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Зеленський (17459) звернення (350)

Цей тиждень був дуже плідним для України у плані постачанні зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський 7 травня виступив із традиційним відеозверненням до співгромадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, виступ Зеленського розміщений у офіційному телеграмі Глави держави.

Зеленський зазначив: "Завершується цей тиждень – дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами.

Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не зупиняється ні на день!

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Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову та області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих.

Я дякую кожному і кожній у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів!

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях! Дякую кожному і кожній нашому воїну за кожен успіх на полі бою! Слава вам, українські герої! Слава Україні!"

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+43
А де наша зброя.

Ну з того ВПК . що ти руйнував починаючи з 2019

- ☝️Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення)

- ☝️Збройні заводи часто працювали в режимі скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).

- ☝️Замовлень на КБ «ЛУЧ» (протитанкові комплекси) немає.

- ☝️Скасовано програму фінансування наших «Громів» (дальність 500 км), «Сапсанів» (дальність 50-480 км, «Нептунів» (крилата ракета, дальність 280 км), «Вільхи-М» (ракетний комплекс, дальність до 130 км.) Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
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07.05.2023 20:25
+38
А на шашлики не підемо? Дехто повіривши, втратив життя. А зброю протрібно було три роки робити свою і не робити вигляду, що нічого не відбулося.
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07.05.2023 20:24
+25
Думаю, хєр би орки полізли такою навалою навіть на погано озброєну Україну, знаючи, що при владі українські патріоти. А так у руля свої посони - єрмаки, татарови, подоляки, гетьманцеви, арахамії, баканови... Де кремлю тільки треба, там гниди і пхають палиці Україні в колеса.
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07.05.2023 20:44
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07.05.2023 20:23 Відповісти
Але "сєкта" - це прихильники Порошенка. Дивіться не переплутайте.
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07.05.2023 20:38 Відповісти
С пианино было бы лучше.
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07.05.2023 20:40 Відповісти
Слова.... слова...., а справи..........
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07.05.2023 21:26 Відповісти
Якийсь схожий на криштопа
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07.05.2023 21:27 Відповісти
это для взрослых.
Но есть и для их детей:
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07.05.2023 21:50 Відповісти
А на шашлики не підемо? Дехто повіривши, втратив життя. А зброю протрібно було три роки робити свою і не робити вигляду, що нічого не відбулося.
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07.05.2023 20:24 Відповісти
А де наша зброя.

Ну з того ВПК . що ти руйнував починаючи з 2019

- ☝️Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення)

- ☝️Збройні заводи часто працювали в режимі скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).

- ☝️Замовлень на КБ «ЛУЧ» (протитанкові комплекси) немає.

- ☝️Скасовано програму фінансування наших «Громів» (дальність 500 км), «Сапсанів» (дальність 50-480 км, «Нептунів» (крилата ракета, дальність 280 км), «Вільхи-М» (ракетний комплекс, дальність до 130 км.) Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
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07.05.2023 20:25 Відповісти
Було б чим хвости припалити падлам..

А може й засцяли напасти..але маємо, те що маємо..
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07.05.2023 20:29 Відповісти
Думаю, хєр би орки полізли такою навалою навіть на погано озброєну Україну, знаючи, що при владі українські патріоти. А так у руля свої посони - єрмаки, татарови, подоляки, гетьманцеви, арахамії, баканови... Де кремлю тільки треба, там гниди і пхають палиці Україні в колеса.
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07.05.2023 20:44 Відповісти
Вони з 14 року лізуть
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07.05.2023 20:57 Відповісти
Для розуміння того, що я написав, просто порівняй масштаби піздєца 2014-го і 2021-го років.
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07.05.2023 21:00 Відповісти
невже "пасматрєть в глаза і увідєть там мір" не допомогло?
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07.05.2023 21:01 Відповісти
Їм нічого не допоможе.
зелений зрадник їх лідор до тепер.
Боневтік
Здав Херсон, ЗАЕС, Каховську ГЕС, коридор в Крим - то таке для цих убогих.
Чонгар з верещучкою і дєрмаком розмінував - ні, то не він, то якийст кулініч, всі забули про ту дибілку з парасолькою і піар про перехід.
А виведені частини з перешийка - ні, не знаємо.
Шашлики цього дибіла закінчились сотнями тисяч втрачених життів маріупольців і АЗОВЦІВ, але ні, вони то не зв'язують.
Боневтік, лідор !
Фу, тошнить від того гундоса вонючого.
Знайте 73%, вся та кров героїв і цивільних громадян з усіма ракетами включно, Уманню і т.д - на ваших руках також. 21.04.2019 !!!
Але ви того ніколи не визнаєте, бо ні розуму ні... !
Та кому то говорити.
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08.05.2023 06:33 Відповісти
1) Масштаб

2) Був період у 2016-2018. Коли перестали. Ба більше йшла повзуча деокупація ОРДЛО

Але мудрий нарИд вирішив проголосувати за бевзя , що бачив мир в очах х@йла
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07.05.2023 21:06 Відповісти
То Ви за нього у посольстві голосували? Бо кажуть, тільки ті хто за кордон виїхав чесно голосував. По приколу.
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08.05.2023 00:12 Відповісти
Взагаліто на абсолютній більшості дільниць за кордоном переміг - Порох.

Бо за кордоном не крутили "слугу-урода" та взагалі Г+Г не дуже дивляться
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08.05.2023 02:37 Відповісти
Років через 5 - 20 знімуть документалку й ми дізнаємось, як ті результати виборів малювали. Бо можливостей й варіантів, з урахуванням адмінресурсу й бабла, дофіга було.
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08.05.2023 03:08 Відповісти
Та ні , просто за кордоном голосували не фанати "слуги урода" та Г+Г тому такі різні результати
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08.05.2023 09:23 Відповісти
Ето какой-та пазор.
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07.05.2023 20:34 Відповісти
Ганьба !
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07.05.2023 22:22 Відповісти
Виповзло.."Вечірній опохмєл"..
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07.05.2023 20:27 Відповісти
Актор розмовного жанру. І вечора не мине щоб він своїм ''таблом'' не світив.
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07.05.2023 20:34 Відповісти
Вот оно вылезло.Горловские бомжи интересуются когда опять с концертом приедет.
"у травні й червні"Так вот ты какое весеннее контрнаступление в июне.
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07.05.2023 20:37 Відповісти
Коли до дому?
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07.05.2023 20:40 Відповісти
Одразу як ти з зєльоной шоблой на фронт поїдеш
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07.05.2023 21:06 Відповісти
Виліз Шмуля Оманський.
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07.05.2023 20:38 Відповісти
про зброю під час війни інформація повинна бути засекреченою. воно не дурне, воно йбануте.
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07.05.2023 20:41 Відповісти
Пацанчик, ти вже розберись толком.. вчора ти казав що мало ...сьогодні вже багато. Хай тобі хтось один промови пише. Краще, якщо військовий. Але не той злодюга рєзніков.
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07.05.2023 20:43 Відповісти
есть впечатление, что США получили некие сигналы из Москвы, привязанные к 9 мая, - и потому попросили Залужного ещё немного потерпеть, пока не выяснится, какая группировка победила
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07.05.2023 20:51 Відповісти
Хай собі патякає, Цензор не єдиномарафет і його читачам з цим зеленим опудалом все давно зрозуміло.
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07.05.2023 20:58 Відповісти
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07.05.2023 21:01 Відповісти
Так це Україна напала на Засрашку.... таблетки забув випити хтось.
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07.05.2023 21:28 Відповісти
На маленькую расию, напала большая Украина. по версии 140млн шизофреников.
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07.05.2023 23:46 Відповісти
Такое чувство, что он своими бесконечными пустыми ритуальными "подяками" намеревается заменить выплаты для воинов
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07.05.2023 21:03 Відповісти
Дякула.
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07.05.2023 21:21 Відповісти
И глазками влево-вправо по написанному тексту зырк-зырк
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07.05.2023 21:08 Відповісти
подоляк з дєрмаком передали фсбешну шпаргалку, для навішування " мудрому наріду" на вухо ...
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07.05.2023 22:13 Відповісти
Ну з кожної дзюрки... єфект буде зворотній !!!
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07.05.2023 21:36 Відповісти
Три роки вола ї&ав,поклавши на міжнародні відносини.Шаройо&ився по Оманам та Буковелям,тепер з відосів зі шкури пнеться,щоб показати роботу, яку робить ЗСУ та союзники.
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07.05.2023 21:42 Відповісти
Закупка МОУ йде вся через прокладки Ер.мак.а, у Рєзніков ліцо, подивіться інтерв'ю Лероса Яніні Соколовій
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07.05.2023 22:36 Відповісти
#LendLease4UA
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07.05.2023 23:14 Відповісти
Зеля відмовився від Ленд-Лиза.
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08.05.2023 07:58 Відповісти
беспринципность, наглость, тупость, вечная какая-то усталая задроченность - вот главные черты брехуна... посмотрев интервью без бумажки, понимаешь какое оно неумное...
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08.05.2023 07:09 Відповісти
 
 