Цей тиждень був дуже плідним для України у плані постачанні зброї, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський 7 травня виступив із традиційним відеозверненням до співгромадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, виступ Зеленського розміщений у офіційному телеграмі Глави держави.
Зеленський зазначив: "Завершується цей тиждень – дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами.
Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не зупиняється ні на день!
Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову та області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих.
Я дякую кожному і кожній у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів!
Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях! Дякую кожному і кожній нашому воїну за кожен успіх на полі бою! Слава вам, українські герої! Слава Україні!"
Будь ласка, зачекайте...
Но есть и для их детей:
Ну з того ВПК . що ти руйнував починаючи з 2019
- ☝️Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення)
- ☝️Збройні заводи часто працювали в режимі скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- ☝️Замовлень на КБ «ЛУЧ» (протитанкові комплекси) немає.
- ☝️Скасовано програму фінансування наших «Громів» (дальність 500 км), «Сапсанів» (дальність 50-480 км, «Нептунів» (крилата ракета, дальність 280 км), «Вільхи-М» (ракетний комплекс, дальність до 130 км.) Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
А може й засцяли напасти..але маємо, те що маємо..
зелений зрадник їх лідор до тепер.
Боневтік
Здав Херсон, ЗАЕС, Каховську ГЕС, коридор в Крим - то таке для цих убогих.
Чонгар з верещучкою і дєрмаком розмінував - ні, то не він, то якийст кулініч, всі забули про ту дибілку з парасолькою і піар про перехід.
А виведені частини з перешийка - ні, не знаємо.
Шашлики цього дибіла закінчились сотнями тисяч втрачених життів маріупольців і АЗОВЦІВ, але ні, вони то не зв'язують.
Боневтік, лідор !
Фу, тошнить від того гундоса вонючого.
Знайте 73%, вся та кров героїв і цивільних громадян з усіма ракетами включно, Уманню і т.д - на ваших руках також. 21.04.2019 !!!
Але ви того ніколи не визнаєте, бо ні розуму ні... !
Та кому то говорити.
2) Був період у 2016-2018. Коли перестали. Ба більше йшла повзуча деокупація ОРДЛО
Але мудрий нарИд вирішив проголосувати за бевзя , що бачив мир в очах х@йла
Бо за кордоном не крутили "слугу-урода" та взагалі Г+Г не дуже дивляться
"у травні й червні"Так вот ты какое весеннее контрнаступление в июне.