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Білоруські пенсіонери-"ополченці" отримали зброю і збираються знищити НАТО: "Мы на танках в Брюссель приедем". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Пенсіонери-"ополченці" Вовковиського району Гродненської області Білорусі провели військові навчання і заявили, що готові воювати з НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командир "ополченців" розповів у сюжеті білоруських пропагандистів.
"Мы на танках в Брюссель приедем", - погрожує білоруський пенсіонер арміям країн НАТО в інтерв'ю.
Топ коментарі
+59 Старый зольдат
показати весь коментар08.05.2023 11:51
+44 Виталий 6b40280c
показати весь коментар08.05.2023 11:54
+44 Мрачный скептик
показати весь коментар08.05.2023 11:57
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Не Хьюго Босс із своїми СС мундірами, але білоруський трикотаж самий трикотажний трикотаж у світі! 😂