Поет та доброволець Сергій Жадан про нову бригаду Нацгвардії "Хартія": Зовсім інші виклики та масштаб роботи. ВIДЕО

13-та бригада Нацгвардії "Хартія" наразі формує особовий склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю УП.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ми вже 13-та бригада Національної гвардії України. Зараз іде формування особового складу. Це зовсім інші виклики, інші завдання і масштаб роботи. Одна річ - це підрозділ, який стоїть у Бахмуті, в якому воює декілька сотень людей. Це одні потреби і запити. А зовсім інша ситуація, коли це декілька тисяч людей. Тому зараз наша волонтерська команда працює ще активніше, ніж до цього, тому що розуміємо, що все потрібно набагато більше", - розповів він.

Також читайте: На благодійному заході з Жаданом у Відні зібрали понад 3 тис. євро для забезпечення гуманітарних потреб Харкова. ФОТОрепортаж