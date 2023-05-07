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Бійці 72-ї ОМБр знищили російську БМП. ВIДЕО
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Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців на Донецькому напрямку ліквідували ворожу БМП за допомогою ПТРК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували бійці 72-ї ОМБр на сторінці у фейсбуці.
Топ коментарі
+13 Толик Инкогнито 66d6708f
показати весь коментар07.05.2023 16:53
+9 Ирина Александра
показати весь коментар07.05.2023 16:55
+7 Яр Холодний
показати весь коментар07.05.2023 16:56
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- Хлопці! Не "швидіть" так! Ви ж любите "гарячих "хахлушек"? Давайте цілуваться!
Та й зацілувала до смерті!
і погляньте на капот бехи до вибуху бк
а скаргу я тільки в спортлото напишу як прикрутить
Крім того - при попаданні кумулятивного заряду у тверду поверхню він вибухає Кумулятивний струмінь пробиває її а за нею розсіюється конусом підпалюючи все за бронею та вражаючи ударною хвилею все у зоні своєї дії От того те й з "капотом" Спочатку вдарила вперед у бойове відділення вибухова хвиля заряду ПТРК а потім від його полум"я загорівся боєкомплект