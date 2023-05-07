Зрадник Царьов зізнався, чому Росія б’є по цивільних. ВIДЕО

Колишній нардеп та зрадник Олег Царьов зізнався, що Росія завдає ударів по цивільних через неможливість дістатися до керівництва України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо із інтерв'ю зрадника, яке опублікували у соцмережі. Ба більше, Царьов напряму погрожував "розправою" жителям Києва, Дніпра та Умані.

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