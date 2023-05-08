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війна (56544) СБУ (10042) ФСБ (1346) Кондратюк Валерій (19) Баканов Іван (295) Наумов Андрій (52)

"Вся СБУ зраділа, коли Баканов пішов. Будь-яка людина після нього, яка знає слово "агент" - велике щастя", - ексголова служби зовнішньої розвідки України Кондратюк. ВIДЕО

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Колишній голова СБУ Іван Баканов під час перебування на цій посаді ніколи не володів об’єктивною інформацією через те, що був під контролем агента російського впливу і тодішнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в своєму інтерв'ю програмі "Право на владу" розповів ексголова служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк. За його словами, вплив ФСБ на роботу СБУ був значний. Зокрема, ключові призначення у СБУ відбувалися за наказом Москви. Така ситуація, сприяла викривленню інформації, що подавалася очільнику СБУ. Окрім, того важливим був і той факт, Баканов не був достатньо компетентним. 

"Наумов, по суті, був смотрящим за смотрящим. Департамент контррозвідки не ловить шпигунів усередині СБУ. Він ловить шпигунів в державних органах України, попереджає, не допускає. Усередині за очищення відповідає управління власної безпеки, а керівником цього управління був російський агент впливу Наумов. Це найгрше, що може бути. Він міг занести до голови будь-яку справу, будь-який матеріал і подати його у будь-якому контексті. Керівник СБУ узагалі ніколи не володів об'єктивною інформацією. Була під впливом тих матеріалів, які йому подавалися через такі брудні руки... Вся служба безпеки зраділа, коли Баканов пішов. Будь-яка людина після нього, яка знає слово "агент" - це велике щастя для служби. Як би такі слова пану Баканову не було соромно чи неприємно чути. Насправді ціна його помилок дуже велика", - зазначає Кондратюк.

На початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.

Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.

Як повідомлялося, у лютому щодо Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували.

5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+84
Баканова і Наумова призначив Зе-бабуїн.
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08.05.2023 11:37
+71
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08.05.2023 11:43
+63
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08.05.2023 11:35
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Цей відосик із "хитрого плану" по спасінню літінанта Баканова. Відповідь на інтерв'ю Ганущака. Літінант попав під вплив зрадника Наумова то й по всьому. Скабійчучка неспроста розправила крила. А ванятка буде ще 55 тижнів ховатись біля Гнусавого. І взагалі, не чужий літінанту Наумов, ну геть не чужий, швагри вони. Разом шухерили по малим ГЕС.
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08.05.2023 13:07 Відповісти
********** добре знає, що всіх наумових, баканових, кулінічів та іншу кацапську мерзоту призначив Зеленський, але прикидається дурочкою, що мов баканова використали, бо він не компетентний. Та ні мосєйгавгав, то Зеленського використали по повній і продовжують використовувати і хто це робить всім відомо. Та і він сам всією душою і серцем на боці малоросів, бо мав таке виховання, а вишиванка і військова одежа ЗСУ - прикриття.
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08.05.2023 13:17 Відповісти
Так мосэйчук все сделала, что бы эти предатели оказались в СБУ, или она думает, что люди забылись.
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08.05.2023 13:19 Відповісти
Цікаво що Наумова не підозрюють в держзраді а в шахрайстві !!!

При такому розкладі його не можуть тримати довічно під слідством. Думаю що готують випустити під заставу + звільнення від громадянства і Наумова вільна птиця!
Нащо він потрібен Дурню в Україні? Щоб все розповів?!
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08.05.2023 13:24 Відповісти
Намагаються зробити із баканова крайнього. Але ж це друг дитинства Зеленсько і саме Зеленський його назначав
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08.05.2023 13:29 Відповісти
Натаща-пробладь. Вбийся об стіну потвора
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08.05.2023 13:42 Відповісти
..нАріт-приколіст, що обрав оце усе "какаяразніца" на нашу голову, має бути щасливим, хто-таки вижив...
вони, зебіли, ще й ображаються, коли їм нагадуєш про "хоть паржОм", а іноді навіть і досі плюються лайном
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08.05.2023 13:59 Відповісти
є ще такі, які брехнею відмежовуються; але я їм не забуваю нагадувати...
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08.05.2023 15:02 Відповісти
Треба спитати у Зеленського з якою метою він призначив баканова головою СБУ, професійний досвід якого конферансьє ТОВ «Квартал 95» та керівник ТОВ "Студія Квартал95".
Призначення баканова - це вже державна зрада.
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08.05.2023 14:02 Відповісти
Саморазоблачение. Неожиданно следствие вишло на самого себя. Война адская вещь, но она многое ставит на свои места.
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08.05.2023 14:16 Відповісти
Щось у мосейчучки їбло кисле, бубочкиного дружка ображають
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08.05.2023 14:18 Відповісти
Дурня! Сам блаЗЄнський сказав, що ліпшого за "бакланова" голови СБУ в Україні ще не було.
Лише цікаво: а які завдання блаЗЄнськй ставив перед "баклановом"...
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08.05.2023 14:18 Відповісти
Т.ШЕВЧЕНКО Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.
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08.05.2023 14:24 Відповісти
Дотичне питання... до адмінів: а нафіга закрили коменти на інфі "Генерал-майор Ганущак: Червінський робив свою роботу. Операція була погоджена з вищим керівництвом ЗСУ (Юрій Бутусов)"?
Там також про зраду у вищих ешелонах влади...
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08.05.2023 14:49 Відповісти
А що на це скаже президент? Тю! Про що це я?
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08.05.2023 14:54 Відповісти
І тут Мусійчучка, Коломойшина Х"""войда. своє бруднороте **№№№ало вставила. Експерт срана
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08.05.2023 15:18 Відповісти
За любих друзів Зе країна заплатила кровью..
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08.05.2023 15:40 Відповісти
кума Скрипіна у своему амплуа
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08.05.2023 15:42 Відповісти
Что Зеленожопые!!... Скоро ВАМ пи--дец!!..Не долго осталось !!Ещё какой -то голик и зеленского сапогоом под жопу!!1
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08.05.2023 16:31 Відповісти
Баканов это друг детства зеленого и кошелек квартала, не смотря на то что он оказался кротом который по назначал агентов на должности в СБУ, кстати Баканов у Суркисов был на дне рождении - там на видео видно как он чуть ли не кланялся в ноги, так вот к чему это я веду - к тому что для Зеленского кошелек важней целостности страны, вспомните даже про шашлыки, велике крадивництво и Байден нагнетает когда русня уже более 6 месяцев стояла у наших границ. а потом что не лох сказал? Если бы я сказал народу то терял бы каждый день столько то денег, вывод какой ? Еврею главней кошелек чем жизни тысяч людей и целостность страны. Возможно конечно что он действительно не верил да еще и Дерьмак на ухо шептал что русня не нападет, тогда получается что он виноват что не готовился к полномасштабной войне из за Дерьмака, но он не может с ним ничего сделать так как все схемы и вертикаль построена через Дерьмака - получается и тут кошелек важней страны.
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08.05.2023 16:37 Відповісти
Як не крути, але головні винуватці такої жахливої ситуації перед війною і її початком, це вкрай неспроможні, як громадяни, виборці, які у 2019 році обрали собі на шию, а також Україні, зелений зашморг і перекроєна за ефесбешними лекалами державна система, працюча на ворога, це похідне того вібору.
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08.05.2023 18:41 Відповісти
А где сей час этот гражданин.
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08.05.2023 16:55 Відповісти
Адвокатом на Полтавщині приматкобоскався.
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20.07.2023 07:38 Відповісти
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08.05.2023 17:58 Відповісти
Та фіг з тим бакановим, давайте індекс борщю до цукерок "рошен" рахувать!
То ж ваша улюблена справа, Мосейчукча...
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08.05.2023 18:32 Відповісти
ваню баклана судити потрібно по повній програмі........цього не уникнути
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08.05.2023 20:02 Відповісти
Ці гниди хотіли здати нашу країну ,на їх рилах і руках ріки крові
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08.05.2023 21:13 Відповісти
Скабаєва з 1+1пішла портів тих кого привиладо влади
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08.05.2023 22:26 Відповісти
А почему не пишут что его назначил начальник отдела кадров ОПУ Ермак?
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09.05.2023 00:08 Відповісти
формулировочки обирають.... , "не був достатньо компетентним" був довбойобом , так у перекладі на українську мову, проте був дружком некомпетентного президента.... А далі все пішло як у шахрайській схемі трьохрічної виборчої компанії замаскованої під звичайнісінький серіальчик, вони навіть не стали паритись та свою шахрайську партію так саме й назвали як і серіальчик. Навіть странно що кавалер ордену лисий не був назначений міністром закордонних справ, саме так ,як у серіалі, до речі там ще був другий кавалер ордену, міністром оборони призначений...... Сподіваюсь Україна наїлася досита приколів із серіалу , перенесених із свого шахрайського серіалу у реальне життя, не можна таке туди сюди тягати, у серіалі це когось улибне, когось ні, комусь похер, у житті це сотні тисяч людських життів та мільйонів зламаних судеб, це десятки років на відбудову , вкрадених з того, що можна було-б вкласти у розвиток та якісь астрономічні трильйони гривень вкрадених звідти-ж, зависока ціна в людського "хуже не будет".....
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09.05.2023 16:13 Відповісти
саме жахливо те що незважаючи на всі ці зашквари за кожний з яких треба давати пожиттєво плєбс за зеленського і підтримка становить близько 80%
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19.07.2023 22:24 Відповісти
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