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війна (56544) 72 окрема механізована бригада (198) ПТРК (71) БМП (222)

Бійці 72-ї ОМБр знищили російську БМП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців на Донецькому напрямку ліквідували ворожу БМП за допомогою ПТРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували бійці 72-ї ОМБр на сторінці у фейсбуці

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни зачистили позиції окупантів. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+13
Походу добре була напакована
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07.05.2023 16:53
+9
красівоє
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07.05.2023 16:55
+7
Їдуть кацапи на БМП по Україні І тут доганяє їх "Стугна":
- Хлопці! Не "швидіть" так! Ви ж любите "гарячих "хахлушек"? Давайте цілуваться!
Та й зацілувала до смерті!

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07.05.2023 16:56
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Походу добре була напакована
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07.05.2023 16:53 Відповісти
красівоє
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07.05.2023 16:55 Відповісти
Їдуть кацапи на БМП по Україні І тут доганяє їх "Стугна":
- Хлопці! Не "швидіть" так! Ви ж любите "гарячих "хахлушек"? Давайте цілуваться!
Та й зацілувала до смерті!

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07.05.2023 16:56 Відповісти
схоже що їх зацілувала ТМ-62 і не доганяла, а терпляче чекала
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07.05.2023 17:22 Відповісти
Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців на Донецькому напрямку ліквідували ворожу БМП за допомогою ПТРК. Джерело: https://censor.net/ua/v3416851
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07.05.2023 17:28 Відповісти
та я читав але птрк часто помітні
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07.05.2023 17:37 Відповісти
Напиши скаргу адміну! А "увалили" БМП скоріш всього навздогінці - бо горить саме десантне відділення
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07.05.2023 17:42 Відповісти
тобто ввали свої щоб швидше бк на передову віз ?
і погляньте на капот бехи до вибуху бк
а скаргу я тільки в спортлото напишу як прикрутить
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07.05.2023 17:46 Відповісти
А ти вважаєш , що "лінія фронту" малюється на карті лінійкою та олівцем , а на місцевості за допомогою артилерійської буссолі? На полі бою буває що "чорт ногу зламає" - не знаєш де свої і де - чужі Могла БМП проскочить передній край і їй навздогінці хлопці наші увалили Але це лише одна з версій Походив-би я там поряд - може-б і точніше щось сказав
Крім того - при попаданні кумулятивного заряду у тверду поверхню він вибухає Кумулятивний струмінь пробиває її а за нею розсіюється конусом підпалюючи все за бронею та вражаючи ударною хвилею все у зоні своєї дії От того те й з "капотом" Спочатку вдарила вперед у бойове відділення вибухова хвиля заряду ПТРК а потім від його полум"я загорівся боєкомплект
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07.05.2023 18:31 Відповісти
и мангал не помог
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07.05.2023 16:56 Відповісти
маю надію що в ні сидів повний комплект вишкребків
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07.05.2023 17:01 Відповісти
Щодо "вишкребків" - "хтозна" А от ************ БМП була набита "під зав"язку" Можливо везли на передній край б/к
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07.05.2023 17:30 Відповісти
Саундтрек чудовий а відео просто шедевральне.
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07.05.2023 17:02 Відповісти
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07.05.2023 17:06 Відповісти
Яка краса!
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07.05.2023 17:50 Відповісти
Вах!
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07.05.2023 18:18 Відповісти
Вжух взорвался, вжух собрался, Вжух взорвался...
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07.05.2023 23:35 Відповісти
Суки!Із-за них скільки деревин постраджало.
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08.05.2023 07:28 Відповісти
 
 