 16:16 Відповісти
Те що з прилепіна зробили самовар це не погано, це закономірна карма. Буде йому над чим замислитись підпеченим трохи мізком. І обов язково деморалізує інших покидьків.
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07.05.2023 16:59 Відповісти
НАКИДАЛИ БЫСТРО !)
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07.05.2023 21:07 Відповісти
Нафіга ті ранці з балонами, якщо є ******* зброя?
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08.05.2023 02:21 Відповісти
 
 