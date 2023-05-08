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Невідомий чоловік вийшов з прапором України у двір житлової багатоповерхівки окупованого Маріуполя. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Невідомий чоловік вийшов з прапором України у двір житлової багатоповерхівки в захопленому окупантами Маріуполі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі, що зроблений з вікна квартири іншими мешканцями цього будинку, чоловік ходить туди-сюди з розгорнутим стягом.
Автор відео не схвально ставиться до таких дій чоловіка, але не зрозуміло, з якої причини: чи через смертельний ризик такої акції, чи через свою проросійську позицію.
Топ коментарі
+54 Михаил Грушевский
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+35 Михаил Грушевский
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Слава Україні!
Героям Слава!
просто бояться, що приїдуть, будуть з"ясовувати
Куди ж воно ділось? Відкіля взялось?
І дурень, і мудрий нічого не знає.
Живе... умирає... Одно зацвіло
А друге зав'яло, навіки зав'яло...
ГАЙДАМАКИ,Тарас Шевченко
Жити вже треба зараз задля майбутнього, а не чекати приходу "пророка" раз в пять років.
Не надо,лучше проколи им колесо или насри на сиденье.
Обидва.
Провокація з якою метою ?