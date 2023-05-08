Невідомий чоловік вийшов з прапором України у двір житлової багатоповерхівки окупованого Маріуполя. ВIДЕО

Невідомий чоловік вийшов з прапором України у двір житлової багатоповерхівки в захопленому окупантами Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі, що зроблений з вікна квартири іншими мешканцями цього будинку, чоловік ходить туди-сюди з розгорнутим стягом.

Автор відео не схвально ставиться до таких дій чоловіка, але не зрозуміло, з якої причини: чи через смертельний ризик такої акції, чи через свою проросійську позицію.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через окупований Маріуполь активно перекидають броньовану техніку, - Андрющенко. ВIДЕО