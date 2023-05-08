Білоруські пенсіонери-"ополченці" отримали зброю і збираються знищити НАТО: "Мы на танках в Брюссель приедем". ВIДЕО

Пенсіонери-"ополченці" Вовковиського району Гродненської області Білорусі провели військові навчання і заявили, що готові воювати з НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командир "ополченців" розповів у сюжеті білоруських пропагандистів.

"Мы на танках в Брюссель приедем", - погрожує білоруський пенсіонер арміям країн НАТО в інтерв'ю.

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