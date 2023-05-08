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Білоруські пенсіонери-"ополченці" отримали зброю і збираються знищити НАТО: "Мы на танках в Брюссель приедем". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Пенсіонери-"ополченці" Вовковиського району Гродненської області Білорусі провели військові навчання і заявили, що готові воювати з НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командир "ополченців" розповів у сюжеті білоруських пропагандистів.

"Мы на танках в Брюссель приедем", - погрожує білоруський пенсіонер арміям країн НАТО в інтерв'ю.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+59
Старые совкодрочеры-маразматики.
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08.05.2023 11:51
+44
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Году этак в 96-м, меня, еще совсем начинающего репортера, отправили на такое, значит, событие - приехал в Хабаровск какой-то дед, который ездил по России и исполнял следующий перфоманс: плавал в проруби и пел песни военных лет. (Это было не на 9 мая, просто фишка у него была, чтобы именно в проруби).

Холодно было ужасно, мы с коллегами промерзли насквозь, зима, февраль, Амур, а этот ******** все плавал и пел «Вставай страна огромная… Тоненький синий платочек..», пока его уже почти насильно из воды не вытащили. Было ощущение какого-то невероятного абсурда.

Посмотрев видео из Тюмени, где «Бессмертный полк» поплыл с портретами в каком-то болоте, я понял - абсурд все-таки победил. Пополам с фашизмом. Абсурдный фашизм.
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08.05.2023 11:54
+44
Мусорня на пенсии.
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08.05.2023 11:57
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Як стало страшно! Вже бульбаші зібралися їхати на танку і не куди там, а прямо в Брюсель. А на якому танку т-34 чи т-62? Це ж потрібно так загадити мізки пропагандою.
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08.05.2023 13:07 Відповісти
підари...
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08.05.2023 13:12 Відповісти
Батальон "Пердуны"
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08.05.2023 13:12 Відповісти
мечта заедем на танке в брюссель = куй будет стоять как в 18!
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08.05.2023 13:28 Відповісти
Единственное, что он может, это стать на колени и отсосать.
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08.05.2023 13:33 Відповісти
Немытые , грязные свини из беларуси!!...Вам мало дали пилюлей в 1941-44 гг ??...Получите сполна!! Вспомните Моторолу , сашу зазарченко и ещё 200 тысяч русских грязных свиней и немытых бурятов , которые собирались захватить и Киев за три дня и Лондон и Ламанш и Париж!! ...Вспомните всех окупантов убитых на полях Украины!! то же ждёт и вас безграмотные Бульбаши-Лукашенко!!
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08.05.2023 13:35 Відповісти
ну з одної сторони цю всю вату можна зрозуміти - їм вдома настільки погано що вони готові навіть і пішки йти до Брюселю, до Берліну
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08.05.2023 13:42 Відповісти
У меня два деда во вторую мировую погибли, один по матери, другой по отцу. Откуда у этого пяздуна ещё два деда.
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08.05.2023 13:47 Відповісти
Він за походженням від многочлена 😂
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08.05.2023 14:28 Відповісти
Потомок Чингичлена.)
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08.05.2023 16:06 Відповісти
Как тоталитарного упыря изгнать с шеи, тут цвяты. Рабы.
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08.05.2023 13:49 Відповісти
цим клоунам більше не наливайте
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08.05.2023 13:52 Відповісти
Вони повернені на танках. Танк, в ********* світі не така вже і потужна зброя.
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08.05.2023 13:54 Відповісти
Попочленцы они...
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08.05.2023 14:08 Відповісти
Шарамыги огородные.
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08.05.2023 14:08 Відповісти
Форма класна!
Не Хьюго Босс із своїми СС мундірами, але білоруський трикотаж самий трикотажний трикотаж у світі! 😂
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08.05.2023 14:25 Відповісти
убогіє умом совкі
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08.05.2023 14:37 Відповісти
В Брюссель? Берлін образився...
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08.05.2023 14:42 Відповісти
До вагнера йдіть. З ним доїдите швидко
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08.05.2023 14:49 Відповісти
Обісратися як лячно)))))
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08.05.2023 15:16 Відповісти
пенси-обдроченці(?)
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08.05.2023 15:47 Відповісти
Невиліковно хворі, лічиться тільки...
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08.05.2023 15:47 Відповісти
Белокацапы такое же дерьмо как и кацапы.
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08.05.2023 17:01 Відповісти
Ви максимум на двоїх на параші просратися успієте.
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08.05.2023 17:37 Відповісти
Засранцы.
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08.05.2023 18:00 Відповісти
Оцем поцем, драники.
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08.05.2023 18:09 Відповісти
В ***** ви прієдітє.
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08.05.2023 18:44 Відповісти
такие же мрази как и кацапы!
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08.05.2023 19:23 Відповісти
Что у этих совков в башке, как защищаться, так до Берлина.
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08.05.2023 19:37 Відповісти
Они не виноваты, они просто - долб ...бы.
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08.05.2023 19:51 Відповісти
********* net pokoya !!
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08.05.2023 19:53 Відповісти
Да немцы, шансов у вас нет, если проиграет Украина. Побегут zомби на Берлин с гиканьем...
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08.05.2023 23:39 Відповісти
Любит он пальчиком грозить. Своего деда из НКВД вспомнил.
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09.05.2023 00:19 Відповісти
Боже; яке кончене.
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09.05.2023 00:26 Відповісти
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