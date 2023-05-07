Бійці 72-ї ОМБр знищили російську БМП. ВIДЕО

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців на Донецькому напрямку ліквідували ворожу БМП за допомогою ПТРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікували бійці 72-ї ОМБр на сторінці у фейсбуці.

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