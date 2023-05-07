Зрадник Царьов зізнався, чому Росія б’є по цивільних. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Колишній нардеп та зрадник Олег Царьов зізнався, що Росія завдає ударів по цивільних через неможливість дістатися до керівництва України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо із інтерв'ю зрадника, яке опублікували у соцмережі. Ба більше, Царьов напряму погрожував "розправою" жителям Києва, Дніпра та Умані.
Топ коментарі
+59 Яр Холодний
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+38 arye z.
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Будь ласка, зачекайте...
**** дырявая....
А Ви усвідомлюєте - скільки в минулій історії було випадків, коли більшість країн підтримували одну сторону у війні, а помом, коли інша сторона переймала методи ворога тут же говорили, мовляв, вони всі однакові і всі варвари?! Ви пропонуєте те, що ********** гірше не зробить і українцям не допоможе.
А ось імідж ЗСУ і взагалі дженду того, що це війна цивілізацій сильно зіпсує !
Как и алкоголик Медведев,а ***** держит свою пасть закрытой.
Целенаправленная стрельба по цивилистам запрещена,а сопутствующие потери нет.
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Ця мерзота ригів разом з їх засновником з організованого злочинного угрупування кічми і його посіпак, 29 років розкрадали та розграбовували УКРАЇНУ і прихватизовували всі НАДПРИБУТКОВІ ПІДПРИЄМСТВА України розграбовуючи БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ і стравлювали між собою ГРОМАДУ УКРАЇНИ поки не стали охрінівшими "олігархами-злодіями" у владі, зрадниками на нев**бенними мецинатами-філянтропами та гетьманами-латифундистами, що заклали міну сповільненої дії у ЗАКОН про ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ де віддали на відкуп злодіям та їх родинам на їх розсуд, деребан земельних паїв та місцевих територіальних бюджетів...!!!
Усіх по ланцюжку до останньої мерзоти....!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DjCK_hNidbM&t=141s
П.С: І цю таку спотворену харю ви вибирали до ВР?! Цікаво в якому регіоні такий "мудрий нарід"??
зелені падлюки що теж?
та ну нах...