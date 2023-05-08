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Невідомий чоловік вийшов з прапором України у двір житлової багатоповерхівки окупованого Маріуполя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Невідомий чоловік вийшов з прапором України у двір житлової багатоповерхівки в захопленому окупантами Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі, що зроблений з вікна квартири іншими мешканцями цього будинку, чоловік ходить туди-сюди з розгорнутим стягом.

Автор відео не схвально ставиться до таких дій чоловіка, але не зрозуміло, з якої причини: чи через смертельний ризик такої акції, чи через свою проросійську позицію. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+54
Друже... от навіщо ти так? Зараз знайдеться маларос, який побіжить до кацапів і здасть тебе...
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08.05.2023 09:17
+44
Це відчай ...
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08.05.2023 09:19
+35
А це до чого Ви? Ну вб'ють після цього мокши людину, кому від цього легше стане?
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08.05.2023 09:30
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Друже... от навіщо ти так? Зараз знайдеться маларос, який побіжить до кацапів і здасть тебе...
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08.05.2023 09:17 Відповісти
Це відчай ...
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08.05.2023 09:19 Відповісти
Я постійно спілкуюсь з людьми які живуть в Маріуполі.Так це відчай.Там є люди котрі чекають Україну.Но чім далі,тим меньше вірять в деокупацію.Виїзжати не хочуть,воліють скорійш вмерти дома,чім їхати світ заочі.Це Маріупольці.
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08.05.2023 14:00 Відповісти
Вовків боятися - в ліс не ходити 😠
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08.05.2023 09:26 Відповісти
А це до чого Ви? Ну вб'ють після цього мокши людину, кому від цього легше стане?
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08.05.2023 09:30 Відповісти
Кацапне
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08.05.2023 10:23 Відповісти
"Ловля на живця". Відомий прийом фсб.
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08.05.2023 09:20 Відповісти
Автор видео-конченый
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08.05.2023 09:20 Відповісти
Невідомому герою-респект...
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08.05.2023 09:23 Відповісти
І щоб розумів кожний кацап-"Безумству храбрых поем мы песню!!!"
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08.05.2023 13:13 Відповісти
Це героічний поступок Людини , яка любить Украіну ‼️
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08.05.2023 09:25 Відповісти
Це - або провокація фсб, або - самогубство...
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08.05.2023 12:30 Відповісти
Так, скоріш за все - провокація ФСБ. Бо такий прапор ще треба було десь взяти. І ховати його не так просто було б.
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08.05.2023 13:17 Відповісти
Це відчай.А прапорів вистачає.Нічого ховати не треба,їх і так досить.Ні хто по квартирах з обшуками не ходить.Принаймі поки сусіди не стукануть.
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08.05.2023 14:04 Відповісти
Бережи тебе Господь!
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08.05.2023 09:26 Відповісти
І прапор зберіг..
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08.05.2023 09:27 Відповісти
Це самогубство
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08.05.2023 09:33 Відповісти
щось згадалось..площа Тяньаньмень
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08.05.2023 09:36 Відповісти
Згадувати треба Херсон і його жителів які вийшли. Але потім активістів повідловлювали на підвали
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08.05.2023 12:41 Відповісти
Згадувати треба всіх, бо людська гідність немає кордонів.
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08.05.2023 12:47 Відповісти
Хай береже тебе Господь!
Слава Україні!
Героям Слава!
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08.05.2023 09:33 Відповісти
На весь Маріуполь один сміливець...
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08.05.2023 09:37 Відповісти
ти з Маріуполя ? коли востаннє була в Маріуполі?
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08.05.2023 09:44 Відповісти
Ти хто такий,щоб про це судити пот...вора.
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08.05.2023 14:07 Відповісти
Розкажи потворі, що Маріуполь завжди було проукраїнське місто. Розкажи...
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08.05.2023 14:22 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ НО КРАЩЕ Б ДАВАЛ РОЗМІЩЕННЯ СОЛДАТ РФ !)
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08.05.2023 09:40 Відповісти
та нема в автора відео проросійської позиції, бо замість зінмати й викладати дзвонив би "куди треба"

просто бояться, що приїдуть, будуть з"ясовувати
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08.05.2023 09:42 Відповісти
Ага, а відео в мережу виклали кіт з попугаєм хлопа, який знімав.
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08.05.2023 13:14 Відповісти
Дивна наша держава Україна , героїчний народ але при владі пі#араси .
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08.05.2023 09:44 Відповісти
І так на жаль 30 років. Чому так?
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08.05.2023 10:06 Відповісти
бо хоробре серце не гарантує розумну голову
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08.05.2023 10:10 Відповісти
Кінчилися Гетьмани в Україні! Всі, Які були знищені ордою.
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08.05.2023 10:15 Відповісти
Все йде, все минає - і краю немає,
Куди ж воно ділось? Відкіля взялось?
І дурень, і мудрий нічого не знає.
Живе... умирає... Одно зацвіло
А друге зав'яло, навіки зав'яло...
ГАЙДАМАКИ,Тарас Шевченко
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08.05.2023 10:36 Відповісти
Не всі були знищені ордою, останній гетьман був усунутий своїм же нарідом...
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08.05.2023 11:00 Відповісти
Емм, Скоропадський не був олігархом...
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08.05.2023 13:20 Відповісти
Тому що ІНФАНТИЛЬНІСТЬ зашкалює, як ті малі діти у своїй державі чогось чекаємо і чекаємо.

Жити вже треба зараз задля майбутнього, а не чекати приходу "пророка" раз в пять років.
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08.05.2023 12:02 Відповісти
Скільки ми були під впливом отієї зарази? Ви думаєте усе так швидко міняється, так як нам показали в перші дні війни по ТБ? Чому так сталося, тому що нікуди не подівалоася ота нечисть яка поналазила до нас, і існууть покоління які окрім пустки совка нічого не бачили, та за відсутності досвіду їм небуло з чим порівнюватити. Досі зосталося багато протирічь в самих людях. В нас самих. Цим і користуються усі породи різноманітних пройдисвітів і безпринципних мудил які постійно будуть лізти до влади, як свині до корита, поки не буде ніякого фільтру чи важілів, аби протидіяти цьому ще на початкорвих стадіях. Цим фільтром мають бути самі українці.
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08.05.2023 12:37 Відповісти
Его и убьют,а кацапский холуй отсидится и потом украинцем прикинется.
Не надо,лучше проколи им колесо или насри на сиденье.
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08.05.2023 10:15 Відповісти
Любили б свою Батьківщину і прапор в мирний час, не прийшлося бути вопіющим в пустелі.
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08.05.2023 10:18 Відповісти
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08.05.2023 10:27 Відповісти
НЕВІДОМО ХТО ЦЕ. ЦЕ МОЖЕ БУТИ КАЦАП-ПРОВОКАТОР.
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08.05.2023 10:29 Відповісти
Тихо,тихо! З цього Невідомого тут вже зліпили Героя...исторія майже як з Zеленським.
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08.05.2023 10:49 Відповісти
Дебіл ?
Обидва.
Провокація з якою метою ?
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08.05.2023 11:59 Відповісти
Дуже сміливий вчинок, але безглуздий. Патріоти нам потрібі будуть, коли визволимо Марік ! Бережіть себе, Українці! І чекайте, не підставляйте себе.
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08.05.2023 10:59 Відповісти
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08.05.2023 11:19 Відповісти
Дощ починається з краплі- повага чоловіку
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08.05.2023 11:29 Відповісти
Безстрашні й сміливі перевертають гори й світ!
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08.05.2023 11:37 Відповісти
Так виникає патріотизм
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08.05.2023 11:58 Відповісти
Це не патріотизм,це щось інше. Бо зараз шпацерувати по Маріку з українським прапором це те саме,що по Львову з триколором.
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08.05.2023 12:27 Відповісти
__Нервы и стресс__
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08.05.2023 12:48 Відповісти
Парня ****@ла руzzкая оккупация, невыносимость жить в рашистском смраде страшнее смерти
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08.05.2023 13:56 Відповісти
человек показал свою позицию - путин *****...большинство чмошники и приспособленцы что и нужно бункерному ******...
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08.05.2023 15:11 Відповісти
це може бути пастка ФСБ. дивляться хто вийде ще..
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09.05.2023 08:59 Відповісти
 
 