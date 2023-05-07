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Зрадник Царьов зізнався, чому Росія б’є по цивільних. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Колишній нардеп та зрадник Олег Царьов зізнався, що Росія завдає ударів по цивільних через неможливість дістатися до керівництва України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо із інтерв'ю зрадника, яке опублікували у соцмережі. Ба більше, Царьов напряму погрожував "розправою" жителям Києва, Дніпра та Умані.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+59
Якщо "керівництво України (у його рузумінні) - це "Блазень" з д"Єрмаком - так ми їх кацапам можем і так віддать Гірше від цього Україні не стане!
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07.05.2023 16:12
+38
Мені здається, що у сценарії "Собачого Серця" припустилися помилок і розвиток сюжету пішов трохи іншим шляхом. Дивлячись на Царьова я бачу і розумію, що Шаріков таки одружився з тією симпатичною дівкою в капелюшку і мав з нею потомство.
Ось Царьов, з його собачими рисами обличчя і є нащадком Шарікова в третьому поколінні. І розумом схожий, і зовнішністю, і поглядами та й манерою розмовляти
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07.05.2023 16:18
+35
- На месте Прилепина должен был быть я.
- Напьешься - будешь.
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07.05.2023 16:22
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Цікаво почути думку тих, хто обирав царьова депвтатом Верховної Ради.
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07.05.2023 16:29 Відповісти
вони щас балакають на чистий Украинский Мови
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07.05.2023 16:31 Відповісти
Як ти?
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07.05.2023 16:52 Відповісти
ага
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07.05.2023 17:03 Відповісти
Вангую, що це ті ж, хто голосував за зелених.
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07.05.2023 17:01 Відповісти
Обирали його ті, для котрих "днєпрапітровск нікаґда нібудіт біндєравскім!". І знову виберуть. І його, і ригів, і Зє...
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07.05.2023 17:29 Відповісти
по списку від ригіонів.
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07.05.2023 23:18 Відповісти
Мысли мудреца , мы их не достанем, ээээ , уууу...
**** дырявая....
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07.05.2023 16:34 Відповісти
Занадто комплементарно - тут істота явно безхордова, точно не ссавець і навіть не рептилойд. Щось на кшалт тарантула або таргана !
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07.05.2023 18:37 Відповісти
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07.05.2023 16:42 Відповісти
Занадто комплементарно - тут істота явно безхордова, точно не ссавець і навіть не рептилойд. Щось на кшалт тарантула або таргана !
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07.05.2023 18:38 Відповісти
Мурзилка - редкий идиот.
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07.05.2023 16:44 Відповісти
Око за око. Надо тоже бомбить те города где засели враги Украины. А это чмо говорящее тоже надо к Кобзону отправить скорее. Задержался тварь на этом свете. Всех достанет рука правосудия Украины
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07.05.2023 16:50 Відповісти
Вподобатися рептилойдам ?!

А Ви усвідомлюєте - скільки в минулій історії було випадків, коли більшість країн підтримували одну сторону у війні, а помом, коли інша сторона переймала методи ворога тут же говорили, мовляв, вони всі однакові і всі варвари?! Ви пропонуєте те, що ********** гірше не зробить і українцям не допоможе.
А ось імідж ЗСУ і взагалі дженду того, що це війна цивілізацій сильно зіпсує !
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07.05.2023 18:45 Відповісти
Занадто компліментарно.
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08.05.2023 09:12 Відповісти
ну якщо відкинути моральну складову,а чисто практичну,чим бамбіть зібрався? голою сракою?
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07.05.2023 23:44 Відповісти
Це ЧМО вже нікому не потрібно. Навіть коли він і скаже правду. Після стількох Брехні та Зрад.
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07.05.2023 16:58 Відповісти
дурень бл..., песков же сказав що всім керує Джо Байден
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07.05.2023 17:00 Відповісти
І про Обаму не слід забувати: краде, холєра, у кацапів жарівки у під'їздах, щоб там же напаскудити!
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07.05.2023 22:30 Відповісти
Здохні кусок падалі.
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07.05.2023 17:00 Відповісти
І чому ця мерзена істота ще жеве? ,ось чим мав би зайнятись Буданов ,а не розповідати казки про звільнений Крим.
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07.05.2023 17:02 Відповісти
При Зелі всі перспективні молоді люди України пішли у шоу-бізнес. Це краще ніж загинути десь під Бахмутом.
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07.05.2023 17:40 Відповісти
Потомок Шарикова даже не соображает,что мелет. И такое же уй@бище слушая это существо гривой машет. С понтом,согласен. Все генетические кацапы-это тупиковая ветвь человечества. Независимо от паспорта,который они имеют.
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07.05.2023 17:17 Відповісти
Он никто и может молоть что угодно
Как и алкоголик Медведев,а ***** держит свою пасть закрытой.
Целенаправленная стрельба по цивилистам запрещена,а сопутствующие потери нет.
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07.05.2023 17:22 Відповісти
Деж ти такий розумний був до 7.05.23.?🤣🌹
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07.05.2023 17:40 Відповісти
феерическая ******** ************......................
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07.05.2023 17:41 Відповісти
Алєг , как другу тебе говорю - лучше би ти дєржал язик за зубамі . !!

.
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07.05.2023 18:30 Відповісти
Уся ригівська мерзота має бути вирахувана разом з її нащадками та їх молодіжними крилами недоносків і разом з засновником партії ригів мають бути ліквідовані по ланцюжку до останнього, з конфіскацією всього, що накрали у ГРОМАДИ УКРАЇНИ ставши нев**беними олігархами-злодіями...!!!
Ця мерзота ригів разом з їх засновником з організованого злочинного угрупування кічми і його посіпак, 29 років розкрадали та розграбовували УКРАЇНУ і прихватизовували всі НАДПРИБУТКОВІ ПІДПРИЄМСТВА України розграбовуючи БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ і стравлювали між собою ГРОМАДУ УКРАЇНИ поки не стали охрінівшими "олігархами-злодіями" у владі, зрадниками на нев**бенними мецинатами-філянтропами та гетьманами-латифундистами, що заклали міну сповільненої дії у ЗАКОН про ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ де віддали на відкуп злодіям та їх родинам на їх розсуд, деребан земельних паїв та місцевих територіальних бюджетів...!!!
Усіх по ланцюжку до останньої мерзоти....!!!
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07.05.2023 18:38 Відповісти
В Николаеве избили и забросали яйцами народного депутата Олега Царева
https://www.youtube.com/watch?v=DjCK_hNidbM&t=141s
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07.05.2023 19:02 Відповісти
У нас сцарев, власть отображает интересы народа, иначе её снесли бы, чай не рабсея, кремляди это знают, поэтому пытаются силой сломать волю народа Украины и установить подконтрольную тоталитарную диктатуру.
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07.05.2023 21:11 Відповісти
і без імбецилів по типу цього персонажу знаємо по чому вони бьють. я взагалі не розумію що ще комусь не чхати що там каже русня?
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07.05.2023 21:14 Відповісти
зрадная мразь,будь ты проклят!
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07.05.2023 21:41 Відповісти
Може це він хоче сказати, що добратися до ЗЕ! не може, то ми будемо херачить вас поки ви самі не деактивуєте ЗЕ! тому що він зрадив нас, надіялися , що він тишком здасть пів-України, а тепер впирається.

П.С: І цю таку спотворену харю ви вибирали до ВР?! Цікаво в якому регіоні такий "мудрий нарід"??
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08.05.2023 07:06 Відповісти
всі звіснете...
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08.05.2023 06:44 Відповісти
обучили обезьяну говорить...
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08.05.2023 06:51 Відповісти
Кому з нас ще цікава думка цього дебіла?!
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08.05.2023 10:30 Відповісти
Як же ж ковбасить падаль після того, як його в Дніпрі під сраку послали до прадєдов. Але ж воно було кінчене й неделаке, тому від цього організму нічого, окрім жорстокої помсти за свою втрачену гарну житушку у Дніпрі, очікувати нічого. Тому падаль заслуговує лише на одне ...
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08.05.2023 11:19 Відповісти
ну царьов цаьовим - те падло звічне і назавжди ..
зелені падлюки що теж?
та ну нах...
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13.05.2023 12:08 Відповісти
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