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Українські воїни зачистили позиції окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наші військові показали, як зачищали ворожі позиції. Працювати бійцям доводилося по окопах. В результаті успішної атаки українські десантники на одному з напрямків фронту зуміли зайняти бойові позиції окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
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