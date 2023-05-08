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Поет та доброволець Сергій Жадан про нову бригаду Нацгвардії "Хартія": Зовсім інші виклики та масштаб роботи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

13-та бригада Нацгвардії "Хартія" наразі формує особовий склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю УП. 

"Ми вже 13-та бригада Національної гвардії України. Зараз іде формування особового складу. Це зовсім інші виклики, інші завдання і масштаб роботи. Одна річ - це підрозділ, який стоїть у Бахмуті, в якому воює декілька сотень людей. Це одні потреби і запити. А зовсім інша ситуація, коли це декілька тисяч людей. Тому зараз наша волонтерська команда працює ще активніше, ніж до цього, тому що розуміємо, що все потрібно набагато більше", - розповів він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"Одна річ - це підрозділ, який стоїть у Бахмуті, в якому воює декілька сотень людей. Це одні потреби і запити. А зовсім інша ситуація, коли це декілька тисяч людей."

Якось огидно про це чути.
"Давайте нам гроші і ми з потом на обличчі забезпечимо тисячі сидячих в тилу.
А ті шо в Бахмуті - то так - фігня.
Отже ЗСУ - фігня. А ось де херої."
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08.05.2023 09:47 Відповісти
10+
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08.05.2023 12:39 Відповісти
Дивні якийсь у вас фантазії (
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08.05.2023 13:01 Відповісти
Ткаченко за грати, а Жадана на міністра культури.
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08.05.2023 09:48 Відповісти
Щоб когось садити,ЗНАЙДІТЬ конкпретну СТАТТЮ..

Інакше НКВДистськими "трійками " ******* . (
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08.05.2023 10:05 Відповісти
Статті, мабуть, немає. Але є факти кричущої бездіяльності і безвідповідальності напередодні і під час війни, за які він цілком заслужив звільнення з посади.
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08.05.2023 10:14 Відповісти
Ну да, як для Пороха чи Марченка , то у зебілоїдів десятки статей знайдуться! А, як доя пєкінеса - то треба ще й вигадати!(((
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08.05.2023 12:08 Відповісти
 
 